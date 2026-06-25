/टाटा सन्सला दिलासा नाही; रिझर्व्ह बँकेच्या देशातील सर्वात मोठं कॉर्पोरेट घराण्यावर कटाक्ष

देशातील अतिशय प्रतिष्ठीत अशा टाटा उद्योग समुहाला रिझर्व्ह बँकेनं धक्का दिला असून, भारतातील उद्योग विश्वामध्ये एकच खळबळ माजल्याचं पाहायला मिळत आहे. आरबीआयनं नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन अर्थात एनबीएफसी नियमांमध्ये कोणतीही शिथिलता न आणण्याचा निर्णय आरबीआयनं घेतला आहे. आरबीआयनं एनबीएफसीच्या 'अपर लेअर'मध्ये समाविष्ट होण्यासाठी असेट लिमिट एक लाख कोटींवरून वाढवून अडीच लाख कोटी रुपये करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली. हे संपूर्ण प्रकरण सोप्या भाषेत सांगावं तर, आरबीआयच्या या निकालाचा अर्थ टाटा सन्स आतासुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणाअंतर्गतच काम करेल. ज्यामुळं कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट होणं गरजेचं असेल.
या संपूर्ण क्षेत्राकडूनन वारंवार एकच प्रमाण दिलं जात आहे की नफा आणि असेट क्वालिटीसुद्धा निदर्शनात घ्यावी. मात्र, आरबीआयकडून त्यात कोणताही बदल न करण्याचीच भूमिका घेण्यात आली. आरबीआयनं असेट लिमिट वाढवून अडीच लाख कोटी केली, तर इथं सर्वाधिक दिलासा टाटा सन्सला मिळणं अपेक्षित होतं. या नियमानंतर टाटा सन्स सदर कक्षेच्याच बाहेर पडलं असतं. 2026 च्या आर्थिक वर्षात टाटा सन्सची संपत्ती 1.75 लाख कोटी रुपये इतकी असल्याची माहिती समोर आली. हा आकडा जुन्या मर्यादेहून कमी मात्र प्रस्तावित मर्यादेहून अधिक होता. मात्र आरबीआयनं आपल्या निर्णयात कोणताच बदल केला नाही.
आरबीआयनं जर असेट लिमिट वाढवून अडीच लाख कोटी रुपये केली असती, तर टाटा सन्सला यामुळं दिलासा मिळाला असता मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार एक लाख कोटी रुपयांची ही मर्यादा सध्याच्या एनबीएफसी क्षेत्राची स्थिती आणि या वर्तुळा येणाऱ्या कंपन्यांचा आर्थिक आलेख यांच्या विश्लेषणानंतरच निर्धारित करण्यात आली आहे.
कोणत्याही कंपनीच्या दिवाळखोरीला जाण्यानं संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो. यासाठी हा अहवाल आणि निरीक्षण प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. टाटा सन्सला आरबीआयनं सर्वप्रथम सप्टेंबर 2022 मध्ये 'अपर-लेयर एनबीएफसी' श्रेणीत गणण्यास सुरुवात केली होती. या श्रेणीत बदल झाल्यानंतर शेअर बाजारात लिस्टींग होण्यास सुरुवात झाली.
दरम्यान टाटा सन्सकडून आयपीओसंदर्भातील कोणत्याही अडथळ्याचा सामना करण्यापूर्वी सर्व प्रकारची कर्ज फेडण्यात आली होती. इतकंच नव्बे तर, आरबीआयकडे एनबीएफसी नोंदणी रद्द करण्यासाठीचा अर्जही केला, जो अद्याप प्रलंबित असल्याचं सांगण्यात येत आहे. टाटा सन्सच्या बोर्ड मिटींगमध्ये आयपीओसंदर्भात मतभेद असल्याचं स्पष्ट धालं होतं. टाटा ट्रस्टच्या वतीनं संचालक नोएल टाटा हे लिस्टींग प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. तर, अध्यक्ष वेणू श्रीनिवास मात्र या प्रक्रियेचं समर्थन करतात. टाटा ट्रस्ट ही टाटा सन्सची महत्त्वाची भागिदार असल्यानं देशाच्या व्यवसाय क्षेत्रात सध्या बऱ्याच चर्चा पाहायला मिळत आहेत.