/साध्या वेशातील पोलीस आंदोलकांवर लाठीचार्ज करु शकतात का? काय सांगतो कायदा? जाणून घ्या!

दिल्लीतील अलीकडील विद्यार्थी आंदोलन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याशी संबंधित घटनांनंतर साध्या वेशातील पोलिसांच्या उपस्थितीवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जंतर-मंतर परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान काही व्यक्ती पोलिसांचा गणवेश न घालता हातात लाठ्या घेऊन आंदोलकांवर कारवाई करत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यामुळे हे प्रत्यक्षात पोलीस होते की इतर कोण, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. विरोधकांनी आणि नागरिकांनी अशा कारवाईत ओळख स्पष्ट नसल्याने उत्तरदायित्वाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून काही वेळा विशेष पथकातील कर्मचाऱ्यांना साध्या वेशात नियुक्त केले जाते. यामागील उद्देश गर्दीतील संशयित व्यक्तींवर लक्ष ठेवणे, गुप्त माहिती गोळा करणे, संभाव्य हिंसाचार रोखणे आणि समाजकंटकांची ओळख पटवणे हा असतो. मोठ्या आंदोलनांमध्ये परिस्थिती अचानक बिघडल्यास विशेष शाखेतील अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचतात. ते नियमितपणे गणवेशाऐवजी साध्या पोशाखात काम करत असल्याने अशा वेळी ते थेट कारवाईत सहभागी होऊ शकतात, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
भारतातील पोलिसांचे कामकाज पोलिस अधिनियम आणि संबंधित पोलिस नियमावलीनुसार चालते. सामान्य परिस्थितीत ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांनी गणवेश परिधान करणे अपेक्षित असते. गुप्त तपास किंवा गुप्त माहिती संकलनासाठीच साध्या वेशातील अधिकारी नियुक्त करण्याची परवानगी दिली जाते. एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेताना संबंधित अधिकाऱ्याने स्वतःची ओळख सांगणे आवश्यक मानले जाते. तसेच लाठीचार्जसारख्या कारवाईपूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याचा आदेश, इशारा आणि आवश्यक तेवढ्याच मर्यादित बळाचा वापर ही मूलभूत तत्त्वे मानली जातात.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, साध्या वेशातील व्यक्ती जर स्वतःची ओळख न देता बळाचा वापर करत असेल, तर सामान्य नागरिक त्याला पोलिस अधिकारी म्हणून ओळखू शकत नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांना स्वतःच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध प्रकरणांत पोलिसांची ओळख स्पष्ट असावी आणि कारवाईत पारदर्शकता राखली जावी, असे निर्देश दिले आहेत. शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून, अशा कारवाईमुळे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेबाबत नवीन प्रश्न निर्माण होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या संपूर्ण वादावर दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आंदोलनादरम्यान हिंसाचार, दगडफेक किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विशेष पथकातील अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात आली होती. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी साध्या वेशातील कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठविण्यात आले. मात्र, विरोधी पक्ष आणि आंदोलनकर्त्यांनी अशा कारवाईची पारदर्शक चौकशी व्हावी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची ओळख सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली आहे.
या घटनेनंतर पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलन नियंत्रणासाठी गुप्त माहिती संकलन आणि प्रत्यक्ष बळाचा वापर यामधील स्पष्ट सीमारेषा काय असावी, यावर कायदेतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख स्पष्ट असणे हे लोकशाहीतील विश्वास टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे. दुसरीकडे, पोलिसांचे म्हणणे आहे की काही विशेष परिस्थितींमध्ये तातडीच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा पद्धतींचा वापर अपरिहार्य ठरू शकतो. त्यामुळे नागरिकांचे अधिकार, पोलिसांची जबाबदारी आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा समतोल कसा राखायचा, हा या वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.