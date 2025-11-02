तब्बल 15 मजली इमारती उंच आणि 642 टन इतकं महाप्रचंड वजन; ISRO ने लाँच केले भारतातील सर्वात शक्तीशाली सॅटेलाईट; शत्रूच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणार

ISRO Rocket Launch CMS-03 : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोने नवा विक्रम रचला आहे. तब्बल 15 मजली इमारती उंच आणि 642 टन इतकं महाप्रचंड वजनाचा CMS-03 संप्रेषण उपग्रह यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केला. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून हे प्रक्षेपण करण्यात आले. उपग्रह यशस्वीरित्या कक्षेत ठेवण्यात आला. त्यापूर्वी, क्रायोजेनिक स्टेज प्रज्वलित करण्यात आला. LVM3-M5 पॉवर फ्लाइटच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला. रॉकेट यापूर्वी दाट वातावरणातून बाहेर पडले होते, ज्यामुळे वायुगतिकीय उष्णतेपासून संरक्षणाची आवश्यकता कमी झाली. प्रणोदन बे दरवाजे यशस्वीरित्या उघडले गेल्याची पुष्टी इस्रोने केली आहे. उपग्रहाच्या नियंत्रण प्रणालीने ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स वापरून CMS-03 ला त्याच्या कक्षेत स्थिर करण्याचे आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. अतिशय खराब वातावरणात इस्त्रोने ही कामगिरी केली आहे.
LVM3-M5 प्रक्षेपणात आठ अनुक्रम होते. CMS-03 सुमारे 179 किलोमीटर उंचीवर वाहनापासून वेगळे केले गेले, सुमारे 10 किलोमीटर प्रति सेकंद वेगाने प्रवास करत होते. प्रक्षेपण वाहन 43.5 मीटर उंच आहे, ज्याचे एकूण उपग्रह वस्तुमान 642 टन आहे. तीन टप्प्यांत उपग्रहाला जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट (GTO) मध्ये पोहोचवण्यात आहे.
भारतीय भूभागासह विस्तृत सागरी क्षेत्रात सेवा प्रदान करण्यासाठी मल्टी-बँड कम्युनिकेशन उपग्रह CMS-03 लाँच करणे आहे. भारतीय नौदलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या नवीनतम स्वदेशी घटकांसह हा उपग्रह नौदलाच्या अवकाश-आधारित संप्रेषण आणि सागरी डोमेची शक्ती आणखी वाढणार आहे. हा उपग्रह आतापर्यंतचा भारतातील सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह आहे, ज्याचे वजन सुमारे 4,410 किलो आहे असे भारतीय नौदलाने म्हटले आहे. यामध्ये भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशनल गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेषतः डिझाइन केलेले अनेक स्वदेशी विकसित घटक समाविष्ट आहेत. इस्रोच्या मते, CMS-03 हा एक मल्टी-बँड कम्युनिकेशन उपग्रह आहे जो भारतीय भूभाग तसेच मोठ्या महासागरीय क्षेत्रात काम करेल.
LVM3 लाँच व्हेईकलने इतिहास रचला
प्रसिद्ध LVM3 प्रक्षेपण वाहन वापरून हा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला. त्याच प्रक्षेपण वाहनाने चंद्रयान- 3 मोहिमेत भारताला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वीरित्या उतरवले. या वाहनाचे हे पाचवे ऑपरेशनल उड्डाण होते. यापूर्वी, इस्रोने एका निवेदनात म्हटले होते की, अंदाजे 44000 किलो वजनाचा CMS-03 हा भारतीय भूमीवरून जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट (GTO) मध्ये प्रक्षेपित केलेला सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह आहे. मागील LVM3 मोहिमेत चांद्रयान- 3 मोहीम प्रक्षेपित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वीरित्या उतरणारा पहिला देश बनला.
