7 मे पर्यंत खरेदी केलात हा शेअर तर मिळेल बंपर रिटर्न, 100 शेअर्स घेतल्यास किती होईल फायदा? जाणून घ्या!

Oracle Financial Services: ओरेकल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने (OFSS) शेअर बाजारात धमाका केलाय. कंपनीने केवळ आपले तिमाही निकालच जाहीर केले नाहीत, तर आपल्या गुंतवणूकदारांवर पैशांचा पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओरेकलने प्रति शेअर तब्बल 240 रुपये लाभांश म्हणजेच डिव्हिडंट देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा मोठा फायदा होणार आहे.
ओरेकल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने मार्च 2026 ला संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात मोठी वाढ झाली असून, महसूलही अपेक्षेपेक्षा जास्त राहिलाय. जागतिक स्तरावर बँकिंग आणि आर्थिक सॉफ्टवेअर सेवांची वाढती मागणी पाहता, ओरेकलने आपली पकड अधिक घट्ट केलीय. या यशाचा आनंद कंपनी आता आपल्या शेअर होल्डर्ससोबत साजरा करताना दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने मोठी घोषणादेखील केलीय.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) प्रति शेअर 240 रुपये अंतरिम लाभांश देण्याची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारात अशा प्रकारचा मोठा लाभांश देणाऱ्या कंपन्या मोजक्याच असतात. ज्या गुंतवणूकदारांकडे ओरेकलचे शेअर्स आहेत, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी कमाई ठरणार आहे. समजा, एखाद्या गुंतवणूकदाराकडे 100 शेअर्स असतील, तर त्याला थेट 24000 रुपये लाभांश मिळणार आहे.
या लाभांशाचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीने 7 मे 2026 ही 'रेकॉर्ड डेट' (Record Date) निश्चित केली आहे. लाभांश मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदाराचे नाव कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये या तारखेपर्यंत असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, तुम्हाला या लाभांशाचा फायदा घ्यायचा असेल, तर 'एक्स-डेट'पूर्वी हे शेअर्स खरेदी करणे अनिवार्य आहे.
ओरेकल फायनान्शिअल हा शेअर बाजारात नेहमीच 'हाय डिव्हिडंड पेइंग' स्टॉक म्हणून ओळखला जातो. 240 रुपयांचा लाभांश हा शेअरच्या सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत आकर्षक परतावा (Yield) मानला जातो. यामुळे केवळ अल्पकालीन ट्रेडर्सच नाही, तर दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांचाही ओरेकलकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक झाला आहे.
ओरेकलचे 'फ्लेक्सक्यूब' (Flexcube) हे सॉफ्टवेअर जगभरातील अनेक बँका वापरतात. डिजिटल बँकिंग आणि फिनटेक क्रांतीमुळे या सॉफ्टवेअरच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. मजबूत ऑर्डर बुक आणि जागतिक बँकांशी असलेले करार यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती अत्यंत सुरक्षित आहे. हीच सुरक्षितता कंपनीला इतका मोठा लाभांश देण्यास सक्षम करते.
लाभांशाच्या घोषणेनंतर ओरेकलच्या शेअरमध्ये मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. गुंतवणूकदार 'लाभांश प्राप्ती'साठी शेअर खरेदी करत असल्याने किमतीत तेजी दिसून येत आहे. तथापि, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवावे की, 'एक्स-डिव्हिडंड' तारखेला शेअरची किंमत लाभांशाच्या रकमेनुसार (उदा. 240 रुपयांनी) खाली येऊ शकते. हा तांत्रिक बदल शेअर बाजारात नेहमीच होतो.
जर तुम्ही सुरक्षित आणि खात्रीशीर उत्पन्न देणाऱ्या शेअरच्या शोधात असाल, तर ओरेकल फायनान्शिअल हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, गुंतवणूक करताना केवळ लाभांश न पाहता कंपनीची दीर्घकालीन वाढ आणि बाजारातील परिस्थितीचाही अंदाज घ्यावा. 7 मे पूर्वी गुंतवणूक केल्यास या मोठ्या लाभांशाचा वाटा तुमच्या खिशात येऊ शकतो.
(Desclaimer- शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखीमपूर्ण असते. वरील माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने असून, कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्यावा.)