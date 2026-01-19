English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी बजेटमध्ये गुड न्यूज; काय होणार? वाचून होईल आनंद!

Budget 2026 : जॉइंट कर प्रणाली ही एक नवी कर भरण्याची पद्धत आहे, ज्यात विवाहित जोडपे त्यांच्या उत्पन्नाचे एकत्रित कर रिटर्न भरू शकतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 19, 2026, 06:45 PM IST
Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी बजेटमध्ये गुड न्यूज; काय होणार? वाचून होईल आनंद!
अर्थसंकल्प 2026

Budget 2026 : पुढच्या वर्षभरात कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? महागणार? या सर्वाचा निर्णय अर्थसंकल्पामध्ये होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या सादरीकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. 12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर माफी करुन निर्मला सितारमण यांनी नागरिकांना आधीच गुड न्यूज दिलीय. आता लग्न झालेल्यांसाठी गुड न्यूज समोर आलीय. जॉइंट कर प्रणाली आणण्याचा विचार सुरु आहे. काय आहे यात विशेष? सविस्तर जाणून घेऊया.

जॉइंट कर प्रणाली म्हणजे काय?

जॉइंट कर प्रणाली ही एक नवी कर भरण्याची पद्धत आहे, ज्यात विवाहित जोडपे त्यांच्या उत्पन्नाचे एकत्रित कर रिटर्न भरू शकतात. सध्या भारतात प्रत्येक व्यक्ती वेगळे रिटर्न भरते, ज्यात पॅन कार्ड, सूट आणि कपात वैयक्तिक असते. या नव्या योजनेत जोडप्याला एकच आर्थिक युनिट मानले जाईल, ज्यामुळे दोघांच्या उत्पन्नाची एकत्रित गणना होईल आणि कर लागू होईल. ही प्रणाली वैकल्पिक असेल, ज्यात जोडप्याला वेगळ्या कर स्लॅबचा फायदा मिळू शकतो. हे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी फायद्याचे ठरेल, ज्यात एकच व्यक्ती कमावते असा विचार करून हे बदल सुचवले जात आहेत.

या प्रणालीचे मुख्य फायदे काय?

ही योजना विशेषतः एक कमावणाऱ्या कुटुंबांसाठी कर कमी करण्यात मदत करेल. उदाहरणार्थ, ज्या जोडीदाराची कमाई नाही, त्याची मूलभूत सूट सध्या 3 लाखांपर्यंत व्यर्थ जाते. जॉइंट फाइलिंगमुळे ही सूट एकत्र वापरता येईल, ज्यामुळे एकूण कर कमी होईल. यात मूलभूत सूट मर्यादा दुप्पट होऊ शकते. जसे की 6 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त. घरकर्ज व्याज, वैद्यकीय विमा आणि इतर कपाती अधिक प्रभावीपणे वापरता येतील. उच्च उत्पन्न गटांसाठी सरचार्जची मर्यादा 50 लाखांवरून 75 लाखांपर्यंत वाढू शकते. एकंदरीत हे मध्यमवर्गीय आणि एक कमावणाऱ्या कुटुंबांसाठी कर भार कमी करून आर्थिक दिलासा देणारे पाऊल ठरेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

ही प्रणाली कशी कार्य करेल?

याअंतर्गत जोडपे एकच कर रिटर्न भरतील, ज्यात दोघांच्या उत्पन्नाची एकत्रित माहिती असेल. कराची गणना या एकत्रित रकमेवर होईल, ज्यात जॉइंट फाइलर्ससाठी स्वतंत्र स्लॅब असू शकतात. एका जोडीदाराची न वापरलेली सूट दुसऱ्याला फायदा देणारी ठरणार आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट संस्था म्हणजेच आयसीएआयने ही सूचना दिली आहे. ज्यात कुटुंबाला एकच युनिट मानून कर लाभ ऑप्टिमाइझ केले जातील. ही योजना वैकल्पिक असेल, म्हणजे जोडपे पारंपरिक पद्धतीनेही रिटर्न भरू शकणार आहेत.

इतर देशांशी तुलना कशी?

अमेरिका आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये जॉइंट कर फाइलिंग आधीपासून आहे. ज्यात कुटुंबाला एकच आर्थिक युनिट मानले जाते. भारतात सध्या वैयक्तिक आधारावर कर प्रणाली आहे. ज्यात न कमावणाऱ्या जोडीदाराची सवलत व्यर्थ जाते. आयसीएआयने या देशांच्या मॉडेलचा अभ्यास करून भारतासाठी ही योजना सुचवली आहे. हे बदल भारताच्या कर व्यवस्थेत मोठा सुधारणा ठरेल. ज्यामुळे कुटुंबांना अधिक न्याय मिळेल आणि कर प्रक्रिया सोपी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

प्रस्तावित बदल काय?

अर्थ मंत्रालय युनियन बजट 2026 मध्ये ही योजना आणण्याच्या तयारी सुरु आहे. बजट सत्र 28 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल आणि 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सध्या न कमावणाऱ्या जोडीदारामुळे कर जास्त भरावा लागतो. पण ही योजना त्यावर उपाय करेल. वेगळे कर स्लॅब, वाढलेली सवलत मर्यादा आणि सरचार्जची उच्च मर्यादा हे मुख्य बदल असतील. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हे ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे, ज्याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

