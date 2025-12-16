English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2026 मध्ये कोणता व्यवसाय तुम्हाला बनवू शकतो करोडपती? 'या' स्टार्टअप आयडीया बदलतील तुमचं आयुष्य!

Business in 2026:   2026 हे वर्ष तंत्रज्ञान, आरोग्य, हवामान आणि भारताच्या सध्याच्या गरजा एकत्रितपणे नवीन स्टार्टअप्सना जन्म देणारे ठरणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 16, 2025, 06:09 PM IST
Business in 2026: आजच्या जमान्यात प्रत्येकाला करोडपती व्हायचं असतं, पण फक्त स्वप्न पाहण्याने काहीही साध्य होत नाही. योग्यवेळी योग्य व्यवसाय कल्पना निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. 2025 हे वर्ष संपायला आलंय. आतापर्यंत काही करता आलं नसेल तर 2026 तुमच्यासाठी चांगली संधी घेऊन आलंय. 2026 हे वर्ष तंत्रज्ञान, आरोग्य, हवामान आणि भारताच्या सध्याच्या गरजा एकत्रितपणे नवीन स्टार्टअप्सना जन्म देणारे ठरणार आहे. म्हणूनच आज योग्य स्टार्टअप आयडीया निवडा, ज्यामुळे तुमचे उद्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य निश्चित होऊ शकते.

आजच्या जगात, स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी लाखो रुपयांची आवश्यकता नाही, तर योग्य मानसिकता, योग्य समस्या आणि एक स्केलेबल मॉडेल आवश्यक आहे. तुम्ही नोकरी करत असाल, विद्यार्थी असाल किंवा आधीच व्यवसायात असाल तर काही स्टार्टअप आयडीयामुळे तुम्हाला पुढील काही वर्षांत करोडपती होण्याची संधी देऊ शकतात.

एआय

2026 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) फक्त मोठ्या कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही. तर छोटे दुकानदार, डॉक्टर, कोचिंग क्लासेस, रिअल इस्टेट एजंट आणि स्थानिक सेवा देणाऱ्यांनाही एआयची गरज भासेल. छोट्या व्यवसायांना ऑटोमॅटिक बिलिंग, ग्राहक व्यवस्थापन, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, स्थानिक जाहिरात आणि डेटा एनालिस देतील, असे प्लॅटफॉर्म तुम्ही तयार करू शकता.

सॉफ्टवेअर-एज-अ-सर्व्हिस

भारतात लाखो छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत पण त्यांना डिजिटल साधने नीट वापरता येत नाहीत. पण याचा उपयोग  केल्यास तुमचा व्यवसाय मोठा होऊ शकतो.
सॉफ्टवेअर-एज-अ-सर्व्हिस (SaaS) मॉडेलमुळे एकदा उत्पादन तयार झाले की दरमहा सदस्यता शुल्कातून सतत उत्पन्न मिळत राहते. चांगले नियोजन केले तर 3-4 वर्षांत कोट्यवधींची कंपनी उभी राहू शकते.

हवामान आणि ऊर्जा क्षेत्रातील स्टार्टअप

2026 मध्ये पर्यावरण आणि स्वच्छ ऊर्जा ही फक्त चर्चेची विषय राहणार नाहीत, तर ती गरज बनतील. सरकार, कंपन्या आणि सामान्य लोक हरित उपायांकडे वळतील. सौर ऊर्जा बसवणे, ऊर्जा तपासणी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी रिसायकलिंग किंवा कार्बन उत्सर्जन मोजण्याचे उपाय यासारखे व्यवसाय सुरू करता येतील. विशेषतः छोट्या शहरांत आणि खेड्यांत हे क्षेत्र अद्याप रिकामे आहे. सरकारच्या अनुदानामुळे आणि वाढत्या जागरूकतेमुळे हा व्यवसाय दीर्घकाळ टिकणारा आणि फायदेशीर ठरेल.

आरोग्य हितासाठी प्लॅटफॉर्म 

कोविडनंतर लोकांनी आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललाय. 2026 मध्ये फक्त उपचार नव्हे, तर आजार येण्याआधीच बचावावर भर दिला जाईल. विशेषतः मानसिक तणाव, झोप, ताण आणि जीवनशैलीच्या आजारांवर. तुम्ही एक डिजिटल अॅप किंवा प्लॅटफॉर्म तयार करू शकता जे समुपदेशन, थेरपी, ध्यान, व्यायाम आणि पोषण एकत्र आणेल. भारतात हे क्षेत्र अद्याप फारसे विकसित झालेले नाही. कंपन्या, शाळा-महाविद्यालये आणि कुटुंबांसाठी सदस्यता योजना वापरून हा व्यवसाय लवकर मोठा करता येईल. गुंतवणूकदारांनाही अशा स्टार्टअप्समध्ये रुची आहे.

भारत-केंद्रित थेट ग्राहक ब्रँड (D2C)

2026 च्या भारताची खरी वाढ मेट्रो शहरांऐवजी छोट्या शहरांत आणि गावांतून येणार आहे. अशा ठिकाणी लोकांच्या गरजा वेगळ्या असतात आणि ब्रँड्सची कमतरता असते. तुम्ही स्थानिक खाद्यपदार्थ, आयुर्वेदिक उत्पादने, परवडणारी फॅशन, सौंदर्यप्रसाधने किंवा ग्रामीण भागासाठी दैनंदिन वस्तूंचा ब्रँड तयार करू शकता. सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन विक्रीमुळे ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोचणे सोपं झालंय. चांगले उत्पादन आणि आकर्षक असल्यास असा ब्रँड काही वर्षांत शेकडो कोटींच्या मूल्याचा होऊ शकतो.

नोकरीसाठी कौशल्याधारित एजटेक स्टार्टअप

आताच्या जगात पदवीपेक्षा कौशल्याला महत्त्व आहे. 2026 मध्ये कंपन्या तयार कौशल्य असलेल्या उमेदवारांना शोधतील. एआय, डेटा, डिजिटल मार्केटिंग, अर्थ, डिझाइन किंवा साध्या नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देणारे प्लॅटफॉर्म मोठे होतील. विशेषतः मराठीसह प्रादेशिक भाषांत शिक्षण देणाऱ्यांना जास्त संधी आहे. तुम्ही प्रशिक्षणाबरोबर नोकरी किंवा फ्रीलान्सिंगची जोड दिल्यास हा व्यवसाय वेगाने वाढू शकतो.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

