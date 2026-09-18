Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /रतन टाटा गेल्यानंतर ज्याची भीती होती तेच झालं... टाटामध्ये फूट? ₹2000000 कोटी, 2 गट अन्...; 4-1 ने निवड झाली पण पुढची लढाई कोर्टात?

रतन टाटा गेल्यानंतर ज्याची भीती होती तेच झालं... 'टाटा'मध्ये फूट? ₹2000000 कोटी, 2 गट अन्...; '4-1' ने निवड झाली पण पुढची लढाई कोर्टात?

टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी 'टाटा सन्स'ची शेअर बाजारात नोंदणी करण्याच्या विषयावरुनही दोन गट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. नेमकं काय सुरु आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:09 PM IST
रतन टाटा गेल्यानंतर ज्याची भीती होती तेच झालं... 'टाटा'मध्ये फूट? ₹2000000 कोटी, 2 गट अन्...; '4-1' ने निवड झाली पण पुढची लढाई कोर्टात?
Image Credit: टाटामध्ये अंतर्गत मतभेद दिसून येत आहेत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
डेंजर बातमी! 'या' देशात HIV 'राष्ट्रीय संकट' म्हणून घोषित; लैंगिक संबंधांसंदर्भातील एका सवयीमुळे देशावर ओढावलं संकट
2
3
4
5