Marathi News
Buisness Idea: थंडीत मोठी कमाई करण्याचा सोपा मार्ग, काही तासांतच मिळेल बंपर नफा!

Business Idea: कमी भांडवलात जास्त पैसा कमावण्यासाठी हा व्यवसाय हा एक उत्तम पर्याय आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 3, 2025, 01:26 PM IST
Buisness Idea: थंडीत मोठी कमाई करण्याचा सोपा मार्ग, काही तासांतच मिळेल बंपर नफा!
व्यवसाय आयडीया

Business Idea:  कमी गुंतवणुकी जास्त नफा मिळेल असा व्यवसाय कराव असे अनेकांना वाटते. पण यासाठीच्या कल्पना अनेकांना माहिती नसतात. तुम्हीदेखील असा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची अपडेट आहे. ज्यात दररोज काही तास काम करुन तुम्ही चांगली कमाई करु शकता. कोणता आहे हा व्यवसाय? सविस्तर जाणून घेऊया.

कमी भांडवलात जास्त पैसा कमावण्यासाठी सूप बनवण्याचा व्यवसाय हा एक उत्तम पर्याय आहे. विशेषतः हिवाळ्याच्या महिन्यांत, लोक उबदार आणि निरोगी राहण्यासाठी ताजेतवाने सूप शोधत असतात. कमी वेळात आणि कमी खर्चात भरीव उत्पन्न मिळवण्याची ही तुमच्यासाठी एक संधी आहे. तुम्ही हा व्यवसाय घरातून किंवा तुमच्या दुकानात दररोज फक्त 4-5 तास काम करून सुरू करू शकता. लहान शहरांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत, सूपची मागणी सतत वाढत आहे.

हिवाळ्यात लोक उबदार व निरोगी सूप शोधतात. अशावेळी घरगुती, ताजे आणि चविष्ट सूप मिळाले की ग्राहक वारंवार येतात. हा व्यवसाय नोकरी करतानाही फक्त 4-5 तास देऊन चालवता येतो. लहान गाव ते मोठे शहर कुठेही चालतो.

कमी पैश्यात व्यवसाय

सुरुवातीला घरातून किंवा छोट्या दुकानातून सुरू करू शकता. फक्त गॅस, भांडी, कच्चा माल आणि थोडेसे भांडे लागतात. जसजसे ग्राहक वाढतील तसतसे दुकान मोठे करा. भाड्याने जागा घ्यायची झाल्यास बाजार, कॉलेज, ऑफिस परिसर, हॉस्पिटलजवळील गर्दीची जागा निवडा.

चव आणि ताजेपणा हाच यशाचा मंत्र

पॅकेटचे सूप लोकांना आवडत नाहीत कारण त्यात ताजेपणा नसतो. तुमचे सूप नेहमी गरम, ताजे आणि वेगवेगळ्या चवीचे (टोमॅटो, मशरूम, स्वीट कॉर्न, चिकन, मटण इत्यादी) ठेवा. ग्राहकांना पर्याय दिल्यास ते परत परत येतील.

खर्च आणि नफा

एका वाटी सूप बनवण्याचा खर्च फक्त 1015 रुपये, विक्री किंमत 40-60 रुपये ठेवता येते. सुरुवातीला कमी दर ठेवा, नंतर हळूहळू वाढवा. दररोज 70-80 वाट्या विकल्या तरी महिन्याला 70 हजार ते 1 लाख रुपये सहज कमाई होते. 100-150 वाट्या गेल्या तर लाखाच्यावर नफा निश्चित.

व्यवसाय वाढवण्याचा सोपे मार्ग  

घरोघरी डिलिव्हरी सुरू करा.स्विगी-झोमॅटोशी कनेक्ट व्हा.वेगवेगळ्या चवीचे सूप आणि कॉम्बो ऑफर्स द्या. सूपबरोबर ब्रेड स्टिक, गार्लिक ब्रेड द्या.  चांगले रिव्ह्यू मिळाले की ग्राहक आपोआप वाढतात. चांगली चव, स्वच्छता आणि वेळेवर सेवा दिलीत तर हिवाळ्यात सूपचा व्यवसाय तुम्हाला कमी वेळात बंपर कमाई करून देऊ शकेल.

FAQ

प्रश्न १. सूपचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किती गुंतवणूक लागते?

उत्तर: सुरुवातीला घरातून चालवायचे असल्यास फक्त १५-२० हजार रुपये पुरेसे आहेत (गॅस, मोठी भांडी, मिक्सर, कच्चा माल). छोटे दुकान घेतल्यास ५०,००० ते १ लाखापर्यंत गुंतवणूक लागू शकते. नंतर कमाईतूनच व्यवसाय वाढवता येतो.

प्रश्न २. हिवाळा संपला तरी हा व्यवसाय चालेल का?

उत्तर: हो, चालेल! हिवाळ्यात जास्त चालतो हे खरे, पण वर्षभर हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना, ऑफिसमध्ये लंचला, जिममध्ये डाएट करणाऱ्यांना आणि घरी आजारी व्यक्तींसाठी ताज्या सूपची मागणी असते. उन्हाळ्यात कोल्ड सूप, गाजर-बीटचे डिटॉक्स सूपही चालतात.

प्रश्न ३. दिवसाला किती वाट्या विकल्या तर चांगला नफा होईल?

उत्तर: जर तुम्ही दररोज ७०-८० वाट्या ५० रुपयांना विकल्या तर महिन्याला साधा ७०,००० ते १ लाख रुपये निव्वळ नफा होऊ शकतो (सगळे खर्च वजा केल्यानंतर). १२०-१५० वाट्या गेल्या तर १.५ ते २ लाख रुपये महिना सहज शक्य आहे.

