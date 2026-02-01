Budget 2026 : अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर; 'या' शहरांना थेट फायदा पोहोचवणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा

Budget 2026 Infra News : 2026 आणि 2027 या आर्थिक वर्षासाठी महत्त्वाच्या आर्थिक तरतुदी करत देशाला आर्थिक स्तरावर आणखी बळकट करण्यासाठी म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या अगदी सुरुवातीलाच काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. जिथं सीतारमण यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काही मोठ्या घोषणासुद्धा केल्या.
यंदा सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार अधिक भर पायाभूत सुविधांवर दिला असून, सरकारनं या सुविधा पुरवणाऱ्या इंफ्रा कंपन्यांना पाठबळ देण्यासाठी इंफ्रा रिस्क फंड बनवण्याची घोषणा केली. याशिवाय 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांच्या मूळ आराखड्याला दुजोरा देण्यासाठीची धोरणं आखण्यात येतील असंही अर्थमंत्र्यांनी घोषित केलं. ज्यामुळं देशातील अनेक शहरांना अर्थसंकल्पातील या तरतुदीचा थेट फायदा होऊन त्यांचा आणखी झपाट्यानं विकास होताना दिसणार आहे.
यंदाच्या वर्षी पायाभूत सुविधांच्या श्रेणीत कार्बन कॅप्चर योजनेसाठी 5 वर्षांत ~20,000 कोटी रुपयांची तरतूद. 7 हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर उभारले जाणार. शिवाय बँकिंग क्षेत्राची बॅलन्स शीट मजबूत करत बँकिंग रिफॉर्म्ससाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार. लिक्विडिटी सपोर्टसाठी ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंट प्रोग्रामचीही अर्थमंत्र्यांकडून घोषणा.
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए मैं छह क्षेत्रों में सुधार करने का प्रस्ताव करती हूँ - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से पुनर्जीवित… pic.twitter.com/hx2QCS74Yc
2025-26 अर्थात मागील वर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये संभाव्य खर्च साधारण 11.11 लाख कोटी रुपये इतका ठेवण्यात आला होता. हा आकडा भारतातील एकूण जीडीपी अर्थात दरडोई उत्पन्नाच्या 3.4 टक्क्यांइतका होता. ही पूर्ण रक्कम कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी वळवण्यात आली. ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, प्रवास सुविझा, आर्थिक तरतुदींच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला होता.
* मागील दशकात सरकारचा इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीवर मोठा भर.
* 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष.
* 2026-27 मध्ये भांडवली खर्च 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.
* आंशिक कर्ज हमीसाठी इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंडची स्थापना.
* समर्पित REITs द्वारे रिअल इस्टेट मालमत्तांच्या रिसायकलिंगला गती.
* पर्यावरणपूरक कार्गो वाहतुकीसाठी अनेक प्रस्ताव.
* पूर्वेकडील डानकुनी ते पश्चिमेकडील सूरतपर्यंत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर.