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PF पेन्शनबाबत सरकारची मोठी घोषणा, पगाराची मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवली; 51 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

विश्वकर्मा जयंतीच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.  ईपीएफओ वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 16, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:21 PM IST
PF पेन्शनबाबत सरकारची मोठी घोषणा, पगाराची मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवली; 51 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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