ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात परतणार? बड्या व्यक्तीनं दिले चिंता वाढवणारे संकेत

India Business News : अनेक वर्षांच्या गुलामगिरीचे साखळदंड तोडत, कित्येक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण संघर्ष आणि शूरवीरा, वीरांगनांच्या बलिदानानंतर भारत देश स्वतंत्र झाला. इतिहासाता डोकावून पाहिलं असता लक्षात येणारी बाब म्हणजे व्यवसायाच्याच निमित्तानं भारतात आलेल्या ब्रिटीशांनी पुढं या देशावर अधिपत्य स्थापन केलं, अराजकता माजवली. ईस्ट इंडिया कंपनीनं व्यापाराच्या हेतूनं भारतात तळ ठोकला आणि पुढं काय घडलं याची आपण सर्वांना कल्पना आहेच. आता पुन्हा एकदा देशातून हद्दपार झालेली हीच कंपनी भारतात परतण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
Zerodha च्या सहसंस्थापकपदी असणाऱ्या नितीन कामत यांनी ही चिंता जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. आजच्या घडीला जो ट्रिलियन डॉलर अर्थात $1 लाख कोटींहून अधिक मार्केट कॅप असणाऱ्या कंपन्या आहेत, त्या येत्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणंच रुप धारण करू शकतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी आपला हा विचार मांडला.
झिरोदाच्या नितीन कामत यांनी आपल्या पोस्टच्या सुरुवातीलाच बर्मासुद्धा भारताचाच भाग असल्याची बाब अधोरेखित केली. आधी आपल्याया देशाची फाळणी म्हणजे फक्त भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचीच कहाणी भासायची. मात्र एका पुस्तकातून मिळालेल्या माहितीनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी कशा पद्धतीनं भारतात आली आणि पाहता पाहता याच भारतामुळं ती कशी श्रीमंत झाली आणि याच श्रीमंतीच्या जोरावर या कंपनीकडून कशा पद्धतीनं भारतीयांवर अत्याचार करण्यात आले याबाबतची माहिती मिळाली.
I didn't realise that lands from Muscat and Oman, the UAE, all the way to Burma were once part of the British Indian Empire. I'd always thought of India's partition as only involving India, Pakistan, and Bangladesh.
गतकाळातील घटनांचा सद्यस्थितीशी संबंध जोडताना कामत म्हणतात, जेव्हाजेव्हा डॉलरच्या कंपन्या पुढे येतात तेव्हा त्यासुद्धा याच मार्गावर गेल्या तर काय? हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी आपल्या विचारांतून मांडला. कामत यांच्या या पोस्टनंतर नेटकऱ्यांनीसुद्धा या विषयाकडे गांभीर्यानं पाहत त्यावर आपले विचार मांडले. नितीन कामत यांची ही पोस्ट आणि परकीय कंपन्यांसंदर्भातील त्यांच्या या विचारांविषयी तुम्हाला काय वाटतं?
