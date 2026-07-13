'मागच्या सीटवर चल' धावत्या बसमध्ये कॉलेज तरुणीला प्रायव्हेट पार्ट दाखवत कंडक्टरची मागणी; चीड आणणारा प्रकार

डिलीव्हरी बॉयने बळजबरीने घरात घुसून महिलेला प्रायव्हेट पार्ट दाखवण्याचा प्रकार बंगळुरुमध्ये समोर आला होता. तरुणीने व्हिडीओ शेअर करुन या घटनेची दाहकता सांगितली होती. त्यानंतर आता कर्नाटकमध्ये धावत्या बसच्या आत असाच चीड आणणारा प्रकार घडलाय. मंगळुरूमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे सार्वजनिक वाहतुकीतील महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खासगी बसमधून प्रवास करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी बसच्या 32 वर्षीय वाहकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर मंगळुरू दक्षिण पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवत आरोपीला ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे महिला आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षित प्रवासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 9 जुलैच्या सायंकाळी मंगळुरू-विट्टल मार्गावरील खासगी बसमध्ये अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी प्रवास करत होते. यावेळी बस वाहकाने एका विद्यार्थिनीला मागील सीटवर येण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने अश्लील हावभाव करत स्वतःचे गुप्तांग उघड करून गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थिनी घाबरली असून तिने घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितल्यानंतर पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली.
A bus conductor has been arrested for allegedly sexually harassing college students travelling on a private bus in Mangaluru.— Hate Detector (HateDetectors) July 11, 2026
The accused has been identified as Irfan (32), a resident of Karvelu in Uppinangady. He was working as a conductor on a private bus operating on the… pic.twitter.com/wn2Z6AKzNv
तक्रार मिळाल्यानंतर मंगळुरू दक्षिण पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला. प्राथमिक तपासानंतर 10 जुलै रोजी आरोपी बस वाहकाला अटक करण्यात आली. तो मंगळुरू-विट्टल मार्गावरील खासगी बसमध्ये काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांकडून प्रवाशांचे जबाब, बसमधील उपलब्ध पुरावे आणि इतर साक्षीदारांची माहिती तपासली जात असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
या घटनेनंतर सार्वजनिक बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला, विद्यार्थिनी आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बसमध्ये सीसीटीव्ही, तक्रार नोंदविण्याची सुलभ व्यवस्था, चालक-वाहकांची नियमित पडताळणी आणि संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रवाशांनीही कोणतेही अश्लील किंवा संशयास्पद वर्तन दिसल्यास त्वरित पोलिस किंवा संबंधित परिवहन प्रशासनाला माहिती देणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले जात आहे.
महिलांवर किंवा विद्यार्थिनींवर सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन झाल्यास शांत न बसता त्वरित मदत मागणे आवश्यक आहे. शक्य असल्यास घटनास्थळावरील प्रवासी, चालक किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना माहिती द्यावी. बसचा क्रमांक, वेळ, मार्ग आणि आरोपीची ओळख लक्षात ठेवावी. शक्य असल्यास पुरावे जतन करावेत आणि जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा महिला हेल्पलाइनवर तक्रार करावी. वेळेवर दिलेली तक्रार आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाईसाठी महत्त्वाची ठरते.
या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून पोलिस सर्व बाजूंनी चौकशी करत आहेत. संबंधित बसमधील इतर प्रवाशांचे जबाबही नोंदवले जात आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे सार्वजनिक वाहतुकीवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे दोषी आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. महिलांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरणात प्रवास करता यावा, यासाठी परिवहन संस्था, पोलिस आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे जबाबदारी पार पाडण्याची गरज असल्याचेही अधोरेखित होत आहे.