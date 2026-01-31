English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  • पूर्वी सायंकाळी 5 वाजता सादर केले जायचे भारतीय बजेट, 1 फेब्रुवारी ही तारीखच निवडली जाते! कारण...

पूर्वी सायंकाळी 5 वाजता सादर केले जायचे भारतीय बजेट, 1 फेब्रुवारी ही तारीखच निवडली जाते! कारण...

Budget 2026: भारतीय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सर्वचजण या अर्थसंकल्पाची वाट पाहत असतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी नेहमी 11 फेब्रुवारी ही तारीखच का निवडली जाते? तसेच पूर्वीच्या काळात सांयकाळी 5 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. यामागचे एक अत्यंत व्यवहारिक आणि ऐतिहासिक कारण जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 31, 2026, 06:06 PM IST
पूर्वी सायंकाळी 5 वाजता सादर केले जायचे भारतीय बजेट, 1 फेब्रुवारी ही तारीखच निवडली जाते! कारण...

India's Union Budget 2026: भारतीय अर्थसंकल्प सादर व्हायला आता अवघा एकच दिवस बाकी आहे. दरवर्षीप्रमाणे उद्या  फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, पूर्वीच्या काळात अर्थसंकल्प सायंकाळी 5 वाजता सादर केला जायचा. आणि सायंकाळी 5 वाजताच का? आणि दरवर्षी 1 फेब्रुवारी ही तारीखच का निवडली जाते? चला तर मग यामागचे ऐतिहासिक कारण जाणून घेऊया. 

सांयकाळी 5 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा

पूर्वी भारतीय केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे ही पंरपरा मुळतः ब्रिटिश राजवटीतील होती. भारत आणि ब्रिटनमध्ये 5.5 तासांच्या वेळेचा फरक असतो. भारतात सांयकाळी 5 वाजले असताना लंडनमध्ये सकाळी 11.30 वाजत असतात. ब्रिटिश सरकारला भारतातील आर्थिक धोरणे, कर बदल, खर्च इत्यादी माहिती अर्थसंकल्प सादर होताना त्याच दिवशी त्यांच्या कार्यालयीन वेळेत मिळावी यासाठी ही वेळ ठरवली गेली होती. यामुळे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना आणि सरकारला भारताच्या बजेटवर नियंत्रण करता येत असे. सांयकाळी 5 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही परंपरा 1947 नंतर जवळजवळ 50 वर्षे कायम राहिली. 

 

अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ कधी बदलली गेली?

यानंतर 1999 साली अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना भारताच्या स्वतंत्र गरजा आणि सोयीचा विचार केला. पुढे अवघ्या 53 वर्षांची परंपरा मोडली गेली. यावेळी यशवंत सिन्हा हे अर्थमंत्री होते. त्यांनी पहिल्यांदा 27 फेब्रुवारी 1999 रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला. भारताच्या गरजा आणि सोयी यांशिवाय 'आता भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटनच्या वेळेनुसार चालण्याची गरज नाही' हा देखील मुख्य विचार त्यामागे होता. शिवाय सकाळी अर्थसंकल्प सादर केल्याने ठरवलेल्या आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो. तसेच माध्यमे, शेअर बाजार आणि उद्योगांना त्याच दिवशी प्रतिसाद देणे सोपे होते. यामुळे भारतीय अधिकाऱ्यांना आणि अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य मिळते. 

 

अर्थसंकल्पासाठी दरवर्षी 1 फेब्रुवारी ही तारीखच का निवडली जाते?

तसेच तुम्हाला सर्वांना हे माहित असेल की 2017 पर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत सादर केला जात असे. पण ही परंपरा देखील ब्रिटिशकालीन होती. 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही परंपरा मोडण्याचे ठरवले. त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलून 1 फेब्रुवारी ही तारीख निवडली. ही तारीख निवडण्यामागे एक व्यावहारिक कारण आहे. भारताचे नवे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते. जेव्हा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटी सादर केले जाते तेव्हा संसदेत याबाबात चर्चा करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. पण फेब्रुवारीच्या सुरूवातील अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्यानुसार नवीन धोरणांवर किंवा योजनांवर विचार करण्यास, काम करण्यास अतिरिक्त महिन्यांचा वेळ मिळतो. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

