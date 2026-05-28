/बिल भरले नाही तर मृतदेह रोखून ठेवू शकते का हॉस्पिटल? काय सांगतो भारतीय कायदा?

Hospital Bill: देशात अनेकदा रुग्णालयांवर उपचारांचे बिल न भरल्यामुळे मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केल्याचे आरोप होत असतात. विशेषतः खासगी रुग्णालयांविरोधात अशा तक्रारी वारंवार समोर येतात. मात्र अशा परिस्थितीत नेमका कायदा काय सांगतो? हॉस्पिटलला मृतदेह रोखून ठेवण्याचा अधिकार आहे का? याबाबत आता महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
रुग्णालयाला केवळ बिल न भरल्यामुळे मृतदेह रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही. मृत व्यक्तीचा सन्मान आणि कुटुंबीयांचा अधिकार हा संविधानिक आणि मानवी हक्कांचा भाग मानला जातो. त्यामुळे थकीत रकमेच्या कारणावरून मृतदेह न देणे हे अमानवी कृत्य मानले जाऊ शकते. भारतातील अनेक न्यायालयांनी यापूर्वी याबाबत स्पष्टता दिली आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हॉस्पिटलला पैसे वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. ते नागरी दावा दाखल करू शकतात किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रिया वापरू शकतात. मात्र मृतदेह रोखून ठेवणे हा दबाव टाकण्याचा मार्ग मानला जाऊ शकत नाही.विशेष म्हणजे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) देखील अशा प्रकारच्या घटनांवर गंभीर भूमिका घेतली आहे. मृतदेह न देणे हे मानवी सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने अनेक प्रकरणांत नमूद केले आहे.
देशातील विविध न्यायालयांनी या मुद्द्यावर वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, उपचार खर्च वसूल करण्यासाठी मृतदेह अडवणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे. न्यायालयांनी रुग्णालयांना मानवी संवेदनशीलता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय संविधानातील कलम 21 अंतर्गत “जीवन आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार” हा मृत्यूनंतरही मानवी प्रतिष्ठेशी जोडला जातो. त्यामुळे मृतदेहाचा सन्मान राखणे ही संस्थांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. काही राज्य सरकारांनीही अशा घटनांवर कठोर भूमिका घेत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. रुग्णालयांनी मृतदेह सुपूर्द करण्यास विलंब करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जर एखाद्या रुग्णालयाने बिल न भरल्यामुळे मृतदेह देण्यास नकार दिला, तर नातेवाईकांकडे अनेक कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असतात. सर्वप्रथम स्थानिक पोलिस प्रशासन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते. तसेच राज्य वैद्यकीय परिषद, ग्राहक मंच किंवा मानवाधिकार आयोगाकडेही दाद मागता येते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये लेखी कागदपत्रे, बिलांच्या प्रती आणि रुग्णालयाशी झालेला संवाद जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे असते. कारण पुढील चौकशीत ते पुरावे म्हणून उपयोगी पडू शकतात.आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार सांगतात की, काही वेळा आर्थिक अडचणींमुळे कुटुंबीयांना तातडीने बिल भरता येत नाही. अशा वेळी रुग्णालयांनी सामाजिक जबाबदारी आणि मानवी दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे.
देशातील अनेक खासगी रुग्णालयांवर जादा बिल आकारणे, अनावश्यक चाचण्या करणे आणि बिलासाठी दबाव टाकणे यासारखे आरोप यापूर्वीही झाले आहेत. काही घटनांमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आंदोलन करत मृतदेह मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकार समोर आले होते. तज्ज्ञांच्या मते, आरोग्य सेवा क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढती व्यावसायिकता ही मोठी समस्या बनत आहे. त्यामुळे रुग्ण आणि हॉस्पिटल यांच्यात वाद निर्माण होतात.दरम्यान, काही रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की, उपचार खर्च प्रचंड वाढल्याने थकीत रकमेची समस्या गंभीर बनते. मात्र त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया वापरणे आवश्यक आहे, असेही आरोग्य क्षेत्रातील अधिकारी स्पष्ट करतात.
या संपूर्ण विषयात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मानवी संवेदनशीलता. एखाद्या कुटुंबासाठी जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू ही अत्यंत वेदनादायक घटना असते. अशा वेळी आर्थिक कारणांवरून मृतदेह रोखून ठेवणे मानसिक त्रास अधिक वाढवू शकते.सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, रुग्णालयांनी व्यावसायिकतेसोबत सामाजिक जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे. उपचार खर्चाची वसुली महत्त्वाची असली तरी मृत व्यक्तीचा सन्मान आणि कुटुंबीयांची भावना यापेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही.