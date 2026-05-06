CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
₹180,000,000,000 ची उलाढाल करणाऱ्या कंपनीचा मालक अवघ्या 32 वर्षांचा; त्याचा ब्रॅण्ड तुम्हाला ठाऊक असेलच

Business news success story : साचेबद्ध नोकरीनं पिचलेली अनेक मंडळी आजुबाजूला दिसतात, ज्यांनी एकतरी क्रांतीकारी स्वप्न पाहिलेलं असतं. काहीजण या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेनं झेपही झेतात. अशीच झेप एका तरुणानं घेतली, आणि कोट्यवधींचा व्यवसाय उभा केला.   

सायली पाटील | Updated: May 6, 2026, 10:58 AM IST
Business news success story : स्वप्न पाहायची असतात, ती साकारण्यासाठी मेहनतसुद्धा घ्यायची असते. कारण, कधी ना कधी या प्रयत्नांना यश मिळतंच. असंच स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवत त्याला यशाची किनार देणाऱ्या एका तरणाची भारतीय व्यवसाय क्षेत्रात बरीच चर्चा होते. या पठ्ठ्यानं व्यवसायाचं स्वप्न पाहिलं, पण ते इतक्या कमी वयात पाहिलं, की अनेकांनाच त्याची कमाल वाटली. 

शिक्षण, नोकरी आणि मग नोकरीत मन रमेनासं झाल्यावर व्यवसायाचं स्वप्न अशा क्रमात न अडकता या तरुणानं महाविद्यालयीन शिक्षण अर्ध्यावर सोडलं आणि वयाच्या 19 व्या वर्षी एका भन्नाट व्यवसायाची सुरुवात केली, आज त्याच व्यवसायाची उलाढाल कोट्यवधींवर असून, या तरुणानं अनेकांना स्वप्न पाहून ती यशस्वीरित्या सत्यात उतरवण्याची प्रेरणा दिली. मूळच्या ओडिशा येथील बिसम कटकचा रहिवासी असणाऱ्या या तरुणाचं नाव आहे रितेश अग्रवाल. 

शिक्षण सोडलं आणि कुठं रमला रितेश? 

वयाच्या 17 व्या वर्षी रितेशनं महाविद्यालयीन शिक्षण सोडलं. तंत्रज्ञानामध्ये त्याचं मन रमत होतं, ज्यामध्येच त्याला व्यवसाय करायचा होता. अखेर वयाच्या 19 व्या वर्षी त्यानं व्यवसाय क्षेत्रात उडी घेतली आणि तेव्हापासून त्यानं आतापर्यंत कोट्यवधींचं साम्राज्य उभं केलं. 2013 हे तेच वर्ष जेव्हा रितेशनं ओरावेल स्टेज लाँच केलं. हे एक असं प्लॅटफॉर्म होतं, जिथं प्रवाशांना भारतात किफायतशीर दरात घरापासून दूर, प्रवासालं, भटकंतीसाठी गेलं असता मुक्कामाची व्यवस्था करून मिळेल. 

 ब्रँडची ओळख झाली OYO रुम्स

रितेश इथंच थांबला नाही. त्यानं या स्टार्टअपला एक नवं रूप दिलं. 2015 मध्ये त्याच्या ब्रँडची ओळख झाली OYO रुम्स. किफायतशीर राहण्याची व्यवस्ता, ग्राहकांना उत्तम अनुभव देण्यावर त्याच्या कंपनीनं लक्ष केंद्रीत केलं. आज संपूर्ण भारतभर ओयो रुम्सअंतर्गत अनेक लहानमोठ्या हॉटेलांमध्ये राहण्याची सोय आहे. अगदी निसर्गरम्य ठिकाणांवरसुद्धा. रितेशनं परदेशातही आपल्या व्यवसायाच्या कक्षा रुंदावल्या. ज्यामध्ये दक्षिण आशियाई देश, युरोप आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. 

वयाच्या 17 व्या वर्षी शिक्षण सोडणाऱ्या रितेशनं व्यवसाय क्षेत्रामध्ये स्वत:ला झोकून दिलं. संघर्ष त्यालाही चुकला नाही. मात्र, इथंही आव्हानांना तोंड देत तो भक्कमपणे उभा राहिला. विविध अहवालांनुसार रितेशनं उभ्या केलेल्या ओयो रुम्सच्या व्यवसायाची किंमत साधारण 14000 से 18000 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. रितेश यशस्वी झाला, पण इथंच थांबला नाही. सातत्यानं तो नवनवीन संकल्पनांवर काम करत असून, या व्यवसायाला आणखी उंचीवर नेण्याचाच प्रयत्न करत आहे आणि नकळत आपल्या कामातून अनेक युवांना प्रेरणाही देत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

