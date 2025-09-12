Infosys चा सर्वात मोठा निर्णय; मातब्बरांना शह देत करणार कोट्यवधींचा व्यवहार, कारण काय?

Infosys Shares Buyback: भारतात दर दिवशी (India Share Market) शेअर बाजारामध्ये कोट्यवधींची किंबहुना अब्जावधींची उलाढाल होते. मात्र गुरुवारचा दिवस मावळतीला गेल्यानंतर किंबहुना शेअर बाजाराचं दिवसभराचं सत्र संपल्यानंतरच देशातील एका मोठ्या IT कंपनीनं असा काही निर्णय घेतला की, शेअर बाजारातील निष्णांतांचीही या निर्णयाकडे नजर रोखली. ही कंपनी Infosys. या कंपनीनं आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या शेअर बायबॅकची घोषणा करण्यात आली.
उपलब्ध माहितीनुसार कंपनीनं 18,000 कोटी रुपयांमधून तब्बल 10 कोटी शेअर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीचं हे बायबॅक टेंडर रुटनं होणार असून, यामध्ये शेअरचा दर 18000 रुपये प्रति शेअर इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीला असणाऱ्या किमतीच्या तुलनेत हे दर 19 टक्के अधिक असून, सध्या या शेअरची किंमत 1512 रुपये असल्याचं सांगण्यात येत आहे. कंपनीच्या लिस्टींगनंतर हे सर्वात मोठं बायबॅक असल्याचं म्हटलं जात आहे.
'टेंडर ऑफर रूट'नं बायबॅक करण्याचा अर्थ असा की, कंपनी निश्चित दरानं काही शेअर खरेदी करणार. ही किंमत बाजार मुल्याहून अधिक असेल आणि ही ऑफर काही वेळापुरताच सीमित असेल. यामध्ये शेअर होल्डर कंपनीला आपले शेअर देऊ शकतात. प्रस्तावित शेअरची संख्या जास्त झाल्यास त्यांना 'प्रपोर्शनेट बेस'वर स्वीकारलं जाईल. यामुळं गुंतवणुकदारांना निश्चित मूल्याची हमीसुद्धा मिळणार. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे इन्फोसिसकडून घेण्य़ात आलेला हा बायबॅकचा पाचवा निर्णय असून, याआधी 2017 मध्ये 13000 कोटी, 2019 मध्ये 8260 कोटी, 2021 मध्ये 9200 कोटी रुपये आणि 2023 मध्ये 9300 कोटी रुपये अशा दरानं हे बायबॅक झालं.
गेल्या काही काळापासून इन्फोसिसला गुंतवणूकदारांचा कमी खर्च करण्याचा स्वभाव आणि AI मुळं कार्यपद्धतीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचा सामना करावा लागत होता. चालू आर्थिक वर्षातही या कंपनीच्या एकूण कमाईत साधारण 1 ते 3 टक्क्यांनी वाढ होण्यचा अंदाज आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जूनच्या अखेरीस या कंपनकडे 40000 कोटींची रोकड आणि काही गुंतवणूक असून, अशा परिस्थितीत बायबॅक मॅनेजमेंटनं कंपनीला लाँग टर्म लिक्विडीटी प्रवाह आणि आर्थिक वृद्धीवर कंपनीनं विश्वास ठेवला आहे.
आर्थिक क्षेत्र आणि शेअर बाजार विश्वातील जाणकारामच्या माहितीनुसार कंपनीच्या या बायबॅकसंदर्भातील निर्णयामुळं ईपीएस आणि आरओईमध्ये सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. डिविडेंटच्या तुलनेत इथं कर आधारित परतावा मिळतो. त्यातच कंपनीकडे अतिरिक्त रोकड असल्या कारणानं कॅपिटल स्ट्रक्चरही उत्तम असेल.
इन्फोसिसने शेअर बायबॅकची घोषणा कधी आणि काय केली?
इन्फोसिसने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी बोर्ड बैठकीत आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेअर बायबॅकची घोषणा केली. कंपनी 18,000 कोटी रुपयांसाठी 10 कोटी शेअर्स खरेदी करणार आहे. हा बायबॅक कंपनीच्या एकूण पेड-अप कॅपिटलच्या 2.41% इतका आहे.
बायबॅकचा दर किती आहे आणि तो सध्याच्या किंमतीपेक्षा किती जास्त आहे?
बायबॅकचा दर प्रति शेअर 1,800 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. सध्याच्या बाजार किंमतीच्या (सुमारे 1,512 रुपये) तुलनेत हा दर 19% प्रीमियम आहे. यामुळे शेअरधारकांना बाजार मूल्याहून जास्त किंमत मिळेल
शेअर बायबॅकची प्रक्रिया काय आहे?
हा बायबॅक 'टेंडर ऑफर रूट'द्वारे होईल. यात कंपनी निश्चित दराने (1,800 रुपये) शेअर्स खरेदी करेल, जो बाजार मूल्याहून जास्त असेल. ही ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी असेल.
(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भावर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही. गुंतवणुकीसंदर्भातील निर्णय जाणकारांच्या मार्गदर्शनानंतरच घ्यावेत.)