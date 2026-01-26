बजेटनंतर सोनं चांदीचे दर कमी होणार? अर्थमंत्र्यांच्या एका घोषणामुळे दर एका झटक्यात खाली येणार?

Budget 2026: सोनं चादीचे दर गगनाला भिडले आहेत. सोन्याचे दर 1 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत पोहचले आहेत. तर, चांदीचे दर प्रती किलो 3 लाखांपर्यत पोहचले आहेत. ऐन लग्न सराईच्या काळात सोन चांदी महागल्याने सर्वसामान्य चिंतेत आहेत. बजेटनंतर सोनं चांदीचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांच्या एका घोषणामुळे सोनं चांदीचे दर एका झटक्यात खाली येऊ शकतात.
भारतात सोन्यात गुंतवणूक हा सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. मात्र, आता सोन्याच्या किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.75 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. चांदीचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर आहेत. सोनं चांदीच्या किंमती सातत्याने वाढल्या आहेत. यामुळे सर्वांचे लक्ष 2026-27 च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. बजेटमध्ये सरकार काही घोषणा करेल. यामुळे सर्वसामान्य खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर 5000 डॉलर पर्यंत पोहोचले आहेत. तर, चांदी 100 डॉलरच्या जवळ पोहोचली आहे. तज्ञांच्या मते, यामागील मुख्य कारणे म्हणजे जागतिक तणाव आणि रुपयाचे कमकुवत होणे. शिवाय, ग्रीनलँड वाद देखील एक प्रमुख घटक म्हणून उद्धृत केला जात आहे, जो पुरवठा साखळी आणि बाजारातील भावनांवर परिणाम करतो. हे घटक देशांतर्गत बाजारात किंमती गगनाला भिडत आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार दोघांनाही चिंता वाटत आहे.
2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. सोन्यावरील आयात शुल्क तर्कसंगत केल्यास सोन्याचे दर कमी होऊ शकतात.रचना सुधारली आणि शुल्क कमी केले तर सामान्य ग्राहकांना थेट फायदा होईल. या वाढत्या मागणीमुळे केवळ किरकोळ विक्रीला चालना मिळणार नाही तर उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
सोने खरेदी करणे म्हणजे फक्त दागिने खरेदी करणे नाही तर ती एक गुंतवणूक देखील आहे. तज्ञ सरकारला सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB) योजना पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह करत आहेत. मास्टर ट्रस्ट ग्रुपचे संचालक जश्न अरोरा यांच्या मते, कर आणि शुल्कात वारंवार बदल केल्याने अचानक किंमतीत चढ-उतार होऊ शकतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना धक्का बसू शकतो.
एसजीबी योजना गुंतवणूकदारांमध्ये खूप लोकप्रिय होती कारण त्यात सरकारकडून 2.5 टक्के व्याजदर आणि कर लाभ मिळत होते. 2024 मध्ये ती बंद करण्यात आली आणि आता तिच्या पुनरुज्जीवनाची मागणी होत आहे. याव्यतिरिक्त, जागरूकता मोहिमा आणि कर सवलतींमुळे डिजिटल सोन्याला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून घरगुती सोन्याचा वापर आर्थिक उद्देशांसाठी करता येईल.
सोन्याच्या किमतीव्यतिरिक्त मेकिंग चार्जेस आणि जीएसटी भरावा लागतो. सध्या दागिन्यांवर 3 टक्के जीएसटी आकारला जातो. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (जीजेसी) ने सरकारला हा कर 1.25 टक्के किंवा 1.5 टक्के पर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. संस्थेचा असा युक्तिवाद आहे की कर कमी केल्याने दागिने अधिक परवडतील आणि मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भाग अधिक खरेदी करू शकतील. यामुळे लहान ज्वेलर्सवरील खेळत्या भांडवलाचा दबाव देखील कमी होईल आणि व्यवसाय करणे सोपे होईल.