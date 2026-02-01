English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • देशाच्या तिजोरीवर कोणाची नजर? Budget 2026 ची प्रत सादर होण्याआधीच सोशल मीडियावर लीक?

देशाच्या तिजोरीवर कोणाची नजर? Budget 2026 ची प्रत सादर होण्याआधीच सोशल मीडियावर लीक?

Budget 2026 : अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्याआधी सोशल मीडियावर कसा व्हायरल झाला? देशातील सर्वात गोपनीय दस्तऐवज कोणाच्या हाती लागला? केंद्र सरकारनंच दिली महत्त्वाची आणि मोठी माहिती...   

सायली पाटील | Updated: Feb 1, 2026, 11:30 AM IST
देशाच्या तिजोरीवर कोणाची नजर? Budget 2026 ची प्रत सादर होण्याआधीच सोशल मीडियावर लीक?
budget 2026 scanned copy leaked telegram pib fact check latest update

Budget 2026 : दरवर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत पुढील आर्थिक वर्षासाठी देशाला एक नवी आर्थिक दिशा देतात. यंदाचा अर्थसंकल्पसुद्धा संसदेत सादर होण्यास सुरुवात झालेली असतानाच याच अतिशय गोपनीय दस्तऐवजासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कारण, इथं अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्यापूर्वीच त्याची स्कॅन कॉपी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचं म्हटलं गेलं. 

टेलिग्राम (Telegram) आणि तत्सम सोशल मीडिया स्तरांवर असा दावा करण्यात आला की Union Budget 2026-27 ची स्कॅन्ड कॉपी अर्थात संगणकीय प्रत लीक झाल्याचं म्हटलं गेलं आणि अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. फक्त चर्चाच नव्हे तर काही दस्तऐवजाची छायाचित्रसुद्धा समोर आली आणि त्यामध्ये ही अर्थसंकल्पाची मूळ संगणकीय प्रत असल्याचा दावा करण्यात आला. ज्यासंदर्भात केंद्रानंच पुढाकार घेत महत्त्वाची माहिती जारी केली. 

एका ओळीत पितळ उघडं...

Union Budget 2026-27 अर्थसंकल्पाची कोणतीही प्रत सोशल मीडियावर लीक झालेली नाही. किंबहुना अर्थसंकल्प असल्याचं भासवत जे दस्तऐवज व्हायरल केले जात आहेत ते बनावट असून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एडिट करण्यात आल्यासं सांगण्यात आलं. 

सोशल मीडियावर काय दावा करण्यात आला होता?  

सोशल मीडियावर प्रामुख्यानं टेलिग्रामच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची स्कॅन्ड कॉपी लीक झाल्याचं म्हटलं गेलं. ज्यामध्ये हे अर्थसंकल्पाचे मूळ दस्तऐवज असल्याचं सांगण्यात आलं. ज्यामुळं एकच खळबळ माजली. हा दावा पूर्णत: चुकीचा असून, PIB कडून तो फोल ठरवण्यात आला. 

PIB च्या माहितीनुसार व्हायरल छायाचित्रामध्ये एकामध्ये Union Budget 2025–26 दिसत आहे. या छायाचित्रात पहिल्या पानावर डिजिटल एडिटिंग करत वर्ष बदलण्यात आलं आहे. तर, दुसऱ्या एका छायाचित्रामध्ये डिजिटल स्वरुपात बनावट चित्र तयार करण्यात आलं असलं तरीही त्याचा 2026- 27 मधील अर्थसंकल्पाशी थेट संबंध नाही. 

हेसुद्धा वाचा : Jeffrey Epstein Files : एक मुलगी अन् एक राजकुमार... ब्रिटनच्या राजराण्यातून हकालपट्टी झालेल्या Prince Andrew चा संशयास्पद अवस्थेतील फोटो समोर 

अर्थसंकल्प असा लीक होऊ शकतो का? 

पीआयबीच्या माहितीनुसार सोशल मीडियावर सध्या अनेक फसवे दस्तऐवज व्हायरल होत असून, त्याची मूळ संगणकीय प्रत व्हायरल होणं जवळपास अशक्य आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील सर्वात गोपनीय दस्तऐवजांपैकी एक असून, तो तयार आणि सादर करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सुरक्षिततेचे निकष पाळले जात असून, हे दस्तऐवज अशा पद्धतीनं लीक होण्याची दूरदूरपर्यंत शक्यता नसते. त्यामुळं नागरिकांनीही अशा फसव्या दाव्यांना बळी पडू नये असं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

