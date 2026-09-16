/PF पेन्शनबाबत सरकारची मोठी घोषणा, पगाराची मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवली; 51 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

ईपीएफओ वेतन मर्यादा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे ज्याद्वारे 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना' (ईपीएफओ) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठीची वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,00 रुपये प्रति महिना करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच लक्षणीयरीत्या विस्तारले जाईल.
2004 ते 2014 या दशकात ईपीएफओ वेतन मर्यादेत कोणताही बदल झाला नव्हता; त्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये ती वाढवून 15,00 रुपये करण्यात आली होती. सध्याचा निर्णय याच धोरणाला पुढे नेत वेतन मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवत आहे. गेल्या काही वर्षांतील वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा विस्तार लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या, 15,000 रुपये प्रति महिन्यापेक्षा जास्त वेतन असलेल्या नवीन कर्मचाऱ्याचा समावेश आपोआप EPF प्रणालीमध्ये होत नाही आणि तो अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन व संबंधित विमा संरक्षणाबाहेर राहू शकतो. वेतन मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यामुळे, १५,००० ते २५,००० रुपये वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गट कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीच्या कक्षेत येईल.
या मंजुरीमुळे संबंधित योजनांच्या तरतुदींनुसार भविष्य निर्वाह निधीची बचत, 'कर्मचारी पेन्शन योजना' (EPS) अंतर्गत पेन्शन संरक्षण आणि 'कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना' (EDLI) अंतर्गत विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच, यामुळे कायदेशीर अंशदान आणि पेन्शन-पात्र वेतन प्रणालीमध्ये सध्याच्या वेतन पातळीचे अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंब उमटण्यास मदत होईल.