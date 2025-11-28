TATA समुहानं घेतलंय ₹1,28,00,00,000 चं कर्ज; कोणत्या बँकेनं दिली इतकी मोठी रक्कम? त्याचं काय करणार?

TATA Business News : भारतीय उद्योग विश्वामध्ये विविध मातब्बर व्यावसायिकांनी मोठ्या केलेल्या संस्था कार्यरत असून त्यातचंल एक नाव आहे, ते म्हणजे टाटा समुह. विविध क्षेत्रांमध्ये विविध स्वतंत्र नावांनी कार्यरत असणाऱ्या आणि टाटा समुह या एका छत्रछायेखाली येणाऱ्या संस्थेनं आता पुन्हा एकदा एक नवा प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रचंड आर्थिक पाठबळाची गरज या प्रोजेक्टसाठी लागणार असून, त्यासाठी टाटा समुहानं एकदोन कोट्यवधींचं कर्जही घेतलं आहे.
टाटा रियल्टी अँड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Tata Realty and Infrastructure Limited) नं गुरुग्राम येथील एका पर्मनंट कमर्शिअल प्रोजेक्टसाठी तब्बल 1280 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं असून, एका माहितीपत्रकातून याबाबतची माहिती समोर आली. बँकेनं या व्यवहारासाठी एकमात्र सल्लागार आणि ग्रीन लोन कोऑर्डिनेटर म्हणून काम केलं. या कर्ज सुविधेचा लाभ टाटा रियल्टीच्या विशेष उद्देश्यीय इकाई(SPV) कडून घेण्यात आला. ज्यांनी गुरुग्राममध्येच 'इंटेलियन पार्क' प्रकल्पाची उभारणी केली.
बँकेकडूनकर्ज स्वरुपात घेण्यात आलेली ही रक्कम त्या मान्यताप्राप्त ग्रीन असेट्सवर खर्च केली जात आहे, जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत स्थिरतेचे निकष पूर्ण करतात. डिबीएस बँक इंडियाच्या ‘लार्ज कॉरपोरेट बँकिंग’ विभागाचे प्रमुख शांतनू मित्रा म्हणाले, 'रियल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डिबीएस बँकेकडून प्राधान्यक्रमानं विचार करण्याजोगे विभाग असून आम्ही देशभरात विकसित केल्या जाणाऱ्या या दीर्घकालीन प्रकल्पांना निरंतर समर्थन देत आहोत.'
टाटा रियल्टी अँड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दत्त यांच्या माहितीनुसार हे कर्ज टाटा समुहाला असणारं सामाजिक भान आणि पर्यावरणाप्रतीची त्यांची जबाबदारी दर्शवतं. टाटा समुहातील ही संस्था टाटा सन्सचं पूर्ण स्वामित्वं असणारी सब्सिडरी कंपनी आहे. ही कंपनी टाटा समुहाच्या रियल इस्टेट आणि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्रांमध्ये काम करते आणि 2007 मध्ये या संस्थेची सुरुवाचत झाली होती. चेन्नई, मुंबई, नवी मुंबई, गुरुग्राम अशा ठिकाणी या कंपनीचे मोठे व्यावसायिक प्रकल्प असून, कोच्चीमध्ये कंपनीनं निवासी प्रकल्पसुद्धा उभारला आहे.