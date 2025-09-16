रतन टाटांनंतर ‘या’ दोन व्यक्तींच्या खांद्यांवर समुहाची धुरा; भारतातील सर्वाधिक पगार घेणारा कर्मचारीसुद्धा टाटांचाच!

Business News Tata Group : रतन टाटा यांनी त्यांच्या हयातीतच टाटा उद्योग समुहातील बहुतांश जबाबदारी ही पुढच्या पिढीवर सोपवली होती. मात्र तरीही टाटा समुह म्हणजे रतन टाटा हे समीकरण दृढ झालं आणि ते दिवसागणिक आणखीच दृढ होत गेलं. अशा या टाटा समुहाच्या आधारस्थानी असणाऱ्या रतन टाटा यांचं वर्षभरापूर्वीच निधन झालं. ज्यानंतर या समुहाची धुरा दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हाती आली. त्यातलं एक नाव टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा आणि दुसरं टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन
प्राथमिक माहितीनुसार, नोएल टाटा यांनी टाटा सन्ससाठी एक नवीन नेतृत्व रचना सुचवली होती, मात्र काही ट्रस्टधारकांच्या विरोधामुळे ती योजना प्रलंबित राहिली. या प्रस्तावित रचनेनुसार, टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचे विभाजन करून तीन स्वतंत्र पदं निर्माण करण्याचा त्यांचा विचार होता ज्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Deputy CEO) या पदांचा समावेश होता. .
मात्र, ट्रस्टमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे ही योजना पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. दरम्यान, टाटा समूहाचे विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन हे भारतातील सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्या कॉर्पोरेट कार्यकारिणींपैकी एक मानले जातात त्यांचं नाव या चर्चांमध्ये समोर आलं. तत्पूर्वी नोएल टाटा यांच्याविषयी जाणून घेणं महत्त्वाचं.
डिसेंबर 1957 मध्ये जन्मलेले नोएल टाटा हे भारतातील एक नामांकित उद्योजक असून टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि टाटा समूहातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. सध्या 68 वर्षांचे नोएल टाटा हे नवल टाटा आणि सिमोन एन. टाटा यांचे पुत्र आहेत आणि रतन टाटा यांचे सावत्र बंधू आहेत. त्यांनी ब्रिटनमधील ससेक्स विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली असून, INSEAD (फ्रान्स) येथील इंटरनॅशनल एक्झिक्युटिव्ह प्रोग्राम पूर्ण केला आहे.
त्यांनी आपली व्यावसायिक कारकीर्द टाटा इंटरनॅशनल या कंपनीतून सुरू केली आणि नंतर त्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणूनही काम पाहिले. त्यांनी टाटा स्टील, टायटन कंपनी यांसारख्या टाटा समूहातील विविध कंपन्यांमध्ये नेतृत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या.
विविध अहवाल आणि व्यवसाय क्षेत्रातील वृत्तांनुसार, नोएल टाटा यांच्या एकूण संपत्तीचा संभाव्य आकडा सुमारे 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹12000 कोटी रुपयांहून अधिक) आहे.
टाटा समुहातील आणखी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे, एन. चंद्रशेखरन. टाटा सन्सचे अध्यक्ष, हे आर्थिक वर्ष 2024–25 (FY25) मध्ये भारतातील सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्या कॉर्पोरेट नावांपैकी एक आहेत. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार, त्यांनी FY25 मध्ये एकूण ₹155.81 कोटींचे उत्पन्न मिळवले.
या एकूण रकमेपैकी ₹15.1 कोटी हे वेतन आणि भत्त्यांचं होतं, तर उर्वरित ₹140.7 कोटी रक्कम नफ्यावर आधारित कमिशन स्वरूपात देण्यात आली. FY24 मध्ये त्यांना मिळालेल्या ₹135 कोटींपेक्षा सुमारे 15% अधिक हे उत्पन्न आहे. चंद्रशेखरन यांच्या वेतनात वाढ झाली असली तरी, टाटा सन्सचा करानंतरचा नफा (Profit After Tax) मात्र 24.3% ने घटला आहे — FY24 मध्ये तो ₹34,654 कोटी होता, तर FY25 मध्ये तो ₹26,232 कोटी झाला.
रतन टाटा यांचे निधन कधी झाले आणि त्यानंतर टाटा ग्रुपच्या नेतृत्वात काय बदल झाले?
रतन टाटा यांचे निधन 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी झाले. त्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्षपद नोएल टाटा यांना मिळाले, जे टाटा सन्समध्ये 66% हिस्सा धारण करणारे आहेत. टाटा सन्सचे अध्यक्षपद मात्र एन. चंद्रशेखरन यांच्याकडेच आहे, आणि 2027 पर्यंत ते कायम राहण्याची शक्यता आहे.
नोएल टाटा यांनी टाटा सन्ससाठी कोणती नेतृत्व रचना सुचवली होती?
नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचे विभाजन सुचवले होते, ज्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Deputy CEO) अशी तीन स्वतंत्र पदे तयार करण्याचा विचार होता. मात्र, ट्रस्टमधील काही सदस्यांच्या विरोधामुळे ही योजना प्रलंबित राहिली.
नोएल टाटा कोण आहेत आणि त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे?
नोएल टाटा हे रतन टाटा यांचे सावत्र भाऊ असून, नवल टाटा आणि सिमोन टाटा यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी ससेक्स विद्यापीठ (ब्रिटन) मधून पदवी आणि INSEAD (फ्रान्स) मधून इंटरनॅशनल एक्झिक्युटिव्ह प्रोग्राम पूर्ण केला. त्यांची व्यावसायिक कारकीर्द टाटा इंटरनॅशनलपासून सुरू झाली, आणि ते टाटा स्टील, टायटन, ट्रेंट यांसारख्या कंपन्यांमध्ये नेतृत्व केले. सध्या ते टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष आहेत.