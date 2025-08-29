English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात परतणार? बड्या व्यक्तीनं दिले चिंता वाढवणारे संकेत

मागील कैक वर्षांमध्ये भारतानं संधी मिळेल तशी उत्तरोत्तर प्रगतीच केल्याचं पाहायला मिळालं. ब्रिटींशांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा भारताचा विकास पाहण्याजोगा... मात्र.....

सायली पाटील | Updated: Aug 29, 2025, 02:09 PM IST
ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात परतणार? बड्या व्यक्तीनं दिले चिंता वाढवणारे संकेत
Business news zerodha nithin kamath warns about trillion dollar firms may become east india company latest update

India Business News : अनेक वर्षांच्या गुलामगिरीचे साखळदंड तोडत, कित्येक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण संघर्ष आणि शूरवीरा, वीरांगनांच्या बलिदानानंतर भारत देश स्वतंत्र झाला. इतिहासाता डोकावून पाहिलं असता लक्षात येणारी बाब म्हणजे व्यवसायाच्याच निमित्तानं भारतात आलेल्या ब्रिटीशांनी पुढं या देशावर अधिपत्य स्थापन केलं, अराजकता माजवली. ईस्ट इंडिया कंपनीनं व्यापाराच्या हेतूनं भारतात तळ ठोकला आणि पुढं काय घडलं याची आपण सर्वांना कल्पना आहेच. आता पुन्हा एकदा देशातून हद्दपार झालेली हीच कंपनी भारतात परतण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणी व्यक्त केली ही चिंता?

Zerodha च्या सहसंस्थापकपदी असणाऱ्या नितीन कामत यांनी ही चिंता जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. आजच्या घडीला जो ट्रिलियन डॉलर अर्थात  $1 लाख कोटींहून अधिक मार्केट कॅप असणाऱ्या कंपन्या आहेत, त्या येत्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणंच रुप धारण करू शकतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी आपला हा विचार मांडला.

पोस्टमध्ये मांडलेले शब्द विचार करायला भाग पाडणारे....

झिरोदाच्या नितीन कामत यांनी आपल्या पोस्टच्या सुरुवातीलाच बर्मासुद्धा भारताचाच भाग असल्याची बाब अधोरेखित केली. आधी आपल्याया देशाची फाळणी म्हणजे फक्त भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचीच कहाणी भासायची. मात्र एका पुस्तकातून मिळालेल्या माहितीनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी कशा पद्धतीनं भारतात आली आणि पाहता पाहता याच भारतामुळं ती कशी श्रीमंत झाली आणि याच श्रीमंतीच्या जोरावर या कंपनीकडून कशा पद्धतीनं भारतीयांवर अत्याचार करण्यात आले याबाबतची माहिती मिळाली.

गतकाळातील घटनांचा सद्यस्थितीशी संबंध जोडताना कामत म्हणतात, जेव्हाजेव्हा डॉलरच्या कंपन्या पुढे येतात तेव्हा त्यासुद्धा याच मार्गावर गेल्या तर काय? हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी आपल्या विचारांतून मांडला. कामत यांच्या या पोस्टनंतर नेटकऱ्यांनीसुद्धा या विषयाकडे गांभीर्यानं पाहत त्यावर आपले विचार मांडले. नितीन कामत यांची ही पोस्ट आणि परकीय कंपन्यांसंदर्भातील त्यांच्या या विचारांविषयी तुम्हाला काय वाटतं?

FAQ

नितीन कामत यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीबाबत काय चिंता व्यक्त केली?
झिरोदाचे सहसंस्थापक नितीन कामत यांनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली की, आजच्या ट्रिलियन डॉलर (₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त मार्केट कॅप) असलेल्या कंपन्या ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे वागू शकतात.

नितीन कामत यांनी ही चिंता कशी मांडली?
नितीन कामत यांनी 24 ऑगस्ट 2025 रोजी X (ट्विटर) वर पोस्ट लिहून ही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी विल्यम डलरिम्पल यांच्या 'द अनार्की' आणि सॅम डलरिम्पल यांच्या 'शॅटर्ड लँड्स' या पुस्तकांचा उल्लेख करत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इतिहासाचा दाखला दिला.

ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारताशी काय संबंध आहे?
ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटिश व्यापारी कंपनी होती, जी व्यापाराच्या नावाखाली भारतात आली आणि नंतर राजकीय सत्तेची स्थापना करून देशावर अनेक वर्षे राज्य केले.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
business news indiashare marketnithin kamathNithin Kamath newsEast India Company

इतर बातम्या

8th Pay Commission : काय सांगता? आठव्या वेतन आयोगामुळं सरका...

भारत