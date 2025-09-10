English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Buisness Idea: नोकरी करायची नसेल तर सुरु करा 'हा' साईड बिझनेस; दरमहा 5 लाखांपर्यंत होईल कमाई!

Buisness Idea: ब्रँड मूल्यामुळे आणि तंत्रज्ञान-आधारित लॉजिस्टिक्समुळे झेप्टो फ्रँचायझी ही उद्योजकांसाठी आकर्षक संधी आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 10, 2025, 10:43 PM IST
Buisness Idea: नोकरी करायची नसेल तर सुरु करा 'हा' साईड बिझनेस; दरमहा 5 लाखांपर्यंत होईल कमाई!
बिझनेस आयडीया

Buisness Idea: झेप्टो हे भारतातील जलद-वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) व्यासपीठ आहे, जे अवघ्या १० मिनिटांत किराणा सामान आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवते. २०२१ मध्ये आदित पालिचा आणि कैवल्य वोहरा यांनी स्थापन केलेल्या या स्टार्टअपने डार्क स्टोअर मॉडेलद्वारे शहरी ग्राहकांना जलद सेवा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याच्या ब्रँड मूल्यामुळे आणि तंत्रज्ञान-आधारित लॉजिस्टिक्समुळे झेप्टो फ्रँचायझी ही उद्योजकांसाठी आकर्षक संधी आहे.

FOFO मॉडेल म्हणजे काय?

FOFO (फ्रँचायझी-मालकीचे, फ्रँचायझी-चालित) मॉडेलमध्ये उद्योजक डार्क स्टोअरचा संपूर्ण खर्च उचलतो, ज्यामध्ये सेटअप, इन्व्हेंटरी, कर्मचारी आणि भाडे यांचा समावेश आहे. यासाठी ३० ते ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक लागते, ज्यामध्ये २ ते ५ लाख फ्रँचायझी फी असते. झेप्टो ब्रँड नाव, पुरवठा साखळी आणि मार्गदर्शन पुरवते, परंतु दैनंदिन व्यवस्थापन तुमच्या हातात असते. चांगल्या स्थानावर आणि उत्तम व्यवस्थापनासह, तुम्ही दरमहा ३ ते ४ लाख नफा कमवू शकता.

COFM मॉडेल म्हणजे काय?

COFM (कंपनी-मालकीचे, फ्रँचायझी-व्यवस्थापित) मॉडेलमध्ये झेप्टो डार्क स्टोअरचा पायाभूत खर्च, इन्व्हेंटरी आणि तंत्रज्ञान हाताळते. तुम्हाला फक्त कर्मचारी व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा आणि स्थानिक विपणन यावर लक्ष द्यावे लागते. यासाठी १ ते २ लाख रुपये गुंतवणूक लागते, आणि तुम्हाला १५-२०% महसूल वाटा किंवा निश्चित उत्पन्न मिळते, साधारणपणे १ ते २ लाख रुपये दरमहा. कमी जोखीम आणि प्रयत्न हवे असणाऱ्यांसाठी हे मॉडेल आदर्श आहे.

डार्क स्टोअर म्हणजे काय?

झेप्टोचे डार्क स्टोअर हे लहान, रणनीतिक ठिकाणी असलेले मायक्रो-वेअरहाऊस आहेत, जे केवळ ऑनलाइन ऑर्डर्स पूर्ण करण्यासाठी वापरले जातात. हे स्टोअर्स सामान्य दुकानांप्रमाणे ग्राहकांसाठी खुले नसतात. ५०० ते १५०० चौरस फूट जागेत असलेल्या या स्टोअरना ३५ कर्मचारी लागतात. AI-आधारित तंत्रज्ञान आणि जलद लॉजिस्टिक्समुळे ऑर्डर पिकिंग, पॅकिंग आणि डिलिव्हरी १० मिनिटांत होते.

नफ्याची क्षमता आणि ब्रेक-इव्हन कालावधी

झेप्टो फ्रँचायझीचा नफा स्थान, ऑर्डरची संख्या आणि व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे. FOFO मॉडेलमध्ये १८-२५% नेट नफा मार्जिन मिळू शकते, तर COFM मॉडेलमध्ये स्थिर परंतु मर्यादित उत्पन्न मिळते. ब्रेक-इव्हन कालावधी साधारणपणे १२-१८ महिने असतो, परंतु योग्य स्थान आणि कार्यक्षमतेने हा ५-७ महिन्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.

पुढील स्टेप्स करा फॉलो

वेबसाइट https://franchise.zepto.co.in/growth-partner वर जा आणि अर्ज भरा.  आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जीएसटी नोंदणी, भाडे करार इत्यादी कागदपत्रे सादर करा. झेप्टो तुमचे अर्ज, आर्थिक क्षमता आणि स्थान तपासेल.  मंजुरीनंतर फ्रँचायझी करारावर स्वाक्षरी करा आणि झेप्टोकडून प्रशिक्षण घ्या.  डार्क स्टोअर सेटअप करून ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास सुरुवात करा. फसव्या वेबसाइट्सपासून सावध रहा आणि फक्त merchantsupport@zeptonow.com वर संपर्क साधा.

झेप्टोसह व्यवसाय का निवडावा?

झेप्टोची १०-मिनिटांची डिलिव्हरी, मजबूत ब्रँड प्रतिष्ठा आणि AI-आधारित तंत्रज्ञान यामुळे हे व्यासपीठ उद्योजकांसाठी आकर्षक आहे. जलद-वाणिज्य बाजाराचा २३% CAGR ने विस्तार होत आहे, आणि झेप्टो २५+ शहरांमध्ये ६५०+ डार्क स्टोअर्ससह कार्यरत आहे. कमी सेटअप खर्च, प्रशिक्षण आणि विपणन समर्थन यामुळे नवउद्योजकांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. योग्य नियोजन आणि कार्यक्षमतेसह, झेप्टो फ्रँचायझी दीर्घकालीन नफा आणि वाढीची शक्यता देते.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

