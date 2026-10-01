३४ वर्षांचा समृद्ध वारसा, मनोरंजनाच्या नव्या पर्वासाठी 'झी' सज्ज

मुंबई, १ ऑक्टोबर २०२६: आपल्या अग्रगण्य वृत्तीच्या आणि क्षेत्राला नवी दिशा देणाऱ्या ३४ वर्षांच्या वारशाच्या जोरावर, ‘झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड’ (‘Z’) आपल्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि मूल्य निर्मितीच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाम व सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे. भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या जडणघडणीत तसेच आशय निर्मिती (content creation), वितरण आणि उपभोग पद्धतींना नव्याने परिभाषित करण्यात ३४ वर्षे पूर्ण करत असताना, कंपनी मनोरंजनाच्या पुढील पर्वासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी व्यावसायिक रचना बळकट करत आहे.
आपला समृद्ध वारसा व विद्यमान क्षमता यांची सांगड नव्याने निर्माण होणाऱ्या आणि उच्च क्षमता असलेल्या संधींशी घालत, ‘Z’ आपल्या ग्राहकांसाठी एकात्मिक आणि तल्लीन करणारा (immersive) मनोरंजनाचा अनुभव निर्माण करत आहे, जेणेकरून 'अटेंशन इकॉनॉमी'मध्ये (ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या अर्थव्यवस्थेत) महत्त्वपूर्ण वाटा मिळवता येईल.
विविध माध्यमांचे एकत्रीकरण होत असलेल्या या काळात 'ग्राहकांचे लक्ष' (attention) ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती ठरत आहे. हे लक्षात घेऊन, कंपनी विविध प्लॅटफॉर्म्सवर ग्राहकांशी संवाद साधण्याची आपली क्षमता धोरणात्मकरीत्या वाढवत आहे; तसेच ब्रँड्ससाठी ग्राहकांचा जिव्हाळा वाढवण्याच्या नवीन संधी निर्माण करत आहे आणि सर्व भागधारकांसाठी शाश्वत मूल्य निर्मिती सुनिश्चित करत आहे. आर्थिक पाया अधिक बळकट झाल्यामुळे, कंपनी भविष्यातील विकासाला चालना देणाऱ्या घटकांमध्ये (growth engines) गुंतवणूक करत आहे. याद्वारे ग्राहकांशी संपर्क साधण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर (touch-point) आपली उपस्थिती विस्तारणे आणि ग्राहकांच्या पसंतीमध्ये (mind space) व खर्चातील वाट्यामध्ये (wallet share) मोठी जागा मिळवणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
कंपनीच्या ३४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त भविष्यातील धोरणात्मक वाटचालीबद्दल बोलताना, 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयंका म्हणाले, "'झी' (Zee) मधील आमचा प्रवास हा नाविन्यपूर्ण वृत्ती, सततची नवनिर्मिती आणि आमचे ग्राहक, भागधारक, कर्मचारी व भागीदार यांच्यासाठी अर्थपूर्ण मूल्य निर्माण करण्याचा राहिला आहे. गेल्या ३४ वर्षांत, विकासाच्या नवनवीन संधी शोधण्यासाठी 'झी'ची ओळख निर्माण झाली आहे आणि कंपनीच्या भविष्यातील विकासाची गती वाढवताना आम्ही हा समृद्ध वारसा पुढे नेत आहोत. अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने व्यवसाय उभारण्यासाठी आम्ही आमच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांना अधिक अचूक केले आहे; तसेच कंपनीची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवण्यासाठी आम्ही आशय (content), तंत्रज्ञान आणि कौशल्य (talent) या क्षेत्रांत आवश्यक त्या क्षमता विकसित करण्यावर गुंतवणूक करत आहोत. 'झी'च्या पुढील पर्वात अधिक आशास्थान आणि क्षमता दडलेली आहे, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. तसेच, कंपनीचे आणि संपूर्ण उद्योगाचे पुढील तीन दशके आणि त्यापुढील भविष्य घडवण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत."
'उद्देशपूर्ण मनोरंजनाद्वारे लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे' या स्पष्ट धोरणात्मक दृष्टीकोनातून प्रेरित होऊन, कंपनी आपल्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आणि सुधारित क्षमतांच्या जोरावर नव्याने निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ घेत आहे. अनुभवी संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली, कंपनीने आपली प्रशासन व्यवस्था (governance mechanisms) आणि अंतर्गत प्रक्रिया सातत्याने सुधारल्या आहेत. यामुळे सर्व भागधारकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करणारी, अधिक चपळ आणि लवचिक संस्था म्हणून कंपनीने स्वतःला प्रस्थापित केले आहे. भांडवलाचे वाटप आणि मूल्य निर्मितीबाबतच्या शिस्तबद्ध दृष्टिकोनावर कंपनीच्या विकासाच्या आकांक्षांची भक्कम पायाभरणी झालेली आहे. स्पर्धेत आघाडीवर राहण्यासाठी आणि उद्योगासाठी नवीन मापदंड प्रस्थापित करण्यासाठी, 'झी' नफाक्षमतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे; तसेच शाश्वत मूल्य निर्मितीसाठी आपली स्पर्धात्मक क्षमता अधिक बळकट करत आहे.
