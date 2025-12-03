English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2 लाख+ प्रायव्हेट कंपन्या बंद! मोदी सरकारची माहिती; बेरोजगार झालेल्यांचं काय? सरकार म्हणालं..

Business News: लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी काही आकडेवारी सांगितली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 3, 2025, 10:58 AM IST
केंद्र सरकारची लोकसभेत माहिती (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआय, फ्रिपिकवरुन साभार)

Business News: देशात मागील पाच वर्षात तब्बल 2,04,268 खासगी कंपन्या बंद पडल्या असून, त्यातील बहुतेक कंपन्या विलीनीकरण, कामाचे स्वरुप बदलल्यामुळे किंवा नोंदणी रद्द केल्याने रजिस्टरमधून हटवल्या गेल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी प्रश्नोत्तर तासात दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, 2024-25 मध्ये 20,365 कंपन्या, 2023-24 मध्ये 21,181 कंपन्या, तर 2022-23 मध्ये तब्बल 83,452 कंपन्या बंद झाल्या.

अनेक वर्षांपासूनची आकडेवारी समोर

त्यापूर्वी 2021-22 मध्ये 64,054 आणि 2020-21 मध्ये 15,216 कंपन्या बंद पडल्या. मागील पाच वर्षांत एकूण बंद पडलेल्या कंपन्यांची संख्या 2 लाखांहून अधिक आहे. या कंपन्यांमधील कर्मचारी बेरोजगार झाले असून बंद झालेल्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही, असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेल कंपन्यांवर करडी नजर

शेल कंपन्यांचा गैरवापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी केला जात आहे का, या प्रश्नावर मल्होत्रा म्हणाले की, 'शेल कंपनी' हा शब्द कंपनी कायद्यात परिभाषित नाही, तरी अशा संशयित व्यवहारांची माहिती मिळाल्यास ती ईडी व आयकर विभागासह इतर तपास यंत्रणांना तत्काळ शेअर केली जाते. सरकार शेल कंपन्यांवर कारवाईसाठी आंतरसंस्थात्मक समन्वय आणखी मजबूत करणार आहे.

शेल कंपन्या म्हणजे काय?

शेल कंपनी (Shell Company) ही एक अशी कंपनी असते जी कागदोपत्री अस्तित्वात असते, परंतु तिच्याकडे कोणतेही सक्रिय व्यवसाय किंवा महत्त्वपूर्ण मालमत्ता नसते. ही कंपनी फक्त कागदी स्वरूपात असते आणि तिच्याकडे कर्मचारी, कार्यालय किंवा दैनंदिन ऑपरेशन्स नसतात. शेल कंपन्या अनेकदा दुसऱ्या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी किंवा निधी गोळा करण्यासाठी वापरल्या जातात.

विशेष कर सवलतींची योजना नाही

मागास किंवा ग्रामीण भागात उद्योगांना करसवलत देण्याबाबत विचारले असता, मंत्री म्हणाले की, सरकारची धोरण भूमिका कर सवलतींची टप्प्याटप्याने समाप्ती आणि दर रचना सुलभकरण्याकडे आहे. देशात गुंतवणूक आणि 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' वाढवण्यासाठी केंद्राने कॉर्पोरेट कर दरात मोठी कपात केली असून, विद्यमान आणि नव्या कंपन्यांना आकर्षक कर पर्याय उपलब्ध केले आहेत, असे मंत्री म्हणाले.

व्यवसाय न करणाऱ्यांवर कारवाई

2021-22 पासून आतापर्यंत (जुलै 2025 पर्यंत) 1,85,350 कंपन्यांना अधिकृत नोंदणीमधून काढून टाकण्यात आले आहे. यातील सर्वाधिक 82,125 कंपन्या 2022-23 मध्ये हटवल्या गेल्या. याच वर्षी मंत्रालयाने दीर्घकाळ व्यवसाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठी कारवाई मोहीम राबवली होती. दीर्घकाळ व्यवसाय न करणाऱ्या किंवा नियामक अटी पूर्ण करून स्वेच्छेने बंद होऊ पाहणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणी रजिस्टरमधून काढून टाकण्याची तरतूद आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

