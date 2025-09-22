चार वर्षापूर्वीच्या किंमतीत खरेदी करा TATA ची कार; GST कमी झाल्यामुळे डायरेक्ट 2 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली कार

GST Price Cut on Tata cars: देशभरात जीएसटी दर कमी झाल्यानं नवरात्रौत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पसरलं आहे. TATA मोर्टसने आपल्या लाहनांची नविन प्राईज लिस्ट जारी केली आहे. GST कमी झाल्यामुळे टाटा कंपनीच्या अनेक कार डायरेक्ट 2 लाख रुपयांनी स्वस्त झाल्या आहेत. ग्राहकांना चार वर्षापूर्वीच्या किंमतीत टाटाच्या कार खरेदी करता येणार आहेत.
नवीन जीएसटी सूटचे फायदे थेट त्यांच्या ग्राहकांना देणार असल्याचे टाटा मोटर्सने जाहीर केले आहे. यामुळे कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात स्वस्त टियागोपासून ते नेक्सॉन आणि सफारीपर्यंतच्या सर्व कारच्या किमतीत 1.55 लाखांपर्यंत कपात झाली आहे. एका निवेदनात, कंपनीने म्हटले आहे की जीएसटी सूट व्यतिरिक्त, कार खरेदीवर 65,000 पर्यंतचे अतिरिक्त फायदे देखील दिले जात आहेत, ज्यामुळे एकूण बचत 2 लाखांपर्यंत पोहोचते.
कंपनीची सर्वाधिक विक्री होणारी एसयूव्ही, नेक्सॉन खरेदी करण्याचा सर्वात मोठा फायदा आहे. ग्राहकांना 1.55 लाखांपर्यंत जीएसटी सूट आणि 45,000 पर्यंत अतिरिक्त फायदे मिळतात. एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत आता 7.31 लाखांपर्यंत कमी झाली आहे, जी पूर्वी 8 लाख होती. एकूणच, ग्राहक टाटा नेक्सॉनच्या खरेदीवर 2 लाखांपर्यंत बचत करू शकतात. या एसयूव्हीच्या टॉप-स्पेक मॉडेलच्या किमतीत 17.5 टक्के पर्यंत कपात करण्यात आली आहे.
नुकत्याच लाँच झालेल्या Curvv SUV च्या किमतीत मोठी कपात होईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती, परंतु टाटाने याच्याही किंमती कमी केल्या आहेत. या कारवर 1.7 लाखांपर्यंतचे फायदे दिले आहेत. कंपनीने या कारची किंमत 67000 पर्यंत कमी केली आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत आता 9.65 लाख आहे. या SUV वर अतिरिक्त 40,000 चा फायदा देखील दिला जात आहे. 1.7 लाखांची एकूण बचत होईल.
हॅरियर आणि सफारीच्या किमती अनुक्रमे 1.44 लाख आणि 1.48 लाखांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यांची सुरुवातीची किंमत आता अनुक्रमे 13.99 लाख आणि 14.66 लाख आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही एसयूव्हीना प्रत्येकी 50,000 पर्यंतचे अतिरिक्त फायदे मिळत आहेत, ज्यामुळे अंदाजे 1.98 लाखांची बचत होत आहे.
2021 मध्ये 5.49 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच झालेली पंच आता पुन्हा त्याच किमतीत उपलब्ध आहे. याचा अर्थ कंपनीने गेल्या चार वर्षांतील महागाई आणि किमतीतील वाढ पूर्णपणे भरून काढली आहे. आणखी मोठे आश्चर्य म्हणजे टियागो, जी आज 4.57 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही किंमत 2020 च्या लाँच किमतीपेक्षाही कमी आहे. एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये अशा प्रकारच्या किमतीच्या किंमती ग्राहकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण भेटवस्तूपेक्षा कमी नाहीत.
पंचची किंमत 1.08 लाखांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, या छोट्या एसयूव्हीला 50,000 पर्यंतचा अतिरिक्त फायदा देखील मिळतो, ज्यामुळे एकूण 1.58 लाखांची बचत होते. टियागो हॅचबॅकची किंमत 75,000 रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. ज्यामुळे 45,000 चा अतिरिक्त फायदा होतो, ज्यामुळे एकूण 1.20 लाखांची बचत होते.
टाटा टिगोरवर 1.11 लाखांची बचत टाटाच्या कॉम्पॅक्ट सेडान, टिगोरची किंमत 81,000 रुपयांनी ने कमी करण्यात आली आहे. मारुती डिझायरला टक्कर देणाऱ्या या कारची सुरुवातीची किंमत आता 5.48 लाख आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी या सेडानवर 30,000 पर्यंत अतिरिक्त सवलत दिली आहे. याचा अर्थ 1.11 लाखांपर्यंत एकूण बचत होणार आहे.