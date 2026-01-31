Budget 2026: रेल्वे तिकीटसवलतींमध्ये नागरिकांना दिलासा की फटका? नागरिकांच्या अपेक्षांचा निकाल 1 फेब्रुवारीला

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या रविवारी 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत बजट सादर करणार आहेत. बजट सत्राची सुरुवात 28 जानेवारीपासून झाली असून हे सत्र 2 एप्रिल 2026 पर्यंत दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. बजेटपूर्वी 29 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारची दिशा काय असेल, कोणत्या क्षेत्राला किती प्राधान्य मिळेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि रिअल इस्टेटसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या घोषणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
देशाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी हे बजट महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः सामान्य नागरिकांच्या खिशाला दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची अपेक्षा आहे. यामध्ये रेल्वे भाडे, करसवलत, भाडेघर योजना आणि क्रेडिट सुविधांचा समावेश आहे.
रेल्वे प्रवासासाठी दिलासादायक निर्णयांची शक्यता
आगामी बजटात रेल्वे क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. रेल्वेच्या विकासासाठी मोठ्या गुंतवणुकीबरोबरच प्रवाशांसाठी सवलतींचीही चर्चा आहे. एका व्यावसायिक वाहिनीवरील चर्चेनुसार रेल्वे तिकिटांच्या भाड्यात 50% पर्यंत सूट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रवाशांना थेट फायदा होऊ शकतो.
भाडे आणि क्रेडिट स्कोअर यांचा नवा दुवा
भाडे देण्याची पद्धत क्रेडिट स्कोअरशी जोडण्याची शिफारसही चर्चेत आहे. यामुळे नियमित भाडे भरणाऱ्या नागरिकांना क्रेडिट हिस्ट्री तयार करण्याची संधी मिळू शकते. पहिल्यांदाच औपचारिक कर्ज व्यवस्थेत प्रवेश करणाऱ्यांसाठी हा मोठा बदल ठरू शकतो.
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या प्रमुख अपेक्षा
बजटमधून रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठी आशा आहे. भाडेघर योजनांना प्रोत्साहन देणे, प्रकल्प मंजुरीची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवणे आणि सरकारी अधिसूचनेची अट रद्द करण्याची मागणी आहे.
भाडे उत्पन्नावर मिळणारी स्टँडर्ड डिडक्शन सध्याच्या 30% वरून 50% करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच न विकलेल्या फ्लॅट्सवरील काल्पनिक भाडेकर 2 वर्षांऐवजी 5 वर्षांसाठी माफ करण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा: कधी सादर केलं गेलं भारताचं पहिलं बजेट? यावर्षी सादर केलं जाणरं बजेट कितवं? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती
नागरिकांच्या अपेक्षांचा निकाल 1 फेब्रुवारीला
एकूणच बजट 2026 मधून सरकार कितपत दिलासा देणार, हे 1 फेब्रुवारीनंतर स्पष्ट होईल. रेल्वे, रिअल इस्टेट आणि सामान्य करदात्यांसाठी हे बजट किती फायदेशीर ठरणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.