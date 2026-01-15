English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारताच्या हाती लागलं घबाड; इथं पाण्याखाली भूगर्भात सापडलं काळं सोनं, Location पाहून भुवया उंचावतील

भारताच्या हाती लागलं घबाड; 'इथं' पाण्याखाली भूगर्भात सापडलं काळं सोनं, Location पाहून भुवया उंचावतील

India latest news : भारतातील सरकारी कंपन्यांच्या हाती एक मोठं घबाड लागलं असून, येत्या काळात त्यामुळं देशाचा अनेक परिंनी मदत मिळताना दिसणार आहे. पण, हे घबाड नेमकं साडपलंय कुठे?   

सायली पाटील | Updated: Jan 15, 2026, 12:17 PM IST
भारताच्या हाती लागलं घबाड; 'इथं' पाण्याखाली भूगर्भात सापडलं काळं सोनं, Location पाहून भुवया उंचावतील
business news Indian State Run Oil Companies Ioc And Bpcl Announced Fresh Oil Discoveries In Abu Dhabi

India latest news : एकिकडे निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र संपूर्ण देशाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार भारतातील सरकारी कंपन्यांच्या हाती घबाड लागलं असून, त्याबाबतची सविस्तर माहितीसुद्धा समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुठे सापडलं हे घबाड? अचूक ठिकाणही समोर...

अबू धाबी इथं भारत सरकारच्या अख्तयारित येणाऱ्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांच्या हाती एक मोठा खजिना लागला असून, या कंपन्यांनी अबू धाबीमध्ये खोल समुद्रात असाऱ्या एका तेलसाठ्यामध्ये मोठा आणि नवा तेल भांडार हाती लागल्याची घोषणा केली आहे. (Indian Company Oil in Abu Dhabi) भारतासाठी हे तेलाचे साठे सापडणं ही अतिशय महत्त्वाची बाब असून, त्यामुळं उर्जा सुरक्षिततेला आणखी भक्कमपणा मिळून परदेशातील तेल उत्पादनातील भारताची भागिदारीसुद्धा वाढणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार अबु धाबी इथं हे तेलाचे साठे यूर्जा भारत प्रायवेट लिमिटेड (UBPL) नामक कंपनीला सापडले असून, ही कंपनी  IOC आणि BPCL यांच्या एकत्रिकरणातून काम करते. जिथं दोन्ही कंपन्यांची 50-50 टक्के इतकी भागिदारी आहे. आयओसीच्या माहितीनुसार युबीपीएलला 2024 च्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये तेलाचे साठे सापडल्यानंतर आता एका नव्या संशोधनादरम्यानुद्धा तेलसाठे सापडले आहेत. यापूर्वी UBPL ला XN-76 नावाच्या संशोधनाअंतर्गत तेल विहीरीमध्ये हे साठे आढळले होते. आताचे साठे सापडलेलं ठिकाण XN-79 02S म्हणून ओळखलं जात असून खोदकाम आणि परीक्षणादरम्यानच हा मोठा उलगडा झाला आहे. 

मार्च 2019 वर्ष ठरलेलं अतीव महत्त्वाचं...

UBPL ला 2019 मध्ये मार्च 2019 च्या दरम्यान अबू धाबीच्या ऑनशोर ब्लॉक 1 इथं एक्सप्लोरेशन म्हणजेच संशोधनाचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. हे ठिकाण साधारण 6162 चौरस किमीचं असून, UBPL कडे त्याचे 100 ट्कके हक्क आहेत. या संशोधनाच्या सुरुवातीच्या काळात जवळपास 166 मिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक यामध्ये करण्यात आली असून, आता या संशोधनाचा टप्पासुद्धा पूर्ण झाला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'शाई लावा, पुसा, पुन्हा मतदान करा... हा कसला...'; सत्ताधाऱ्यांवर कडाडले राज ठाकरे! 'आम्हाला जे...'

आयओसीच्या माहितीनुसार पहिला तेलसाठी शिलाइफ (Shilaif) नावाच्या क्षेत्रात सापडला. जिथं XN-76 नावाच्या तेल विहिरीत साठे सापडले. या ठिकाणी  हाइड्रो-फ्रॅक्चरिंगच्या माध्यमातून, जिथं पाणी आणि रसायनांच्या माध्यमातून कडे तोडून त्यातून तेल काढण्याची प्रक्रिया पार पडली आणि तेल वर तरंगू लागलं. तेलाचा दुसरा साठा XN-79 02S एका संशोधनाअंतर्गत असणाऱ्या भागाकत सापडला. जो हबशान (Habshan) नावाच्या जलाशयात सापडला. इथून पुढं दोन्ही तेल भंडारांचं मूल्यांकन केलं जाणार असून, व्यावसायिक स्वरुपात ते किती फायदेशीर ठरेल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Indian OilCrude oilcrude oil reservesindia crude oilfresh oil discoveries in abu dhabi

इतर बातम्या

'कोण राज ठाकरे आणि कोण..?' भाजपा आमदाराचा हल्लाबो...

महाराष्ट्र बातम्या