भारताच्या हाती लागलं घबाड; 'इथं' पाण्याखाली भूगर्भात सापडलं काळं सोनं, Location पाहून भुवया उंचावतील

India latest news : एकिकडे निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र संपूर्ण देशाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार भारतातील सरकारी कंपन्यांच्या हाती घबाड लागलं असून, त्याबाबतची सविस्तर माहितीसुद्धा समोर आली आहे.
अबू धाबी इथं भारत सरकारच्या अख्तयारित येणाऱ्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांच्या हाती एक मोठा खजिना लागला असून, या कंपन्यांनी अबू धाबीमध्ये खोल समुद्रात असाऱ्या एका तेलसाठ्यामध्ये मोठा आणि नवा तेल भांडार हाती लागल्याची घोषणा केली आहे. (Indian Company Oil in Abu Dhabi) भारतासाठी हे तेलाचे साठे सापडणं ही अतिशय महत्त्वाची बाब असून, त्यामुळं उर्जा सुरक्षिततेला आणखी भक्कमपणा मिळून परदेशातील तेल उत्पादनातील भारताची भागिदारीसुद्धा वाढणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार अबु धाबी इथं हे तेलाचे साठे यूर्जा भारत प्रायवेट लिमिटेड (UBPL) नामक कंपनीला सापडले असून, ही कंपनी IOC आणि BPCL यांच्या एकत्रिकरणातून काम करते. जिथं दोन्ही कंपन्यांची 50-50 टक्के इतकी भागिदारी आहे. आयओसीच्या माहितीनुसार युबीपीएलला 2024 च्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये तेलाचे साठे सापडल्यानंतर आता एका नव्या संशोधनादरम्यानुद्धा तेलसाठे सापडले आहेत. यापूर्वी UBPL ला XN-76 नावाच्या संशोधनाअंतर्गत तेल विहीरीमध्ये हे साठे आढळले होते. आताचे साठे सापडलेलं ठिकाण XN-79 02S म्हणून ओळखलं जात असून खोदकाम आणि परीक्षणादरम्यानच हा मोठा उलगडा झाला आहे.
UBPL ला 2019 मध्ये मार्च 2019 च्या दरम्यान अबू धाबीच्या ऑनशोर ब्लॉक 1 इथं एक्सप्लोरेशन म्हणजेच संशोधनाचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. हे ठिकाण साधारण 6162 चौरस किमीचं असून, UBPL कडे त्याचे 100 ट्कके हक्क आहेत. या संशोधनाच्या सुरुवातीच्या काळात जवळपास 166 मिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक यामध्ये करण्यात आली असून, आता या संशोधनाचा टप्पासुद्धा पूर्ण झाला आहे.
आयओसीच्या माहितीनुसार पहिला तेलसाठी शिलाइफ (Shilaif) नावाच्या क्षेत्रात सापडला. जिथं XN-76 नावाच्या तेल विहिरीत साठे सापडले. या ठिकाणी हाइड्रो-फ्रॅक्चरिंगच्या माध्यमातून, जिथं पाणी आणि रसायनांच्या माध्यमातून कडे तोडून त्यातून तेल काढण्याची प्रक्रिया पार पडली आणि तेल वर तरंगू लागलं. तेलाचा दुसरा साठा XN-79 02S एका संशोधनाअंतर्गत असणाऱ्या भागाकत सापडला. जो हबशान (Habshan) नावाच्या जलाशयात सापडला. इथून पुढं दोन्ही तेल भंडारांचं मूल्यांकन केलं जाणार असून, व्यावसायिक स्वरुपात ते किती फायदेशीर ठरेल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.