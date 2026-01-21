Budget 2026 : यंदा खरेदी करता येणार 'हक्काचं घर' ; अर्थसंकल्पात मिळू शकतात 'या' 5 सवलती

Budget 2026 Real Estate Expectations: मागील काही वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये इतके मोठे बदल झाले आहेत, की बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम घरांच्या किमतींवर दिसून येत आहे. ज्यामुळं घर खरेदी हा विषय मध्यमवर्गापासून दुरावत असून, कैक घरं, इमारतीच्या इमारती खरेदीदारांविनाच पडून आहेत. आर्थिक गणितं ही त्यामागची मुख्य कारणं आहेत.
मध्यमवर्गासाठी घर खरेदी ही फक्त एक गुंतवणूक नसून आता एक मोठं आव्हान ठरत आहे ही सध्याची वस्तूस्थिती. वाढते व्याजदर आणि गगनाला भिडणाऱ्या घरांच्या किमली, यांमुळं अनेकांनीच या विषयापासून दुरावा पत्करला आहे. मात्र, तरीही एक वर्ग असाही आहे ज्यांच्याकडून 2026 या वर्षात घर खरेदीकडे सकारात्मकतेनं पाहिलं जात आहे. कारण ठरत आहेत 2026 च्या अर्थसंकल्पातून या क्षेत्रासाठीच्या काही अपेक्षा. जाणकारांच्या मते यंदाच्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीसंदर्भात 5 मोठ्या मुद्द्यांवर दिलासा मिळू शकतो.
आताच्या घडीला 45 लाखांमधील घरं परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येतात. मात्र, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू अशा शहरांमध्ये या किमतीत घरं मिळणं आव्हानात्मक असतं. या किमतीत भर टाकून 75 लाख ते 1 कोटींच्या श्रेणीतील घरं सध्या मुख्य शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येतात ज्यावर घर खरेदीदारांना कमी व्याजदर, सरकारी सबसिडीचा लाभ घेता येऊ शकतो.
गृकर्जावर सध्या आयकराच्या कलम 24(b) अंतर्गत सर्वाधिक 2 लाख रुपयांची सवलत मिळते. मात्र मालमत्तेचे वाढते दर पाहता ही रक्कम 4 ते 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. जाणकारांच्या मते असं झाल्यास मध्यमवर्गाचं 'डिस्पोजेबल इनकम' वाढेल आणि कर्ज घेण्यासाठी ते एक पाऊल पुढे टाकतील.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) च्या माध्यमातून लाखो नागरिकांना घरं मिळाली होती. ज्यामुळं पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्या मध्यम उत्पन्न गटासाठी व्याजदर अनुदान योजना पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते किंवा चालू योजनेचा विस्तार केला जाऊ शकतो. अनुदानित रकमेमुळं खरेदीदारांच्या महिन्याकाठी असणाऱ्या EMI चा बार कमी होऊन निम्न ते मध्यम उत्पन्नगटातील अनेकांनाच घर खरेदी करता येऊ शकतं.
सध्या निर्माणाधीन घरांवर आकारला जाणारा जीएसटी कर हा खरेदीदारांसाठी वाढीव भार आहे. अशा स्थितीत प्रकल्पांचा खर्च कमी करण्यासाठी GST दरांची पुनर्ररचना करत केंद्राकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिट बहाल केली जाण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळं ITC चा लाभ मिळाल्यास विकासकांकडून घरांच्या किमतीसुद्धा कमी ठेवल्या जाऊ शकतात.
भारतात असे अनेक खरेदीदार आहेत, ज्यांचा बराच पैसा हा प्रलंबित प्रकल्पांमध्ये अडकला आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पामध्ये SWAMIH फंड (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) साठी विशेष तरतुद केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं अडथळ्यांचा सामना करणाऱ्या प्रकल्पांना 'लास्ट माइल फंडिंग' मिळून त्यामुळं लाखो घर खरेदीदारांना त्यांच्या हक्काचं घर खरेदी करता येऊ शकतं.
यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांना बऱ्याच अपेक्षा असून घर खरेदीमध्ये आता अर्थमंत्री आणि मोदी सरकार नेमक्या कशा सवलती देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.