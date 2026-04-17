श्रीमंतीचा तख्तपालट! धनाढ्यांच्या यादीत उलटफेर, अंबानी की अदानी? सरस कोण? एकूण संपत्तीचा आकडा पुढच्या पिढ्यांना पुरेल इतका

Business News Gautam Adani Mukesh Ambani: भारतात श्रीमंतांची यादी तशी लांबलचक असली तरीही या यादीत कायमच आघाडीवर असणारी नावं म्हणजे गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी. याच नावांमधील स्पर्धेत कोणी बाजी मारलीये माहित आहे?   

सायली पाटील | Updated: Apr 17, 2026, 01:58 PM IST
Business News Gautam Adani Mukesh Ambani: भारतीय उद्योज जगतामध्ये अंबानी आणि अदानी यांच्या उद्योगसमुहांनी मोलाचं योगदान दिलं आहे. मात्र त्यांच्यापैकीच एकानं आता श्रीमंतीच्या बाबतीच सरशी मिळवली असून, भारतासह आशिया खंडातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत मोठा उलटफेर झाला आहे. या यादीत गौतम अदानी पुन्हा एकदा पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. तर, मुकेश अंबानी मात्र पिछाडीवर पडले आहेत. ज्यामुळं आशिया खंडातील श्रीमंत व्यक्ती अशीच गौतम अदानींची नवी ओळख सांगितली जात आहे. 

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्सनुसार अदानींच्या एकूण संपत्तीचा आकडा 92.6 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. ज्यामुळं ते जगभरातील श्रीमंतांच्या यादीत 19 व्या स्थानी पोहोचले आहेत. इथंसुद्धा त्यांनी मुकेश अंबानींना मागे टाकलं असून, आशिया खंडातील श्रीमंत व्यक्ती म्हणून आता त्यांच्या नावाची नोंद झाली आहे. बऱ्याच काळापासून हा किताब मुकेश अंबानींकडे होता मात्र आता ते भारत आणि आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. 

अंबानींच्या एकूण संपत्तीचा आढावा घेतल्यास हा आकडा आहे 90.8 अब्ज डॉलर. ज्यामुळं ते श्रीमंतांच्या यादीत 20 व्या स्थानावर पोहोचले आहे. अंबानी आणि अदानींच्या एकूण संपत्तीमध्ये 1.8 अब्ज डॉलरचाच फरक आहे. हे अंतर अतिशय कमी असल्यामुळं आता खऱ्या अर्थानं या दोन धनिकांमधील स्पर्धा पाहण्याजोगी असेल असंच म्हटलं जात आहे. 

एकाएकी अदानींच्या संपत्तीत वाढ? 

गेल्या काही काळापासून अदानी समुहाची उत्तम कामगिरी त्यांच्या या यशामागचं गुपित ठरत आहे. अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये सातत्यानं वाढ होत असून, त्यांच्या एकूण उत्पन्नामध्ये यंदाच्या वर्षी तब्बल 8.1 अब्ज डॉलरची वाढ झाली. याउलट अंबानींची एकूण संपत्ती यंदाच्या वर्षी 16.9 अब्ज डॉलरनं घटली. ज्यामुळं रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरच्या किमतींमध्ये घसरण आल्याचं पाहायला मिळालं. गेल्या 24 तासांचीच आकडेवारी पाहिल्यास अदानींच्या संपत्तील 3.56 अब्ज डॉलरची वाढ झाली, तर रिलायन्सचे शेअर मात्र स्थिर दिसून आले. 

जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीतही बदल... 

अदानी आणि अंबानींच्या या तख्तपालटाशिवाय जगभरातही असेच बदल दिसून आले. जिथं पहिल्या 20 नावांवरील व्यक्तींपैकी सातजणांच्या संपत्तीत 2026 मध्ये घट पाहायला मिळाली. यामध्ये बर्नार्ड अरनॉल्ड यांना धक्का बसला, कारण त्यांची संपत्ती 44 अब्ज डॉलरनं कमी झाली. यादीतील इतर व्यक्तींमध्ये स्टीव्ह बॉलमर, लॅरी एलिसन, बिल गेट्स, वॉरन बफेट, अमांसियो ओर्टेगा आणि मुकेश अंबानी यांचा समावेश आहे. यादीत 656 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह अग्रस्थानी आहेत एलॉन मस्क. त्यांच्यामागोमाग येणारं नाव आहे लेरी पेज, ज्यांची संपत्ती आहे 286 अब्ज डॉलर. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

