English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

DMart बाहेर खमंग Popcorn अन् गारेगार Ice Cream कोण विकतं? उत्तर वाचून म्हणाल याला म्हणतात Business Mind!!!

DMart Shopping Business : वाणसामान असो, घरात वापरायची भांडी असो किंवा पूजासाहित्य असो... अनेकांसाठी या सर्व गोष्टी खरेदी करण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजे DMart .... 

सायली पाटील | Updated: Oct 16, 2025, 02:07 PM IST
DMart बाहेर खमंग Popcorn अन् गारेगार Ice Cream कोण विकतं? उत्तर वाचून म्हणाल याला म्हणतात Business Mind!!!
Dmart news Shopping Secret Who Sells Popcorn And Ice Cream Outside Dmart Why Some Call It Company Strategy

DMart Shopping Business : इतर किराणा दुकानांच्या तुलनेत डी मार्ट हे एक असं सर्वसमावेशक ठिकाण आहे जिथं वाणसामानापासून ते अगदी जीवनावश्यक गोष्टींपर्यंतच्या गोष्टी सवलतीच्या दरानं मिळतात. घरात वापरायची भांडी, पडदे, चादरी, प्लास्टीकच्या गोष्टीसुद्धा इथं कायच्याकाय कमी दरात मिळतात. त्यामुळं डीमार्टमध्ये एकदा पाऊल ठेवलं की इथून बाहेर पडताना तास, दोन तास, तीन तास... वेळ कधी निघून जातो हेच लक्षात येत नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

वस्तूंची विक्री वाढवण्यासाठीची रणनिती... 

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे डीमार्टमध्ये वस्तू स्वस्त दरात मिळत असल्या तरीही त्यांचा खप वाढवण्यासाठी काही व्यावसायिक तंत्रसुद्धा अवलंबली जातात. यामध्ये ग्राहकांना आकर्षित करत त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणं आणि तेसुद्धा किमान दरात हे DMart ला अगदी उत्तमरित्या जमलं आहे. यापैकीच एक तंत्र म्हणजे डीमार्टमध्ये जीवनावश्यक गोष्टींसमवेत बाहेर मिळणारे खमंग पॉपकॉर्न आणि गारेगार आईस्क्रीम. 

कोण विकतं पॉपकॉर्न आणि आईस्क्रीम? 

गृहिणी किंवा घरासाठी उपयुक्त साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रौढांचा कल असतो तिथंच डिमार्टमध्ये मोठ्यांसमवेत येणाऱ्या बच्चेकंपनीचा कल हा तिथं असणारी खेळणी आणि त्याहूनही या शॉपिंग सेंटरच्या बाहेर विक्री केल्या जाणाऱ्या पॉपकॉर्न आणि आईस्क्रीमकडे असतो. लहान मुलांचं इथे येण्याचं वाढतं प्रमाण, लक्षात घेता डीमार्टनं ही बाब अचूकपणे हेरत बच्चे कंपनीचं लक्ष वेधलं जाईल आणि उत्तम खप होईल असं पॉपकॉर्न, आईस्क्रीम आणि तत्सम स्नॅक्स अर्थात किफायतशीर दरात सुका खाऊ प्रत्येक शाखेबाहेर विकण्यास सुरुवात केली. 

डीमार्टमध्ये आईस्क्रीम 20 ते 30 रुपयांदरम्यान आणि पॉपकॉर्न 10 ते 30 रुपयांमध्ये मिळतं. ही किंमत तिथं होणाऱ्या खरेदीच्या तुलनेच अतिशय नगण्य असल्या कारणानं बाहेर बालहट्ट पुरवणारे बरेच पालक दिसतात. इतकंच कार, तर मोठी मंडळीसुद्धा या पदार्थांचा आनंद घेतात. या साऱ्याचा थेट परिणाम या वस्तूंचा होणारा खप आणि त्यांना असणाऱ्या मागणीमध्ये होतो आणि DMart च्या एकूण उत्पन्नावर याचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. या वस्तू डिमार्टच्याच अख्त्यारित विकल्या जातात. ज्यामुळं ती विकणारी माणसं वेगळी असली तरीही चवीमध्ये प्रचंड सातत्य दिसून येतं. 

FAQ

DMart ची विक्री वाढवण्याची मुख्य रणनीती काय?
DMart ग्राहकांना कमी किंमतीत विविध वस्तू (किराणा, घरगुती साहित्य, कपडे) उपलब्ध करून देतो आणि त्याचवेळी कुटुंबांना आकर्षित करण्यासाठी शॉपिंग अनुभव मजेदार बनवतो. यात स्टोअर बाहेर स्नॅक्स विक्रीचा समावेश असतो, ज्यामुळे ग्राहकांची वेळ वाढते आणि एकूण खरेदी वाढते.

DMart स्टोअर बाहेर पॉपकॉर्न आणि आईस्क्रीम विक्री का केली जाते?
ही रणनीती लहान मुलांना आकर्षित करण्यासाठी आहे. कुटुंबासोबत शॉपिंग करताना मुले खेळण्यांप्रमाणेच स्नॅक्सकडे आकर्षित होतात, ज्यामुळे पालकांना मुले शांत ठेवण्यासाठी हे विकत घेणे सोईचे वाटते.

या स्नॅक्स विक्रीचा DMart च्या उत्पन्नावर काय परिणाम होतो?
ही विक्री DMart च्या एकूण उत्पन्नात सकारात्मक योगदान देते. उदाहरणार्थ, FY-22 मध्ये Avenue Food Plaza (DMart ची सहाय्यक कंपनी) ने या विक्रीतून 43 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आणि 53 लाखांचा नफा झाला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Dmart newsDmart Shoppingbusiness news in marathiव्यवसाय बातम्याlatest news

इतर बातम्या

'थंडी वाजून ताप आला आणि...', असं म्हणताना आईच्या...

मनोरंजन