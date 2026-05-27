/पत्नीने स्वयंपाक केला नाही तर पतीला घटस्फोट मिळू शकतो? मुंबई हायकोर्टचा महत्त्वाचा निर्णय

Bombay High Courts Divorce: हा निकाल केवळ कौटुंबिक वादाचा निर्णय नाही, तर बदलत्या सामाजिक वास्तवाची नोंद घेणारा महत्त्वाचा न्यायनिवाडा मानला जात आहे.
Bombay High Courts Divorce: वैवाहिक आयुष्यातील किरकोळ वाद, घरकाम आणि स्वयंपाक यांसारख्या मुद्द्यांवरून अनेकदा कौटुंबिक तणाव निर्माण होतो. मात्र पत्नीने स्वयंपाक केला नाही किंवा घरकामात कमी सहभाग घेतला म्हणून तिला ‘क्रूर’ ठरवून घटस्फोट देता येत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विवाह हा “समानतेचा संबंध” आहे, कोणताही “सेवा करार” नाही. त्यामुळे पत्नीला घरकामासाठी ठेवलेल्या मदतनीसाप्रमाणे वागवता येणार नाही.
या प्रकरणात पतीने पत्नीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. पत्नी योग्य प्रकारे स्वयंपाक करत नाही, घरकाम करत नाही, सासू-सासऱ्यांचे ऐकत नाही आणि सतत वाद घालते, असा आरोप त्याने केला होता. या कारणांमुळे मानसिक त्रास होत असल्याचा दावाही करण्यात आला. कौटुंबिक न्यायालयाने सुरुवातीला पतीच्या बाजूने निर्णय देत घटस्फोट मंजूर केला होता. मात्र पत्नीने हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर प्रकरणाची सखोल सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्नानंतर सुरुवातीच्या काळात मतभेद, घरगुती वाद किंवा कामाच्या पद्धतीवरून भांडणे होणे ही सामान्य बाब आहे. अशा गोष्टींना थेट “मानसिक क्रूरता” म्हणता येणार नाही.
या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यायालयाने केलेले निरीक्षण. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट म्हटले की, “विवाह हा समानतेचा संबंध आहे, सेवा करार नाही. पत्नी या ‘deemed maid’ म्हणजे घरकामासाठी नेमलेल्या व्यक्ती नाहीत.”
न्यायालयाने सांगितले की, आधुनिक काळात महिला शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि विविध क्षेत्रांत काम करत आहेत. त्यामुळे घरातील सर्व जबाबदाऱ्या फक्त पत्नीनेच सांभाळाव्यात, अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही.
विशेष म्हणजे, पत्नी स्वयंपाक करत नाही, साफसफाई करत नाही किंवा घरातील सर्व कामे सांभाळत नाही म्हणून तिला दोषी ठरवणे हे महिलांविषयी जुनाट आणि असमान दृष्टिकोन दर्शवते, असेही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले.
हा निर्णय केवळ एका जोडप्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण समाजासाठी संदेश देणारा मानला जात आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पतीकडून सादर केलेले पुरावे तपासले. बहुतेक आरोप हे सामान्य कौटुंबिक वादांशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पत्नीने घरकामात पूर्ण सहभाग घेतला नाही, एवढ्यावरून वैवाहिक संबंध तोडण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.पतीने मांडलेल्या अनेक गोष्टी या “ordinary wear and tear of marriage” म्हणजे वैवाहिक आयुष्यातील सामान्य चढ-उतार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाने हेही लक्षात आणून दिले की, क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी गंभीर मानसिक किंवा शारीरिक त्रासाचे ठोस पुरावे आवश्यक असतात. फक्त घरकाम किंवा स्वयंपाकावरून वाद झाले म्हणून घटस्फोट मंजूर करता येत नाही.याचबरोबर पतीने सादर केलेले काही साक्षीदार हे जवळचे नातेवाईक असल्याने त्यांची साक्ष पूर्णपणे निष्पक्ष मानता येत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने पतीला पत्नीला दरमहा 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. यात 10 हजार रुपये निर्वाहभत्ता आणि 10 हजार रुपये निवासासाठी देण्यास सांगितले गेले.
पत्नी काही लहान स्वरूपाचे क्लास घेत होती, त्यामुळे ती स्वतःचा खर्च चालवू शकते, असा पतीचा दावा होता. मात्र न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळला. एखाद्या महिलेकडे काही कौशल्य असणे म्हणजे तिचे स्थिर उत्पन्न आहे, असे मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हा निकाल केवळ कौटुंबिक वादाचा निर्णय नाही, तर बदलत्या सामाजिक वास्तवाची नोंद घेणारा महत्त्वाचा न्यायनिवाडा मानला जात आहे. आजच्या काळात विवाह म्हणजे दोघांची समान भागीदारी आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.या निर्णयामुळे महिलांकडून केवळ पारंपरिक भूमिका पार पाडण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, हा स्पष्ट संदेश गेला आहे. त्याचबरोबर किरकोळ कारणांवरून घटस्फोट मागण्याच्या प्रकरणांवरही या निर्णयाचा प्रभाव पडू शकतो.कायद्याच्या भाषेत “मानसिक क्रूरता” सिद्ध करण्यासाठी गंभीर परिस्थिती आवश्यक असते. त्यामुळे वैवाहिक जीवनातील सामान्य मतभेद आणि घरगुती वाद यांना थेट घटस्फोटाचे कारण मानता येणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.