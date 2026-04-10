POSH New Act: दुसऱ्या ऑफिसमधील महिला तुमच्यावर 'पॉश' टाकू शकते का? नियमात झालाय मोठा बदल!

POSH Act: कार्यालयांमध्ये महिलांसोबत होणाऱ्या वाईट वागणुकीविरोधात कडक कायदे करण्यात आले आहेत. पॉश कायद्याअंतर्गत पीडित महिला तक्रार करु शकते. ज्याची कंपनीला गांभीर्याने दखल घेणे अनिवार्य असते. कंपनीतील एचआर सह सर्व कर्मचाऱ्यांना पॉश ट्रेनिंग देण्यात येते. पण दुसऱ्या ऑफिसमधील महिलेशी गैरवर्तन करणाऱ्या आरोपीवर ती पॉश अंतर्गत कारवाईची मागणी करु शकते का? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालात महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या कायद्यात मोठा बदल केला आहे. यामुळे आता दुसऱ्या कुठल्याही ऑफिसमधील किंवा बाहेरील व्यक्तीने एखाद्या महिलेशी गैरवर्तन केली तरी ती तिच्या स्वतःच्या कार्यालयातील आंतरिक तक्रार समितीकडे (आयसीसी) तक्रार दाखल करू शकते. या निर्णयामुळे लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी महिलांना इकडे-तिकडे भटकावे लागणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आलाय.
अनेकदा असे घडायचे की, एखाद्या मीटिंगमध्ये किंवा कामाच्या निमित्ताने दुसऱ्या विभागातून आलेल्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेशी अयोग्य वर्तन केले तर तक्रार कुठे करायची, याबाबत संभ्रम होता. आरोपी दुसऱ्या कंपनीचा असल्याने त्या कंपनीकडे पाठवावे की आपल्याच ऑफिसमध्ये करावे, असा प्रश्न उद्भवायचा. आता सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की, पीडित महिला आपल्या स्वतःच्या कार्यस्थळावरच तक्रार नोंदवू शकते. यामुळे प्रक्रिया वेगवान आणि सोपी झालीय.
केवळ ऑफिसच्या चार भिंतीच नव्हे तर, कामाच्या संबंधात जिथे-जिथे जावे लागते तिथेही हा कायदा लागू होतो. उदाहरणार्थ, एखादी ऑफिशियल मीटिंग, क्लायंटची भेट, ट्रेनिंग किंवा इतर कोणतेही कामाचे ठिकाण येथेही जर अश्लील वर्तन झाले तर ते लैंगिक छेडछाड मानले जाते. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कामाशी जोडलेल्या कोणत्याही जागेवर सुरक्षा पुरवणे हे संस्थेचे कर्तव्य आहे.
पूर्वी अनेक संस्था असे म्हणत होत्या की, ‘हा आमचा कर्मचारी नाही, म्हणून आम्ही जबाबदार नाही.’ पण आता हे बहाणे चालणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तुमच्या कार्यस्थळावर कोणतीही महिला काम करत असेल तर तिच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी तुमची आहे. बाहेरील व्यक्ती, कंत्राटदार किंवा दुसऱ्या विभागातील कर्मचारी यांच्यामुळेही त्रास होऊ नये यासाठी प्रत्येक कंपनीला कडक नियम लागू करावे लागतील.
‘आरोपी दुसऱ्या ऑफिसचा आहे म्हणून माझी तक्रार कुणी ऐकणार नाही.’, अशी भीती बाळगण्याची आता गरज नाही. महिला थेट आपल्या आयसीसीकडे जाऊ शकते. यामुळे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया जलद होईल आणि न्याय मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. महिलांचा विश्वास वाढवण्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरेल.पाचवा मुद्दा हा कायद्याच्या विस्ताराचा आहे. पीओएसएच कायदा आता केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो संपूर्ण कार्यक्षेत्रात लागू होतो.
आता सर्व कार्यालये आपल्या नियमपत्रकात हे नवीन बदल समाविष्ट करतील. कर्मचारी, व्यवस्थापक आणि बाहेरील लोकांना याबाबत जागरूकता वाढवावी लागणार आहे.