/लघुशंकेचा बहाणा, निर्जनस्थळी कार थांबवली अन्..., ड्युटीवर जाणाऱ्या 37 वर्षीय एअर हॉस्टेसवर कॅब चालकाकडून अत्याचार

हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ड्युटीवर जाणाऱ्या एका खाजगी विमान कंपनीच्या 37 वर्षीय एअर हॉस्टेससोबत बलात्काराची घटना समोर आली आहे. पीडित तरुणी कंपनीचे दिलेल्या कॅबमधून जात असताना हा धक्कादायक घटना घडली आहे. घटनेनंतर पीडित तरुणीने तातडीने पोलीस स्टेशनकडे जात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत कॅब चालकाला अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना हैदराबादच्या भाग्यनगर परिसरात घडली आहे. धक्कादायक म्हणजे ही घटना 20 जुलै दुपारी 2.40 वाजता घडली. पीडित तरुणी हैदराबाद राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ड्युटीसाठी एअरलाईननेच दिलेल्या अधिकृत कॅबने जात असताना ही घटना घडली. मात्र चालकाने मुख्य मार्ग बदलून कॅब विमानतळाकडून ने घेऊन जाता. अज्ञात रस्त्याने आणि तोही सुनसन्ना रस्त्याकडे वळवली. त्यानंतर लघुशंकाचे बहाणाने त्याने गाडी त्या रस्त्याने घेतल्याचे पीडित तरुणीला सांगितलं. त्यानंतर त्याने निर्जन स्थळी गाडी थांबवली आणि तो लघुशंकेसाठी बाहेर गेला.
त्यानंतर तो दोन तीन मिनिटात परत आला आणि त्याने कॅबचा दरवाजा उघडून तरुणीवर अत्याचार केला. पीडित तरुणीने प्रतिकार केला. शेवटी कसंबसं तिने आरोपीला दूर ढकलून गाडीचा दरवाजा उघडला आणि मदतीसाठी हाक मारू लागली. जवळच एक कामगार होता त्याकडे मदतीसाठी धावली, हे पाहून कॅब चालक कार घेऊन तिथून पळून गेला. या घटनेनंतर पीडित तरुणीने पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार नोंदवली.
दरम्यान पोलिसांनी 21 जुलैला नराधमला अटक केली असून त्याचं नाव एर्रापोगू प्रशांत कुमार असं आहे. तो तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील आहे. चौकशीदरम्यान आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून कोर्टाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.