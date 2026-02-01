देशाच्या तिजोरीवर कोणाची नजर? Budget 2026 ची प्रत सादर होण्याआधीच सोशल मीडियावर लीक?

Budget 2026 : दरवर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत पुढील आर्थिक वर्षासाठी देशाला एक नवी आर्थिक दिशा देतात. यंदाचा अर्थसंकल्पसुद्धा संसदेत सादर होण्यास सुरुवात झालेली असतानाच याच अतिशय गोपनीय दस्तऐवजासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कारण, इथं अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्यापूर्वीच त्याची स्कॅन कॉपी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचं म्हटलं गेलं.
टेलिग्राम (Telegram) आणि तत्सम सोशल मीडिया स्तरांवर असा दावा करण्यात आला की Union Budget 2026-27 ची स्कॅन्ड कॉपी अर्थात संगणकीय प्रत लीक झाल्याचं म्हटलं गेलं आणि अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. फक्त चर्चाच नव्हे तर काही दस्तऐवजाची छायाचित्रसुद्धा समोर आली आणि त्यामध्ये ही अर्थसंकल्पाची मूळ संगणकीय प्रत असल्याचा दावा करण्यात आला. ज्यासंदर्भात केंद्रानंच पुढाकार घेत महत्त्वाची माहिती जारी केली.
Union Budget 2026-27 अर्थसंकल्पाची कोणतीही प्रत सोशल मीडियावर लीक झालेली नाही. किंबहुना अर्थसंकल्प असल्याचं भासवत जे दस्तऐवज व्हायरल केले जात आहेत ते बनावट असून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एडिट करण्यात आल्यासं सांगण्यात आलं.
सोशल मीडियावर प्रामुख्यानं टेलिग्रामच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची स्कॅन्ड कॉपी लीक झाल्याचं म्हटलं गेलं. ज्यामध्ये हे अर्थसंकल्पाचे मूळ दस्तऐवज असल्याचं सांगण्यात आलं. ज्यामुळं एकच खळबळ माजली. हा दावा पूर्णत: चुकीचा असून, PIB कडून तो फोल ठरवण्यात आला.
PIB च्या माहितीनुसार व्हायरल छायाचित्रामध्ये एकामध्ये Union Budget 2025–26 दिसत आहे. या छायाचित्रात पहिल्या पानावर डिजिटल एडिटिंग करत वर्ष बदलण्यात आलं आहे. तर, दुसऱ्या एका छायाचित्रामध्ये डिजिटल स्वरुपात बनावट चित्र तयार करण्यात आलं असलं तरीही त्याचा 2026- 27 मधील अर्थसंकल्पाशी थेट संबंध नाही.
Some images are being shared on social media claiming that a scanned copy of the Union Budget 2026–27 has been leaked on Telegram.#PIBFactCheck
These images are #FAKE
One of the images being circulated is NOT from the Union Budget 2026–27. It is from the Union Budget… pic.twitter.com/mC4bLKRp3A
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 30, 2026
पीआयबीच्या माहितीनुसार सोशल मीडियावर सध्या अनेक फसवे दस्तऐवज व्हायरल होत असून, त्याची मूळ संगणकीय प्रत व्हायरल होणं जवळपास अशक्य आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील सर्वात गोपनीय दस्तऐवजांपैकी एक असून, तो तयार आणि सादर करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सुरक्षिततेचे निकष पाळले जात असून, हे दस्तऐवज अशा पद्धतीनं लीक होण्याची दूरदूरपर्यंत शक्यता नसते. त्यामुळं नागरिकांनीही अशा फसव्या दाव्यांना बळी पडू नये असं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे.