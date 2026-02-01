English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Budget 2026: सुट्टीच्या दिवशीही शेअर मार्केट सुरूच; जाणून घ्या कसं असेल प्री-मार्केट, क्लोजिंग सत्र? पैशांची उलथापालथ कोणत्या दिशेनं?

Budget 2026: सुट्टीच्या दिवशीही शेअर मार्केट सुरूच; जाणून घ्या कसं असेल प्री-मार्केट, क्लोजिंग सत्र? पैशांची उलथापालथ कोणत्या दिशेनं?

Budget 2026: तुमच्या पैशांचं नेमकं काय होणार? नफ्याची डील होणार की तोटा अडचणी वाढवणार? अर्थसंकल्प ठरवणार पुढील दिशा... शेअर मार्केट ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठीची महत्त्वाची अपडेट.   

सायली पाटील | Updated: Feb 1, 2026, 07:41 AM IST
udget 2026 Share Market : देशाचा अर्थसंकल्प ज्या दिवशी मांडला जातो तेव्हा फक्त देशाची आर्थिक दिशाच ठरत नाही, तर संसदेतील प्रत्येक ओळीसह इथं मुंबईतील दलाल स्ट्रीट अर्थात शेअर बाजाराच्या वाटेवर सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकलेला असतो. .यंदाचं वर्षसुद्धा इथं अपवाद नाही. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प यंदा चक्क कार्यालयीन सुट्टीच्या दिवशी अर्थात रविवारी (1 February 2026) सादर होत असून, या दिवशी  शेअर बाजारही सुरू राहणार आहे. 

सहसा शेअर बाजार शनिवार आणि रविवारी बंद असतो, ज्यामुळं रविवारी इथं होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींनाही विश्रांती असते. मात्र यंदाच्या वर्षी हे चित्र पाहायला मिळणार नसून, रविवारीसुद्धा इथं ट्रेडिंग होणार आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बजेटच्या अनुषंगानं कार्यान्वित राहणार असून, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी एका विशेष लाईव्ह ट्रेडिंग सत्राची घोषणा करण्यात आली आहे. 

अर्थसंकल्प सादर होत असताना तिथं होणाऱ्या काही धोरणात्मक घोषणांच्या धर्तीवर शेअर बाजरातून तातडीनं प्रतिक्रिया यावी यासाठी रविवारीसुद्धा इथं आर्थिक उलाढाली सुरू राहणार आहेत. लक्षात घ्या, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच असं होत नाहीये. यापूर्वी 28 फेब्रुवारी 1999 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारदरम्यानही अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी शेअर बाजार रविवारी सुरू ठेवण्यात आला होता. ज्यानंतर आता दोन दशकांहून अधिक काळानंतर रविवारी आर्थिक उलाढाली होताना दिसणार आहेत. 

ट्रेडिंगची वेळ काय?

गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी NSE आणि BSE च्या माहितीनुसार रविवारचं शेअर बाजारातील सत्र इतर सामान्य दिवसांप्रमाणेच कार्यान्वित होणार आहे. ज्यानुसार, 

प्री ओपन मार्केट : सकाळी 9 वाजल्यापासून 9.08 वाजता सुरू होणार आहे 
सामान्य ट्रेडिंग सत्र : सकाळी 9.15 वाजल्यापासून दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे. 

थोडक्यात अर्थसंकल्पीय सत्रादरम्यान आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांना आर्थिक रणनिती आखण्यासाठी आणि ट्रेडिंगसाठी पुरेसा वेळ असणार आहे. 

रविवारी शेअर बाजार सरू ठेवणं किती महत्त्वाचं?

शेअर बाजारातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पीय सत्रात शेअर बाजार बंद ठेवणं जोखमीचं ठरु शकतं. टॅक्स स्लॅब, कॅपेक्स खर्च, विविध क्षेत्रांना अनुसरून घोषणा, विक्कीय तुट यासाठी सज्ज राहणं गरजेचं आहे. ज्यामुळं सोमवारच्या सत्रातील अनिश्चिततेला टाळता येऊ शकतं. 

गुंतवणुकदारांसाठी काय सल्ला? 

शेअर बाजारातील रविवारचं सत्र अधिक महत्त्वाचं ठरणार असून, यादरम्यान ब्रोकरेड फर्म, गुंतवणुकदारांना तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आर्थिक निर्णयांमध्ये अर्थसंकल्पातील घोषणांचा थेट परिणाम होणार असल्या कारणानं गुंतवणुकीचा निर्णय अतिशय सांभाळून घेण्याचा इशारा दिला आहे. 

