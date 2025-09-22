English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चार वर्षापूर्वीच्या किंमतीत खरेदी करा TATA ची कार; GST कमी झाल्यामुळे डायरेक्ट 2 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली कार

टाटा कंपनीच्या अनेक कार आता चार वर्षापूर्वींच्या किंमतीत खरेदी करता येणार आहेत. GST कमी झाल्यामुळे कार स्वस्त झाल्या आहेत.  टाटा कंपनीने कार्सची नवीन प्राईज लिस्ट प्रसिद्ध केली आहे. 2 लाखांपर्यंत किंमती कमी झाल्या आहेत.  

वनिता कांबळे | Updated: Sep 22, 2025, 04:06 PM IST
चार वर्षापूर्वीच्या किंमतीत खरेदी करा TATA ची कार; GST कमी झाल्यामुळे डायरेक्ट 2 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली कार

GST Price Cut on Tata cars:  देशभरात जीएसटी दर कमी झाल्यानं नवरात्रौत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पसरलं आहे. TATA मोर्टसने आपल्या लाहनांची नविन प्राईज लिस्ट जारी केली आहे. GST कमी झाल्यामुळे टाटा कंपनीच्या अनेक कार डायरेक्ट 2 लाख रुपयांनी स्वस्त झाल्या आहेत. ग्राहकांना चार वर्षापूर्वीच्या किंमतीत टाटाच्या कार खरेदी करता येणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

 नवीन जीएसटी सूटचे फायदे थेट त्यांच्या ग्राहकांना देणार असल्याचे टाटा मोटर्सने जाहीर केले आहे. यामुळे कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात स्वस्त टियागोपासून ते नेक्सॉन आणि सफारीपर्यंतच्या सर्व कारच्या किमतीत 1.55 लाखांपर्यंत कपात झाली आहे. एका निवेदनात, कंपनीने म्हटले आहे की जीएसटी सूट व्यतिरिक्त, कार खरेदीवर 65,000 पर्यंतचे अतिरिक्त फायदे देखील दिले जात आहेत, ज्यामुळे एकूण बचत 2 लाखांपर्यंत पोहोचते. 

टाटा नेक्सॉनपेक्षा सर्वात मोठा फायदा 

कंपनीची सर्वाधिक विक्री होणारी एसयूव्ही, नेक्सॉन खरेदी करण्याचा सर्वात मोठा फायदा आहे. ग्राहकांना 1.55 लाखांपर्यंत जीएसटी सूट आणि 45,000 पर्यंत अतिरिक्त फायदे मिळतात. एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत आता 7.31 लाखांपर्यंत कमी झाली आहे, जी पूर्वी 8 लाख होती. एकूणच, ग्राहक टाटा नेक्सॉनच्या खरेदीवर 2 लाखांपर्यंत बचत करू शकतात. या एसयूव्हीच्या टॉप-स्पेक मॉडेलच्या किमतीत 17.5 टक्के पर्यंत कपात करण्यात आली आहे.

Curvv वरही जबरदस्त सवलत

नुकत्याच लाँच झालेल्या Curvv SUV च्या किमतीत मोठी कपात होईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती, परंतु टाटाने याच्याही किंमती कमी केल्या आहेत. या कारवर 1.7 लाखांपर्यंतचे फायदे दिले आहेत. कंपनीने या कारची किंमत 67000 पर्यंत कमी केली आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत आता 9.65 लाख आहे.  या SUV वर अतिरिक्त 40,000 चा फायदा देखील दिला जात आहे. 1.7 लाखांची एकूण बचत होईल. 

हॅरियर आणि सफारीच्या किंमतीतही मोठी कपात 

हॅरियर आणि सफारीच्या किमती अनुक्रमे 1.44 लाख आणि 1.48 लाखांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यांची सुरुवातीची किंमत आता अनुक्रमे 13.99 लाख आणि 14.66 लाख आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही एसयूव्हीना प्रत्येकी 50,000 पर्यंतचे अतिरिक्त फायदे मिळत आहेत, ज्यामुळे अंदाजे 1.98 लाखांची बचत होत आहे.

पंच आणि टियागोचे मोठे पुनरागमन

2021  मध्ये 5.49 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच झालेली पंच आता पुन्हा त्याच किमतीत उपलब्ध आहे. याचा अर्थ कंपनीने गेल्या चार वर्षांतील महागाई आणि किमतीतील वाढ पूर्णपणे भरून काढली आहे. आणखी मोठे आश्चर्य म्हणजे टियागो, जी आज 4.57 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही किंमत 2020 च्या लाँच किमतीपेक्षाही कमी आहे. एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये अशा प्रकारच्या किमतीच्या किंमती ग्राहकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण भेटवस्तूपेक्षा कमी नाहीत.

पंचची किंमत 1.08 लाखांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, या छोट्या एसयूव्हीला 50,000 पर्यंतचा अतिरिक्त फायदा देखील मिळतो, ज्यामुळे एकूण 1.58 लाखांची बचत होते. टियागो हॅचबॅकची किंमत 75,000 रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. ज्यामुळे 45,000 चा अतिरिक्त फायदा होतो, ज्यामुळे एकूण 1.20 लाखांची बचत होते.
टाटा टिगोरवर 1.11 लाखांची बचत टाटाच्या कॉम्पॅक्ट सेडान, टिगोरची किंमत 81,000 रुपयांनी ने कमी करण्यात आली आहे. मारुती डिझायरला टक्कर देणाऱ्या या कारची सुरुवातीची किंमत आता 5.48 लाख आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी या सेडानवर 30,000 पर्यंत अतिरिक्त सवलत दिली आहे. याचा अर्थ 1.11 लाखांपर्यंत एकूण बचत होणार आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Buy a TATA car at the price of four years agoGST Price Cut on Tata carsTata Cars GST Priceauto newsटाटा कार

इतर बातम्या

वडिलांनी केले टीम इंडियाचे नेतृत्व, मुलगा भारताचा प्रशिक्षक...

स्पोर्ट्स