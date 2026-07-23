/भारताच्या IT सेक्टरमध्ये सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO सी. विजयकुमार; 176 कोटींचे पॅकेज

Who is C Vijayakumar: जगभरातील IT सेक्टरमध्ये लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अनेकांना समाधनकारक पगार मिळत नाही. अशातच एक भारतीय CEO चर्चेत आला आहे. या CEO ला 176 कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळते. IT सेक्टरध्ये सर्वात जास्त पगार घेणारा हा भारतीय कंपनीचा CEO आहे. हा CEO कोण आहे आणि तो कोणत्या कंपनीत काम करतो जाणून घेऊया.
सी. विजयकुमार हे सर्वाधिक पगार घेणारे CEO आहेत. सी. विजयकुमार हे एचसीएलटेकचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सी. विजयकुमार हे भारतीय आयटी क्षेत्रात सर्वाधिक चर्चेत असलेले नाव आहेत. ते काय काम करतता यापेक्षा त्यांना मिळत असलेल्या पगारामुळे ते जास्त चर्चेत आले आहेच. 2026 मध्ये , सी. विजयकुमार यांना अंदाजे 176 कोटी इतका पगार मिळाला आहे. ते भारतातील सर्वाधिक पगार घेणारे आयटी सीईओ ठरते आहेत. मागील आर्थिक वर्षापेक्षा त्यांचे पॅकेज अंदाजे 67 टक्के जास्त आहे.
सी. विजयकुमार अनेक वर्षांपासून एचसीएल टेक (HCLTech ) या कंपनीत कार्यरत आहेत. एक आयटी इंजिनीयर म्हणून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. यानंतर त्यांनी अनेक मोठ्या पदांवर काम केले. 2026 मध्ये त्यांची एचसीएलटेकचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपनीने डिजिटल तंत्रज्ञान, क्लाउड, AI सह अभियांत्रिकी या क्षेत्रांमध्ये वेगाने विस्तार केला आहे.
176 कोटी पगारामुळे सी. विजयकुमार चर्चेत आहेत. बेसिक पगार, कामगिरी बोनस, भत्ते आणि स्टॉक-आधारित शेअर यांचा त्यांच्या पगारात समावेश आहे. नोकरी सोडून जाऊन नये म्हणून आयटी कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कंपनीचे शेअर्स दिले जातात. शेअर्स सोबत सी. विजयकुमार यांचे पॅकेज 176 कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे.
विजयकुमार यांनी एचसीएल टेक कंपनीचा व्यवसाय जगभरातील अनेक देशांमध्ये विस्तारला आहे. कंपनीने एआय, सायबर सुरक्षा, क्लाउड आणि अभियांत्रिकी सेवांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. 60 हून अधिक देशांमध्ये एचसीएल टेक कंपनी व्यवसाय करते. कामगिरी पाहूनच संचालक मंडळाने विजयकुमार यांचा पगार आणि स्टॉक इन्सेंटिव्ह वाढवले आहेत. ज्यामुळे ते टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि टेक महिंद्रा यांसारख्या प्रमुख आयटी कंपन्यांमधील सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या सीईओंपैकी एक बनले आहेत.