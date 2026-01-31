English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Budget 2026: रेल्वे तिकीटसवलतींमध्ये नागरिकांना दिलासा की फटका? नागरिकांच्या अपेक्षांचा निकाल 1 फेब्रुवारीला

Budget 2026: रेल्वे तिकीटसवलतींमध्ये नागरिकांना दिलासा की फटका? नागरिकांच्या अपेक्षांचा निकाल 1 फेब्रुवारीला

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 कडे देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या वर्षीच्या बजेटमध्ये कोणाला लाभ होईत तर कोणत्या वर्गाला फटका बसेल हे पहाणं अगत्याचं ठरेल. दरम्यान, अर्थसंकल्पापूर्वीच, नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली.

प्रिती वेद | Updated: Jan 31, 2026, 03:51 PM IST
Budget 2026: रेल्वे तिकीटसवलतींमध्ये नागरिकांना दिलासा की फटका? नागरिकांच्या अपेक्षांचा निकाल 1 फेब्रुवारीला

Union Budget 2026:  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या रविवारी 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत बजट सादर करणार आहेत. बजट सत्राची सुरुवात 28 जानेवारीपासून झाली असून हे सत्र 2 एप्रिल 2026 पर्यंत दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. बजेटपूर्वी 29 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारची दिशा काय असेल, कोणत्या क्षेत्राला किती प्राधान्य मिळेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि रिअल इस्टेटसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या घोषणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

देशाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी हे बजट महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः सामान्य नागरिकांच्या खिशाला दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची अपेक्षा आहे. यामध्ये रेल्वे भाडे, करसवलत, भाडेघर योजना आणि क्रेडिट सुविधांचा समावेश आहे.

रेल्वे प्रवासासाठी दिलासादायक निर्णयांची शक्यता

आगामी बजटात रेल्वे क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. रेल्वेच्या विकासासाठी मोठ्या गुंतवणुकीबरोबरच प्रवाशांसाठी सवलतींचीही चर्चा आहे. एका व्यावसायिक वाहिनीवरील चर्चेनुसार रेल्वे तिकिटांच्या भाड्यात 50% पर्यंत सूट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रवाशांना थेट फायदा होऊ शकतो.

या बजटात ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष दिलासा मिळण्याची आशा आहे. पूर्वी असलेली रेल्वे तिकिटांवरील सवलत पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे. 60 वर्षांवरील पुरुषांना 40% तर 58 वर्षांवरील महिलांना 50% पर्यंत सवलत मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास अधिक किफायतशीर होईल.

भाडे आणि क्रेडिट स्कोअर यांचा नवा दुवा

भाडे देण्याची पद्धत क्रेडिट स्कोअरशी जोडण्याची शिफारसही चर्चेत आहे. यामुळे नियमित भाडे भरणाऱ्या नागरिकांना क्रेडिट हिस्ट्री तयार करण्याची संधी मिळू शकते. पहिल्यांदाच औपचारिक कर्ज व्यवस्थेत प्रवेश करणाऱ्यांसाठी हा मोठा बदल ठरू शकतो.

रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या प्रमुख अपेक्षा

बजटमधून रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठी आशा आहे. भाडेघर योजनांना प्रोत्साहन देणे, प्रकल्प मंजुरीची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवणे आणि सरकारी अधिसूचनेची अट रद्द करण्याची मागणी आहे.

भाडे उत्पन्नावर मिळणारी स्टँडर्ड डिडक्शन सध्याच्या 30% वरून 50% करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच न विकलेल्या फ्लॅट्सवरील काल्पनिक भाडेकर 2 वर्षांऐवजी 5 वर्षांसाठी माफ करण्याची अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा: कधी सादर केलं गेलं भारताचं पहिलं बजेट? यावर्षी सादर केलं जाणरं बजेट कितवं? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती

नागरिकांच्या अपेक्षांचा निकाल 1 फेब्रुवारीला

एकूणच बजट 2026 मधून सरकार कितपत दिलासा देणार, हे 1 फेब्रुवारीनंतर स्पष्ट होईल. रेल्वे, रिअल इस्टेट आणि सामान्य करदात्यांसाठी हे बजट किती फायदेशीर ठरणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
union budget 2026Budget expectationsRailway Fare DiscountSenior Citizen Benefitsअर्थसंकल्प अपेक्षा

इतर बातम्या

मुंबईकरांसाठी Good News! 2026 मध्ये सुरु होणार 5 नवे उड्डाण...

मुंबई बातम्या