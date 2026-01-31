English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Budget 2026: अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांची बॅग लाल रंगाचीच का असते? 99टक्के लोकांना माहिती नसेल कारण!

Budget 2026: अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांची बॅग लाल रंगाचीच का असते? 99टक्के लोकांना माहिती नसेल कारण!

Buget 2026: भारतीय अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे नेहमी लाल रंगाच्या बॅगमध्ये सादर केली जातात. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 31, 2026, 10:15 PM IST
Budget 2026: अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांची बॅग लाल रंगाचीच का असते? 99टक्के लोकांना माहिती नसेल कारण!
अर्थसंकल्प 2026

Buget 2026:  1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होत असतो. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री हातात लाल बॅग घेऊन येतात आणि पुढे हा अर्थसंकल्प सादर होतो, हे आपण दरवर्षी पाहतो. पण या बॅगेचा रंग लालच का असतो? कधी विचार केलाय का? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

राजे महाराजांपासून परंपरा 

भारतीय अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे नेहमी लाल रंगाच्या बॅगमध्ये सादर केली जातात. ही केवळ एक सवय नाही, तर इतिहासातील खोलवर रुजलेले प्रतीक आहे. प्राचीन काळात राजे-महाराजे आपल्या आदेशांसाठी लाल मुद्रा आणि सिंहासन वापरत. मुगल काळात फरमान लाल कागदावर लिहिले जायचे, जे अधिकार आणि आज्ञेचे चिन्ह होते. ब्रिटिश राजवटीत हीच परंपरा अर्थसंकल्पासाठी स्वीकारली गेली, आणि स्वातंत्र्यानंतर भारताने तिला नव्या अर्थाने पुढे नेले. लाल रंग ऊर्जा, धैर्य आणि मंगलाचे प्रतिनिधित्व करतो, म्हणून धार्मिक आणि राजकीय प्रसंगी त्याचा वापर होतो. हे दर्शवते की अर्थव्यवस्था ही केवळ आकडे नाहीत, तर देशाच्या शक्तीचे प्रतिबिंब आहे. 

लाल रंगाचा प्रभाव

रंगांच्या विज्ञानानुसार, लाल रंग मनावर त्वरित परिणाम करतो. तो सावधगिरी, गांभीर्य आणि निर्णयक्षमतेचे संकेत देतो. अर्थसंकल्पासारख्या गंभीर दस्तऐवजासाठी लाल रंग निवडणे हे दाखवते की हे कागद देशाच्या आर्थिक दिशेचे नियंत्रण करणारे आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये संविधानिक किंवा आर्थिक कागदपत्रांसाठी लाल रंग वापरला जातो, कारण तो विश्वास आणि स्थिरता निर्माण करतो. सरकार गंभीरपणे देशाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे, हे या रंगातून दिसते.

भारतीय संस्कृतीत लाल रंगाचे महत्व 

भारतीय परंपरेत लाल रंगाला शुभ आणि विपुलतेचे प्रतीक मानले जाते. लग्न, घरप्रवेश किंवा पूजेत लाल रंग नेहमी असतो. अर्थसंकल्पाच्या लाल पाउचद्वारे सरकार अप्रत्यक्षपणे सांगते की ते देशाच्या आर्थिक सुख आणि स्थिरतेसाठी जबाबदार आहे. हे रंग सामान्य लोकांना आश्वस्त करते की विकासाचे फैसले योग्य हातात आहेत. सांस्कृतिकदृष्ट्या, लाल रंग धन, शक्ती आणि आनंदाशी जोडलेले आहे, जे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या भविष्याशी जोडले जाते. 

अर्थसंकल्पाच्या स्वरूपातील बदल

2019 पर्यंत अर्थसंकल्प लाल फाइलमध्ये येत असे, नंतर सूटकेसमध्ये बदलला आणि आता डिजिटल युगात पाउचमध्ये आला. हे बदल केवळ डिझाइनचे नाहीत, तर ते दर्शवतात की अर्थव्यवस्था आता बंद प्रणाली नाही, तर गतिमान आणि आधुनिक आहे. तरीही लाल रंग कायम ठेवणे हे दाखवते की सरकार परंपरा आणि नवीनतेचा समतोल साधत आहे. डिजिटल इंडियाच्या काळातही हे प्रतीक टिकून राहते. 

इतर देशांशी तुलना 

अमेरिकेत अर्थसंकल्प निळ्या रंगात असतो, जो स्थिरतेचा अर्थ सांगतो. ब्रिटनमध्ये लाल बॉक्स सत्तेचे प्रतीक आहे, चीनमध्ये लाल कम्युनिस्ट नियंत्रणाशी जोडलेले, तर रशियात नीले किंवा गडद निळे अनुशासन दर्शवतात. भारताचा लाल रंग सत्ता आणि जनकल्याणाचा मिश्रण आहे. भविष्यात डिजिटल स्वरूपातही लाल रंगाची ओळख कायम राहील, कारण प्रतीके सहज बदलत नाहीत. हे एक रंग अनेक संदेश देतात. सरकार तयार आहे आणि अर्थव्यवस्था सुरक्षित आहे, असा संदेश यातून मिळतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
budget 2026Why is the budget pouch redWhat message does the color red convey in the budgetWhat is the religious significance of the color red

इतर बातम्या

रोहीत, युगेंद्र, जय की पार्थ... बारामतीचा वारसदार कोण? पवार...

महाराष्ट्र बातम्या