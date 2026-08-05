'गायलात तर आभाळ नाही कोसळणार', मदरशात वंदे मातरम गाण्यासंदर्भात हायकोर्टने काय म्हटलं?

पश्चिम बंगालमधील मदरशांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेवेळी 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले. या जनहित याचिकेवर कलकत्ता उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मौखिक निरीक्षण नोंदवत, "मदरशांमध्ये वंदे मातरम् गायले तर आभाळ कोसळणार नाही," असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या वक्तव्याची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत, राष्ट्रीय गीताचे सहा कडवे मदरशांमध्ये गायल्याने कोणताही गंभीर परिणाम होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. हे न्यायालयाचे अंतिम निकाल नसून सुनावणीदरम्यान केलेले मौखिक निरीक्षण असल्याचेही महत्त्वाचे आहे. अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीनंतर दिला जाणार आहे.
मे 2026 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित तसेच मान्यताप्राप्त मदरशांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेपूर्वी 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य करणारा आदेश जारी केला होता. यापूर्वी राज्यातील सर्व शाळांमध्येही हा नियम लागू करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर काही पालक आणि संबंधितांनी हा आदेश घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा आदेश धर्मस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणारा आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर अशा प्रकारची सक्ती करणे योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, 'वंदे मातरम्' हे भारताचे राष्ट्रीय गीत असून त्याचे गायन राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशभक्तीची भावना दृढ करण्यासाठी आवश्यक आहे. हा आदेश सर्व पात्र शैक्षणिक संस्थांवर समानपणे लागू करण्यात आला असून कोणत्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्याचा हेतू नसल्याचे सरकारचे मत आहे.
या प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सध्या न्यायालयाने केवळ सुनावणीदरम्यान प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आहे. पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय अंतिम आदेश देणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सर्वांचे लक्ष लागले असून, अंतिम निकालानंतर या विषयावर अधिक स्पष्टता येणार आहे.