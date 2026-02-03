English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • लोकसभेत विरोधकांचा तुफान गोंधळ! अध्यक्षांवर फेकले कागद, 8 खासदार संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित

Eight MPs Suspends in Lok Sabha: लोकसभेत राहुल गांधींच्या भाषणावर सलग दुसऱ्या दिवशी गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी विरोधी पक्षाच्या 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 3, 2026, 04:14 PM IST
Eight MPs Suspends in Lok Sabha: लोकसभेत राहुल गांधींच्या भाषणावर सलग दुसऱ्या दिवशी गोंधळ झाला. राहुल गांधी यांनी मंगळवारी दुपारी 2 वाजता माजी लष्करप्रमुखांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील लेख सदनात सादर करत , “मला बोलू द्या, मला बोलण्याची परवानगी द्या”, अशी मागणी केली. यानंतर एनडीएच्या खासदारांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अध्यक्षांच्या दिशेने कागद फेकले. यामुळे विरोधी पक्षातील 8 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

विरोधी पक्षाच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर सभागृहात प्रचंड गोंधळ उडाला. त्यानंतर सभापतींनी लोकसभेचे कामकाज बुधवार सकाळपर्यंत स्थगित केले. दरम्यान, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्ष खासदारांच्या निलंबनाविरोधात संसदेच्या आवारात निदर्शने करत आहेत.

राहुल गांधी आजही 14 मिनिटं बोलण्याचा प्रयत्न करत राहिले. राहुल गांधी म्हणाले, “मला परवानगी दिली जात नाही. मला बोलू दिले जात नाही. मी विरोधी पक्षाचा नेता आहे. मी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. मी फक्त सांगतोय की चीन-भारत सीमेवर काय घडले. पूर्व लडाखमध्ये आमचे जवान शहीद झाले.”

गोंधळादरम्यान अध्यक्षांच्या दिशेने कागद फेकणाऱ्या 8 खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. यामध्ये अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रशांत परोळे, एस. वेंकटचलम, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी इडेन, गुरुजीत औजला आणि डीन कोरियाकोझ यांचा समावेश आहे. 

राहुल गांधी यांनी सोमवारीही 46 मिनिटं आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. सदनाची कार्यवाही तीन वेळा स्थगित करण्यात आली. राहुल गांधींना राजनाथ सिंह यांनी 11 वेळा, अमित शहा यांनी 7वेळा रोखले. याशिवाय किरेन रिजिजू यांनी 2 वेळा आणि अनुराग ठाकूर यांनी 6 वेळा अडथळा आणला होता.

दुसरीकडे, राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश उत्तम पटेल, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शताब्दी रॉय आणि DMK चे खासदार डी. एम. कातिर आनंद यांनीही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यास नकार दिला.

विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की त्यांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलू दिले जात नाही, तर सत्ताधारी पक्ष याला लोकशाहीचा अपमान म्हणतो. सभागृहातून बाहेर काढल्यानंतर, या खासदारांनी संसदेच्या आवारात गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने सुरू केली. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींसह सर्व विरोधी पक्ष खासदारांच्या निलंबनाविरोधात संसदेच्या आवारात निदर्शने करत आहेत आणि सरकारच्या कृतीचा निषेध करत आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
lok sabhabudget sessionलोकसभाहिवाळी अधिवेशनRahul Gandhi

