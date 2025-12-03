रोहिंग्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप! सरन्यायधीश म्हणाले, 'भारतीय दारिद्रयाशी झुंजत असताना...'

Supreme Court On Missing Rohingyas Plea: भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. भारतातील नागरिक दारिद्रयाशी झुंजत असताना घुसखोरांच्या स्वागतासाठी लाल गालीचा अंथरणे योग्य आहे का? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेले काही रोहिंग्या बेपत्ता झाल्याचा आरोप करून मानवी हक्क कार्यकर्त्या रिता मानचंदा यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित म्हटले घुसखोराला सर्व सुविधा देऊ अशी तयारी कोणी दाखवते का? घुसखोराला परत पाठविण्यात काय अडचण आहे?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, कायद्याचा भंग करून तसेच घुसखोरी करून काहीजण भारतात येतात. येथे आल्यावर आता भारतातील कायदे मला लागू झाले पाहिजे, मला अन्न हवे, आश्रय हवा, माझ्या मुलांना शिक्षण हवे, अशा मागण्या घुसखोर करू लागतात. भारतातही गरीब लोक आहेत. ते आपले नागरिक आहेत. त्यांना काही सुविधा व लाभ मिळण्याचा हक्क नाही का? मग आधी त्यांच्याकडे लक्ष का देऊ नये? घुसखोर असेल तर त्याचे स्वागत करणे योग्य आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाने रोहिंग्यांना दस्तऐवज नसलेले प्रवासी (undocumented migrants) म्हणून संबोधले. त्यांना न्यायिक संरक्षण देण्यासंदर्भात अप्रत्यक्षपणे नकार दिला. तथापि, समान कायद्याच्या अंमलबजावणीचा (equal law application) उल्लेख करून, याचिका इतर प्रलंबित याचिकांसोबत जोडण्याचे सांगितले.
याचिकेचा दावा: याचिकाकर्त्याने रोहिंग्या व्यक्तींच्या निर्वासनासाठी कायद्यानुसार प्रक्रिया पाळण्याची मागणी केली होती. त्यांनी शरणार्थी दर्जा देण्याची किंवा निर्वासन थांबवण्याची मागणी केली नव्हती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी मे महिन्यात काही रोहिंग्या व्यक्तींना उचलून म्यानमारला जबरदस्तीने पाठवल्याचा आरोप होता.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्याला लोकस स्टँडी नसल्याचे सांगितले, कारण ही एक जनहित याचिका होती. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की पीआयएलसाठी लोकस स्टँडीची गरज नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी रोहिंग्यांना 'घुसखोर' म्हणून संबोधले आणि त्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांच्या काही प्रमुख टीप्पण्या खालीलप्रमाणे:
> "भारत सरकारने रोहिंग्यांना शरणार्थी म्हणून घोषित केले आहे का? शरणार्थी हा एक सुस्पष्ट कायदेशीर शब्द आहे आणि सरकारकडून त्यांना घोषित करण्यासाठी एक निर्धारित प्राधिकरण आहे. जर त्यांचा शरणार्थी म्हणून कायदेशीर दर्जा नसेल, आणि ते घुसखोर असतील, आणि ते बेकायदेशीरपणे प्रवेश करत असतील, तर त्यांना इथे ठेवण्याची आमची जबाबदारी आहे का?"
> "प्रथम बेकायदेशीरपणे प्रवेश करा, आणि मग इथे लाभ आणि सुविधांची मागणी करा."
> "घुसखोरांना लाल गालिचा अंथरून स्वागत करावे का?"
> "जर त्यांना भारतात राहण्याचा कायदेशीर दर्जा नसेल, आणि ते घुसखोर असतील, तर उत्तर भारतातील संवेदनशील सीमेवर घुसखोर आला तर त्याला लाल गालिचा अंथरून म्हणावे की आम्ही तुम्हाला सर्व सुविधा देऊ?"
> "त्यांना परत पाठवण्यात काय अडचण आहे?"
> "आम्ही कायद्याचा असा विस्तार करावा का?"
> "देशातही गरीब लोक आहेत. ते नागरिक आहेत. त्यांना काही लाभ आणि सुविधा मिळू नयेत का? त्यांच्यावर का लक्ष केंद्रित करू नये?"