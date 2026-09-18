रतन टाटा गेल्यानंतर ज्याची भीती होती तेच झालं... 'टाटा'मध्ये फूट? ₹2000000 कोटी, 2 गट अन्...; '4-1' ने निवड झाली पण पुढची लढाई कोर्टात?

रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटा समुहाचं आणि खास करुन टाटा सन्सचं कसं होणार याबद्दल हलक्या आवाजात कॉर्परेट क्षेत्रात चर्चा होती. मात्र टाटा समुहाची संस्कृती पाहता असं काही होणार नाही अशी बऱ्याच जणांची खात्री होती. पण या विश्वासाला तडा जातोय की काय असं चित्र आता निर्माण झालं आहे. टाटा सन्समध्ये मोठे मतभेद दिसून येत आहेत. टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय कंपनीच्या संचालक मंडळाने गुरुवारी घेतला. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा विरोध केलेला असतानाही हा निर्णय घेण्यात आल्याने उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. टाटा ट्रस्टने हा निर्णय 'बेकायदा' असल्याचे सांगत कायदेशीर आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. मुंबईत झालेल्या तीन तासांच्या बैठकीत हे निर्णय घेतले गेले.
यासोबतच टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी 'टाटा सन्स'ची शेअर बाजारात नोंदणी (लिस्टिंग) करण्याच्या प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. चंद्रशेखरन यांनी संचालक मंडळाची विनंती मान्य करत अध्यक्षपदावर कायम राहण्यास संमती दिली. ऑगस्ट महिन्यात त्यांनी कार्यकाळ संपल्यानंतर पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. आगामी आयपीओच्या पार्श्वभूमीवर नेतृत्वात सातत्य राहावे, यासाठी त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला.
चंद्रशेखरन यांचा सध्याचा कार्यकाल 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी संपत आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये त्यांनी तिसऱ्या कार्यकालासाठी आपण इच्छूक नसल्याचे कळवले होते. बोर्डातच एकमताचा अभाव असल्याने चंद्रशेखरन यांनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात होतं. चंद्रशेखरन यांना प्रामुख्याने नोएल टाटांचा विरोध होता. 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत बोर्डाने चंद्रशेखरन यांना पद सोडण्याचा निर्णय पुन्हा विचारात घेण्यास सांगितले. चंद्रशेखरन यांनी अजून पाच वर्षांसाठी पदभार स्वीकारण्याची सहमती दर्शवली आणि बोर्डाने 4-1 मतांनी फेरनियुक्ती मंजूर केली. या बैठकीमध्ये चंद्रशेखरन यांच्या विरुद्ध जे एकमेव मत पडलं ते नोएल टाटांचे होते. कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशननुसार अध्यक्षपदाच्या नियुक्ती/फेरनियुक्तीसाठी ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांपैकी बहुसंख्येची सहमती आवश्यक आहे. दोन नामनिर्देशित संचालक आहेत — नोएल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन. नोएल यांनी विरोधात मत दिले, त्यामुळे प्रस्ताव अवैध ठरतो, असा ट्रस्ट्सचा दावा आहे.
नोएल टाटा यासंदर्भात आपली भूमिका मांडताना म्हणाले की, चंद्रशेखरन यांचा ऑगस्टमधील निर्णय त्यांनी स्वतः घेतला होता. हा निर्णय ट्रस्ट्सने स्वत: स्वीकारला होता. आता तो उलटवण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. त्यांनी “पान पलटले आहे, आता पुढे जाण्याची वेळ आहे”, असं नोएल टाटा म्हटले. त्याच बैठकीत आरबीआयच्या एनबीएफसी नियमांमुळे टाटा सन्सची संभाव्य लिस्टिंग सुरू करण्याचा निर्णयही झाला. या निर्णयालाही नोएल यांनी विरोध केला. ते टाटा सन्स अनलिस्टेड ठेवण्याच्या बाजूने आहेत.
टाटा सन्समध्ये 66 टक्के भागभांडवल असणाऱ्या टाटा ट्रस्टने या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. लिस्टिंगच्या मुद्द्यावरून ट्रस्टच्या विश्वास्तांमध्ये मतभेद समोर आले आहेत.
या लिस्टिंगमुळे टाटा सन्सचे मूल्य सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता असून, हा भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो.
आरबीआयकडे असलेसल्या एनबीएफसीच्या नोंदणीमुळे टाटा सन्सला आता शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे बंधनकारक झाले आहे.