कंपनीची प्रगती आणि वेग खालील वाढीच्या घटकांमुळे (growth levers) साधला जात आहे:
• विविध भाषांमधील अधिक प्रभावी आणि दर्जेदार आशय (content), ज्यामुळे कंपनीला प्रेक्षकसंख्येत मोठी वाढ आणि नेटवर्कचा हिस्सा (market share) वाढवणे शक्य होत आहे.
• सात भाषांमधील धोरणात्मक दृष्टिकोन, धाडसी कथा आणि अद्ययावत युजर इंटरफेस (वापरकर्ता अनुभव) यांच्या जोरावर डिजिटल व्यवसायात सातत्यपूर्ण नफा.
• आकर्षक सादरीकरणासह चित्रपट आणि संगीत क्षेत्रातील मजबूत व्यवसाय.
• 'ओम्नी-चॅनेल' (सर्वसमावेशक वितरण) दृष्टिकोनाचा विस्तार, ज्यामुळे कंपनी देशभरातील ८० कोटींहून अधिक मासिक 'युनिक' प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकत आहे.
• ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीनुसार तयार केलेल्या 'मायक्रो-ड्रामा'च्या माध्यमातून 'शॉर्ट-फॉर्म' आशयाच्या क्षेत्रात वाढती उपस्थिती.
• मूल्यवर्धक जागतिक आणि स्थानिक क्रीडा मालमत्तेसह (sports properties) क्रीडा क्षेत्रातील भक्कम व्यवसाय.
• ग्राहकांशी प्रत्येक टप्प्यावर (touch-point) संवाद साधण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि तल्लीन करणारा थेट (live) मनोरंजनाचा अनुभव.
• लहान मुलांचे मनोरंजन आणि ॲनिमेटेड आशयाच्या माध्यमातून ग्राहकवर्गाचा विस्तार.
• सिंडिकेशन, वितरण आणि ब्रॉडबँड यांसारख्या माध्यमांतून व्यवसायाच्या विविध विभागांमध्ये परस्पर-सहकार्य आणि कार्यक्षमता (synergies) वाढवणे.
कंपनीने आपली पायाभूत स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत; यामध्ये कामकाजातील कार्यक्षमता सुधारणे आणि आपल्या मानवी संसाधनांना (Human Capital) सक्षम करणे यांचा समावेश आहे. आपली सर्वात मौल्यवान संपत्ती म्हणून, कंपनी विविध टीम्समध्ये अधिक जबाबदारीची भावना रुजवून आणि क्षमता विकसित करून भविष्यातील नेतृत्वाला घडवत आहे.
सतत वाढत्या स्पर्धेच्या वातावरणात यश मिळवण्यासाठी, भारतातील एक स्वतंत्र आणि स्वदेशी मनोरंजन क्षेत्रातील दिग्गज म्हणून ‘Z’ (झी) संपूर्ण उद्योगात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी आपला विस्तार करत आहे. गेल्या तीन दशकांत, ‘Z’ ने काळाच्या पुढे राहून, ग्राहकांच्या बदलत्या वर्तणुकीशी जुळवून घेऊन, तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा स्वीकार करून आणि उद्योगातील बदलत्या प्रवाहांचा आधीच अंदाज घेऊन भारताच्या माध्यम आणि मनोरंजन (M&E) क्षेत्राच्या जडणघडणीत निर्णायक भूमिका बजावली आहे. ‘Yours Truly’ (खरेपणाने तुमच्यासाठी) या आपल्या वचनानुसार, कंपनी ग्राहकांच्या मनोरंजनाविषयक पसंतींना नेहमीच प्राधान्य देत आली आहे; तसेच त्यांच्या आकांक्षांची सखोल समज विकसित करून जगभरातील भागधारकांशी (स्टेकहोल्डर्स) दीर्घकालीन संबंध जोपासत आहे. आपल्या मूळ मूल्यांवर आधारित, कंपनीची वैविध्यपूर्ण व्यावसायिक रचना, तसेच सक्षम आशय-निर्मिती क्षमता (content engine) आणि तांत्रिक कौशल्य, यांना एकत्रितपणे कंपनीला विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून देतात. या बळावर, भारत ते जग असा मनोरंजनाचा भविष्यकाळ घडवण्याच्या दिशेने कंपनी वाटचाल करत आहे.