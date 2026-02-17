Infosys- Anthropic च्या पार्टनरशिपमुळं बरंच काही बदलणार; IT क्षेत्राला याचा मोठा फायदा?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
Infosys Anthropic Partnership : फायद्यची बातमी, इन्फोसिस आणि अँथ्रोपिकच्या पार्टनरशिपचा नेमका आणि सोप्या शब्दातील अर्थ काय? AI पार्टनरशिपमुळं नेमकं काय आणि कसं बदलणार?

सायली पाटील | Updated: Feb 17, 2026, 05:13 PM IST
Infosys Anthropic Partnership : भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये सध्या अनेक घडामोडी घडत असून मंगळवारी एकाएकी या क्षेत्राशी संलग्न घडामोडींमुळं इन्फोसिच्या शेअरमध्ये उसळी पाहायला मिळाली. साधारण 3 टक्क्यांनी या शेअरची किंमत वाढून यतो 1408 वर पोहोचला. यास कारणीभूत ठरलेली घटना म्हणजे एक सर्वात मोठी AI भागिगारी. Infosys आणि Anthropic दरम्यान हा करार झाला असून, सध्या भारतीय टेक क्षेत्राच्या अनुषंगानं हा एक अतीव महत्त्वाचा करार असल्याचं म्हटलं जात आहे. कारण अँथ्रोपिक ही जगातील सर्वात अद्ययावत अशा एआय तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे.

Infosys-Anthropic ची भागिदारी इतकी खास का?

दोन मोठ्या कंपन्यांची भागिदारी यासाठी खास आहे, कारण ती कोणत्याही प्रककारे सर्वस्वी फक्त कॉस्ट सेविंगवर अवलंबून नाही. तर, व्यवसायसुद्धा या कंपन्यांनी केंद्रस्थानी ठेवला आहे. सदर कराराअंतर्गत  Infosys आता Anthropic चे Claude models त्यांच्या Infosys Topaz platform सोबत इंटीग्रेट करेल. ज्यामुळं कंपन्यांचे कठीण वर्कफ्लो ऑटोमॅट असण्यासोबत सॉफ्टवेअर डिलिव्हरी अधिक वेगानं होईल आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे Agentic AI सॉल्यूशंससुद्धा तयार केले जातील.

आर्थिक दृष्टीनं या भागिदारकडे अधिक सकारात्मकदृष्ट्या पाहण्यात आलं. कारण, त्यामुळं इन्फोसिस परंपरागत माहिती आणि तंत्रज्ञानापासून पुढे जात नेक्स्ट जेनरेशन AI-ड्रिवन एंटरप्राइस ट्रांसफॉर्मेशनच्या श्रेणीत काम करु शकतं. Anthropic नं नवे एआय टूल लाँच केल्यानंतर जिथं अनेक आयटी कंपन्यांमध्ये खळबळ माजली आहे, तेव्हाच ही भागिदारी झाल्यानं त्याचीच चर्चा या क्षेत्रात पाहायला मिळत आहे.

या दोन कंपन्यांची भागिदारी म्हणजे नेमकं काय?

Infosys आणि Anthropic मध्ये झालेला हा करार अतिशय रणनितीकदृष्ट्या असून याचा सर्वस्वी हेतू एंटरप्राइज क्लाइंट्ससाठी Advanced AI Solutions बनवणं हाच असेल. ज्याअंतर्गत तीन उद्दिष्ट केंद्रस्थानी असतील.

  • कठिण वर्कफ्लो ऑटोमेट करणं
  • सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट अधिक वेगवान आणि प्रभावी करणं
  • एजेंटिक एआय सोल्यूशन डेव्हलप करणं

Infosys टेलीकॉम सेक्टरपासून याची सुरुवात होणार असून, पुढं फायनान्शिअर सर्वित अर्थात आर्थिक क्षेत्र, मॅन्यूफॅक्चरिगं आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातही याचा विकास होईल.

Agentic AI म्हणजे काय?

Agentic AI हे प्रत्यक्षातील एआय अर्थात कृत्रिमबुद्धिमत्तेहून वेगळं असून आतापर्यंत अनेक एआय हे एकाच टास्कवर काम करत होते. उदाहरणार्थ टेक्स्ट जेनरेट करणं किंवा डेटा एनालिसीस करणं. मात्र Agentic AI मध्ये मल्टी स्टेप टास्क अर्थात एकाच वेळी अनेक गोष्टी करता येणार आहेत.

Infosys आणि Anthropic च्या हातमिळवणीचा फायदा कोणाला होणार?

फाइनेंशियल सर्विसेज
वेगवान फ्रॉड आणि रिस्क डिटेक्शन
ऑटोमेटेड कंप्लायंस रिपोर्टिंग
पर्सनलाइज़्ड फाइनान्शियल सल्ला

मॅन्युफॅक्चरिंग

वेगवान प्रोडक्ट डिझाइन
सिमुलेशन स्पीड
R&D टाइमलाइन मध्ये घट

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट

वेगवान कोड राइटिंग, टेस्टिंग आणि डिबगिंग
वेगवान प्रोडक्ट लॉन्च

टेलीकॉम

नेटवर्क ऑपरेशंसचं आधुनिकीकरण
कस्टमर लाइफसाइकल ऑटोमेशन
सर्विस डिलीवरीतील सुधारणा

या भागिदारीचा थेट फायदा इन्फोसिसला होणार असून अनेक विभागांमध्ये कंपनीला घट्ट पाय रोवता येणार आहे. राहिला मुद्दा शेअर बाजारात ज्यांनी इन्फोसिसमध्ये पैसे गुंतवले आहेत त्यांच्याबद्दलचा तर, ही भागिदारी दीर्घकाळासाठी सकारात्मक ठरु शकते.

