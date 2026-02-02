English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  STT म्हणजे काय? शेअर मार्केटमध्ये App वरून ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी हा नियम का ठरतोय महत्त्वाचा?

STT म्हणजे काय? शेअर मार्केटमध्ये App वरून ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी हा नियम का ठरतोय महत्त्वाचा?

Impact of Budget On Share Market: शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्यांमध्ये अचानकच खळबळ उडाली. कारण, अर्थसंकल्प 2026, या वर्षीचा बजट सादर होताच शेअर बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळाली. विशेषतः फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी हा बजट धक्कादायक ठरला. सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Feb 2, 2026, 10:39 AM IST
Union Budget 2026:  सरकारने F&O सेगमेंटमध्ये सिक्योरिटी ट्रांजॅक्शनमध्ये घेतलेल्या टॅक्सच्या निर्णयाचा थेट परिणाम अल्पकालीन ट्रेडिंगवर झाला असून बाजारानेही या घोषणेला नकारात्मक प्रतिसाद दिला. महसूल वाढवणे आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारात शिस्त आणणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयाचा कुठेना कुठे फटका बसणार आहे. असं शेअर हॉल्डरांचं मत आहे. जर तुम्ही देखील ट्रेडिंग करत आसाल तर ही बातमी खूप महत्त्वाची ठरु शकते. 

STT म्हणजे काय?

STT म्हणजे सिक्योरिटी ट्रांजॅक्शन टॅक्स. हा कर शेअर बाजारात होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी-विक्री व्यवहारावर आकारला जातो. शेअर्स, फ्यूचर्स किंवा ऑप्शन्समध्ये ट्रेड करताना हा टॅक्स आपोआप लागू होतो आणि थेट ट्रेडिंग खर्चाचा भाग बनतो. वारंवार व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी STT हा महत्त्वाचा खर्च असतो. त्यामुळे STT वाढल्यास एकूण नफा कमी होण्याची शक्यता वाढते.

बजट 2026 मध्ये STT वाढवण्याचा निर्णय

बजट भाषणात इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये बदल करत STT वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. फ्यूचर्स व्यवहारांवर लागणारा टॅक्स 0.02% वरून थेट 0.05% करण्यात आला आहे. त्यामुळे फ्यूचर्समध्ये व्यवहार करताना प्रत्येक ट्रेड अधिक महाग ठरणार आहे.

ऑप्शन्स सेगमेंटमध्येही कररचनेत बदल करण्यात आला आहे. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्सरसाइजवरील STT 0.15% करण्याचा प्रस्ताव असल्याने ऑप्शन्स ट्रेडर्सच्या एकूण खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

बाजाराची प्रतिक्रिया काय होती?

STT वाढीच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात जोरदार घसरण दिसून आली. इंट्राडे व्यवहारात सेन्सेक्स 2,000 अंकांपेक्षा अधिक घसरला, तर निफ्टी 50 24,600 च्या खाली गेला. ही घसरण प्रामुख्याने F&O ट्रेडर्समधील भीती दर्शवणारी होती.

दिवसअखेरीस बाजार काहीसा सावरला, तरीही सेन्सेक्स 1,546 अंकांनी घसरून 80,722 वर बंद झाला. निफ्टीही 495 अंकांनी घसरत 24,825 या पातळीवर स्थिरावला.

ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम

STT वाढल्यामुळे फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहार महाग होणार आहेत. कमी नफ्यावर आणि जास्त ट्रेडिंगवर आधारित स्ट्रॅटेजी वापरणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी हे आव्हानात्मक ठरू शकते. विशेषतः इंट्राडे आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्सना याचा जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे.

दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांवर याचा थेट परिणाम मर्यादित असला तरी बाजारातील वाढलेली अस्थिरता त्यांच्या पोर्टफोलिओवर परिणाम करू शकते. एकूणच, बजट 2026 मधील हा निर्णय ट्रेडिंग पद्धतींमध्ये बदल घडवून आणणारा ठरणार आहे.

