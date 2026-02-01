EV कार ते फोन, टीव्हीपर्यंत सर्व झालं होतं स्वस्त; GST 2.0 नंतर या बजेटमधून काय स्वस्त, काय महाग होणार? सोनं-चांदीच्या दरात होणार बदल

Nirmala Sitharaman Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघ्या काही तासांचा अवधी शिल्लक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बजेटमध्ये काय महत्त्वाचं असणार आहे, कोणाला काय मिळणार आहे, कोणत्या क्षेत्रावर लक्ष्य केंद्रीत असेल, कोणाला किती निधी मिळणार? हे काही तासात समोर येणार आहे. अर्थसंकल्प सादरा होण्याआधी सर्वांच्या नजरा निर्मला सीतरमण मध्यमर्गीयांसाठी कोणत्या घोषणा करणार? कर सवलती देणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. अर्थसंकल्पात, जनतेचे लक्ष कर आणि स्वस्त, महाग यादीवर आहे. पण त्याआधी मागील अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होणार? काय महाग होणार? यावर नजर टाकूयात. या अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केलं जाऊ शकतं जाणून घ्या.
सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात सीमाशुल्क कमी केले, ज्यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त झाल्या. तथापि, काही वस्तू महागही झाल्या. कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवर उपचार परवडणारे बनवण्यासाठी 36 जीवनरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. लिथियम बॅटरी आणि 12 दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसह आवश्यक खनिजे मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली.
ईव्ही बॅटरीसाठी 35 नवीन उत्पादनं आणि मोबाईल फोन बॅटरीसाठी 28 उत्पादनं मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली. शिवाय, जहाज बांधणीसाठी जहाजाच्या भागांवरील सूट 10 वर्षांसाठी वाढविण्यात आली. आयरेनेट स्विचवरील सीमाशुल्क 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलं. मासे आणि सीफूडवरील सीमाशुल्क 30 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी करण्यात आले. सीमाशुल्क कमी झाल्यामुळे या वस्तू स्वस्त झाल्या.
मोबाइल फोन
कर्करोग आणि जीवनरक्षक औषधे
वैद्यकीय उपकरणे
एलसीडी, एलईडी
भारतात बनवलेले कपडे
ईव्ही वाहने
लेदर आणि त्याचे उत्पादने
फ्रोझन मासे
मोटारसायकल
झिंक स्क्रॅप
कोबाल्ट पावडर
ईव्ही लिथियम बॅटरी
लिथियम आयन बॅटरी
कॅरियर-ग्रेड इंटरनेट स्विचेस
सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेन्स
अर्थसंकल्पात इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील मूलभूत सीमाशुल्क 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. विणलेल्या कापडांवरही सीमाशुल्क वाढवण्यात आले. टीव्ही आणि मोबाईल फोनसाठी फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील सीमाशुल्क 10 टक्क्यांवरुन 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. शूज, मेणबत्त्या, सोलर सेल आणि सोलर मीटर पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्सची आयात देखील महाग झाली.