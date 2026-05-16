/Budget Travel : ना गर्दी, ना जास्त खर्च! कमी खर्चात फिरा भारतातील Hidden Destinations

Top hill stations in india : भारतामध्ये अशी काही ठिकाणे आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला उत्तराखंडमधील चोपटापासून झारखंडमधील नेतरहाटपर्यंत गोंगाटापासून दूर शांतता आणि नैसर्गिक सौंदर्य शोधण्यासाठी तुम्हालाही जायचे असल्यास तुम्ही या ठिकाणी कमी खर्चामध्ये जाऊ शकता.
Top hill stations in india : आज शहराच्या ठिकाणी राहणाऱ्या त्यांची सुट्टी घालवण्यासाठी शांत ठिकाणांची शोध असते. अनेकदा आपण रिसोर्ट, देवस्थान त्याचबरोबर बिचवर जात असतो पण अशावेळी ही ठिकाणी भरगच्च भरलेली असतात. त्यामुळे आपल्या जवळच्या व्यक्तीसोबत वेळ घालवणे हे सोपे नसते. अनेकदा आपण शांत आणि नैसर्गिक सौंदर्य असणारी ठिकाणे शोधत असतो. पण अशावेळी जेव्हा आपल्याला कुठेतरी बाहेर जाण्याची इच्छा असते तेव्हा आपल्याला कोणत्या ठिकाणी जावे हे फार काही सुचत नाही. आता या लेखामध्ये आम्ही तुम्हाला काही भारतामधील बजेटमध्ये फिट होणाऱ्या काही ठंड हवेची ठिकाणे सांगणार आहोत.
सिक्कीम हे स्वर्गापेक्षा कमी नाही, तेथील डोंगर घुमणाऱ्या वळणे, वळणाऱ्या रस्त्यांमुळे हे फारच प्रसिद्ध आहे. जर तुम्हाला उन्हाळ्याची सुट्टी घालवायची असल्यास हे ठिकाण तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे, येथे तुम्हाला हिमालयाचे दृश्य तुमच्या मनाला एक वेगळीच शांतता देते.
झारखंड येथील नेतरहाट म्हणजेच छोटा नागपूरची राणी असेही या ठिकाणाला म्हटले जाते. सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या बिंदूंसाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. तेथील ठिकाणे ही जंगलासाठी प्रसिद्ध आहेत, त्यामुळे खूप सुंदर ठिकाण आहेत.
उत्तराखंडामधील चोपटा येथील स्वित्झर्लंड असे म्हटंले जाते, या हिलस्टेशनबद्दल सांगायचे झाले तर मखमली कुरणे आणि बर्फाच्छादित शिखरे ही आपल्याला उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये आपल्याला आसरा देत असतात. तुंगनाथ मंदिर आणि गिर्यारोहणाचा आनंद घेण्यासाठी हे ठिकाण हे तुमचे बकेटलिस्टमध्ये असणे गरजेचे आहे.
काश्मीरमध्ये असे अनेक ठिकाणे आहेत जे तुमचे मन शांत आणि तुम्हाला नैसर्गिक सौंदर्य दाखवण्यासाठी ओळखले जातात. पण तुम्हाला काश्मीरमध्ये खरे आणि अस्पर्श सौंदर्य पाहायचे असेल तर चटपाल हे तुमच्या यादीमध्ये असणे गरजेचे आहे. येथे तुम्हाला वाहणाऱ्या नद्या आणि घनदाट जंगले पाहायला मिळतात त्याचबरोबर तुम्हाला शहरांच्या गर्दीपासून ही ठिकाणे दूर नेतात.
दक्षिण भारतामध्ये असे एकमेव ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी अधूनमधून बर्फवृष्टी होते, या ठिकाणाला आंध्रचे काश्मीर असेही म्हटले जाते. लांबासिंगीची कॉफीची मळे आणि धुक्याने झाकलेली सकाळ एखाद्या जादूच्या स्वप्नासारखी वाटते.