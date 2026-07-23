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भारताच्या IT सेक्टरमध्ये सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO सी. विजयकुमार; 176 कोटींचे पॅकेज

भारताच्या IT सेक्टरमध्ये सध्या नोकर कपातीचे टेन्शन आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अशातच भारतातील मोठ्या IT कंपनीचे CEO चर्चेत आले आहेत ते त्यांच्या पगारामुळे. सी. विजयकुमार हे भारतातील सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO आहेत. त्यांना 176 कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:06 PM IST
भारताच्या IT सेक्टरमध्ये सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO सी. विजयकुमार; 176 कोटींचे पॅकेज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारताच्या IT सेक्टरमध्ये सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO सी. विजयकुमार; 176 कोटींचे पॅकेज
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