Buisness Idea: फोनवर वेळ घालवण्यापेक्षा करा हा बिझनेस, महिन्याला 1 लाखापर्यंत कराल कमाई!

Buisness Idea: सध्याच्या युगात प्रत्येकाच्याच हातात मोबाईल असतो. पण या मोबाईलचा वापर कसा करायचा हे बहुतांशजणांना माहिती नसते. त्यामुळे मोबाईलमुळे बराचसा वेळ फुकट जातो. पण तुम्ही जर याचा चांगला उपयोग केला तर महिन्याला 70 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करु शकता, हे माहिती आहे का? चला. याबद्दल जाणून घेऊया.
भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्र २०२५ पर्यंत ३८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यात फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्मची भूमिका महत्त्वाची आहे. एकार्ट, फ्लिपकार्टची सप्लाय चेन कंपनी, आता सामान्यांसाठी फ्रँचायझी प्रोग्राम उघडली आहे. कमी गुंतवणुकीने (५०,००० ते २ लाख रुपये) पार्सल बुकिंग आणि डिलिव्हरी सुरू करता येते. हे मॉडेल टियर-२ व टियर-३ शहरांसाठी आदर्श असून, कंपनी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान व मार्केटिंग समर्थन देते. यामुळे स्थानिक रोजगार वाढतो आणि ऑनलाइन शॉपिंगच्या विस्तारात भाग घेता येतो.
प्रथम मॉडेल चॅनेल पार्टनर आहे, ज्यात गुंतवणूक ५०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. यात पार्सल बुकिंग व स्थानिक डिलिव्हरीचा समावेश असून, दररोज ३०-३५ पार्सल हाताळल्यास वर्षभरात नफ्यात निघता येते. सरासरी मासिक कमाई ७०,००० रुपये शक्य आहे, कारण कंपनी डिपॉझिट किंवा रॉयल्टी फी आकारत नाही. हे नवशिक्यांसाठी सोपे असून, फ्लिपकार्टच्या १९,०००+ पिन कोड नेटवर्कमुळे सातत्यपूर्ण व्यवसाय मिळतो.
दुसरे मॉडेल डिलिव्हरी हब आहे, ज्यासाठी १ ते ५ लाख रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक. यात सॉर्टिंग, स्टोरेज व लास्ट-माइल डिलिव्हरी हाताळली जाते. उच्च व्हॉल्यूममुळे मासिक नफा १ लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो. प्रत्येक व्यवहारात १५-२०% मार्जिन मिळते, ज्यामुळे दैनंदिन १०० शिपमेंट्सवरून महिन्याला २.४ लाखांचे उत्पन्न शक्य आहे. कंपनी हब सेटअपसाठी मार्गदर्शन देते, ज्यामुळे धोका कमी होतो.
तिसरे मॉडेल पूर्ण-स्तरीय लॉजिस्टिक्स आहे, ज्यात ५ ते २० लाख रुपयांची गुंतवणूक होते. हे मोठे केंद्र असून, अनेक डिलिव्हरी पॉइंट्स व शिपमेंट्स हाताळते. रिव्हर्स लॉजिस्टिक्स व B2B सेवांमुळे कमाई वाढते. ROI १२-१८ महिन्यांत मिळतो, कारण एकार्ट ब्रँडची विश्वासार्हता व तंत्रज्ञान समर्थन असते. लहान शहरांमध्येही यशस्वी होऊ शकते.
अर्जासाठी ekartlogistics.in/franchise वर जा; आधार, GST, बँक स्टेटमेंट व पत्ता पुरावा सबमिट करा. पार्श्वभूमी तपासणीनंतर ४-६ आठवड्यांत मंजुरी मिळते. कंपनी नफा हमी देते, ज्यामुळे धोकादायक व्यवसाय कमी होतो. हे केवळ उत्पन्नाचे स्रोत नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देते. बँक कर्ज घेऊन सुरू करता येते, आणि ई-कॉमर्सच्या वाढीमुळे दीर्घकालीन यश निश्चित मिळते.
उत्तर: एकार्ट फ्रँचायझी प्रोग्रामसाठी किमान गुंतवणूक ५०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, ज्यात चॅनेल पार्टनर मॉडेल अंतर्गत पार्सल बुकिंग आणि स्थानिक डिलिव्हरीचा समावेश होतो. यात कंपनीकडून प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि मार्केटिंग समर्थन मिळते, आणि कोणतीही डिपॉझिट किंवा रॉयल्टी फी आकारली जात नाही. दररोज ३०-३५ पार्सल हाताळल्यास मासिक सरासरी कमाई ७०,००० रुपयांपर्यंत शक्य आहे.
उत्तर: एकार्टकडे तीन मुख्य मॉडेल्स आहेत: (१) चॅनेल पार्टनर (५०,०००-१ लाख रुपये गुंतवणूक, मासिक कमाई ७०,००० रुपये शक्य); (२) डिलिव्हरी हब (१-५ लाख रुपये, दैनंदिन १०० शिपमेंट्सवरून महिन्याला २.४ लाखांचे उत्पन्न, १५-२०% मार्जिन); (३) पूर्ण-स्तरीय लॉजिस्टिक्स (५-२० लाख रुपये, ROI १२-१८ महिन्यांत, B2B आणि रिव्हर्स लॉजिस्टिक्समुळे मोठा नफा). हे मॉडेल्स टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी आदर्श असून, फ्लिपकार्टच्या १९,०००+ पिन कोड नेटवर्कमुळे सातत्यपूर्ण व्यवसाय मिळतो.
उत्तर: अर्जासाठी ekartlogistics.in/franchise वर जा आणि आधार कार्ड, GST नोंदणी, बँक स्टेटमेंट आणि पत्ता पुरावा अपलोड करा. पार्श्वभूमी तपासणीनंतर ४-६ आठवड्यांत मंजुरी मिळते. कंपनी नफा हमी देते, बँक कर्ज घेऊन सुरुवात करता येते, आणि हे मॉडेल स्थानिक रोजगार वाढवत ई-कॉमर्सच्या वाढीमुळे दीर्घकालीन यश देते.