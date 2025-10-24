English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
180000000000 रुपयांचा बायकॅक; भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीत मोठ्या घडामोडी, सुधा मूर्ती, नारायण मूर्ती, नंदन नीलेकणी घेतला मोठा निर्णय

नंदन नीलेकणी आणि सुधा मूर्ती सारख्या इन्फोसिसच्या प्रवर्तकांनी 18,000 कोटी रुपयांच्या शेअर बायबॅकमध्ये भाग घेतला नाही, ज्यामुळे त्यांच्या हिस्सेदारीत बदल होऊ शकतो.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 24, 2025, 11:04 PM IST
Infosys Share Price Stock Market News :   भारतातील आयटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिसच्या प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गटाने कंपनीच्या 18,000 कोटी रुपयांच्या शेअर बायबॅक कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.  एका नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. शेअर बायबॅकपासून स्वतःला दूर ठेवणाऱ्यांमध्ये नंदन नीलेकणी आणि सुधा मूर्ती यांचा समावेश आहे.

कंपनीने म्हटले आहे की, 14 ते 19 सप्टेंबर दरम्यान लिहिलेल्या पत्रांमध्ये प्रवर्तकांनी स्पष्ट केले आहे की ते बायबॅक ऑफरमध्ये सहभागी होणार नाहीत. सध्या, प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गट कंपनीमध्ये 13.05 टक्के हिस्सा धारण करतात. इन्फोसिसने सांगितले की बायबॅकनंतर हा हिस्सा थोडा बदलू शकतो. इन्फोसिसच्या प्रवर्तकांमध्ये सह-संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती, मुलगी अक्षता मूर्ती आणि मुलगा रोहन मूर्ती यांचा समावेश आहे. नंदन नीलेकणी, त्यांची पत्नी रोहिणी नीलेकणी आणि त्यांची मुले निहार आणि जान्हवी नीलेकणी हे देखील प्रवर्तक गटाचा भाग आहेत. इतर सह-संस्थापक आणि त्यांचे कुटुंब देखील प्रवर्तक गटात समाविष्ट आहेत.

कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बायबॅक

इन्फोसिस बोर्डाने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत कंपनीच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या शेअर बायबॅकला मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत, कंपनी 100 दशलक्ष पूर्ण पेड-अप इक्विटी शेअर्स खरेदी करेल, जे तिच्या एकूण इक्विटी शेअर भांडवलाच्या अंदाजे 2.41 टक्के आहे. बायबॅक किंमत प्रति शेअर 1,800 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनीने सांगितले की, ही बायबॅक तिच्या मध्यम-मुदतीच्या धोरणानुसार आणि ऑपरेशनल गरजांनुसार केली जात आहे, जेणेकरून भागधारकांना अतिरिक्त निधी प्रभावीपणे वितरित करता येईल.

इन्फोसिसने म्हटले आहे की, त्यांच्या भांडवल वाटप धोरणानुसार, कंपनी आर्थिक वर्ष  2025 पासून पुढील पाच वर्षांत त्यांच्या मोफत रोख प्रवाहाच्या अंदाजे 85 टक्के लाभांश किंवा बायबॅक म्हणून परत करण्याची योजना आखत आहे. फाइलिंगमध्ये, कंपनीने म्हटले आहे की ती हळूहळू वार्षिक लाभांश वाढवण्याचे काम करत आहे आणि बायबॅकद्वारे भागधारकांना दीर्घकालीन मूल्य देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.

कंपनीने 2017  मध्ये पहिले शेअर बायबॅक केले, ज्यामध्ये प्रति शेअर 1,150 या दराने अंदाजे 113 दशलक्ष शेअर्स खरेदी केले गेले, जे एकूण अंदाजे 13,000 कोटी होते. त्यानंतरच्या बायबॅक 2019 मध्ये एकूण 8,260 कोटी, 2011 मध्ये 9,200 कोटी आणि 2022 मध्ये 9,300 कोटी होते. मंगळवारी, बीएसई वर इन्फोसिसचे शेअर्स 1,472 वर बंद झाले, जे मागील बंदपेक्षा 0.72 टक्के जास्त आहे.

FAQ

1 इन्फोसिसच्या शेअर बायबॅक कार्यक्रमात प्रवर्तकांचा सहभाग काय आहे?
 इन्फोसिसच्या प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गटाने १८,००० कोटी रुपयांच्या शेअर बायबॅक कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात नंदन नीलेकणी आणि सुधा मूर्ती यांचा समावेश आहे. १४ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान लिहिलेल्या पत्रांमध्ये त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे. सध्या प्रवर्तकांचा कंपनीतील हिस्सा १३.०५ टक्के आहे, जो बायबॅकनंतर थोडा बदलू शकतो.

2 इन्फोसिसचे प्रवर्तक कोण आहेत?
इन्फोसिसचे प्रवर्तकांमध्ये एन.आर. नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती, मुलगी अक्षता मूर्ती आणि मुलगा रोहन मूर्ती यांचा समावेश आहे. नंदन नीलेकणी, त्यांची पत्नी रोहिणी नीलेकणी आणि मुले निहार आणि जान्हवी नीलेकणी हे देखील प्रवर्तक गटाचा भाग आहेत. इतर सह-संस्थापक आणि त्यांचे कुटुंबीयही यात समाविष्ट आहेत.

3 इन्फोसिसचा हा शेअर बायबॅक कार्यक्रम कसा आहे?
इन्फोसिस बोर्डाने ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा शेअर बायबॅकला मान्यता दिली. यात १०० दशलक्ष पूर्ण पेड-अप इक्विटी शेअर्स प्रति शेअर १,८०० रुपयांना खरेदी केली जाईल, जे एकूण इक्विटी शेअर भांडवलाच्या अंदाजे २.४१ टक्के आहे. हा कार्यक्रम मध्यम-मुदतीच्या धोरणानुसार आणि ऑपरेशनल गरजांनुसार केला जात आहे, जेणेकरूपात भागधारकांना अतिरिक्त निधी वितरित करता येईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

