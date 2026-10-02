'बजरंगबलीने मला आणि विमानाला वाचवलं, त्यावेळी मी हनुमान...'; PM मोदी कॅप्टन मच्छार यांचा व्हिडिओ कॉल, घटनाक्रम सांगताना अश्रू अनावर

वैमानिक स्मित मच्छार हे संपूर्म जगासाठी हिरो ठरले आहेत. आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांच्या धैर्याचे कौतुक केले तसंच, लवकर बरे व्हा, अशी शुभेच्छादेखील दिल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी धीर दिल्यानंतर कॅप्टन मच्छार यांनाही अश्रू अनावर झाले. यावेळी त्यांनी त्यांच्या अनुभवाबद्दल आणि कठिण प्रसंग हाताळताना कशामुळं धैर्य मिळाले, याबाबत माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅप्टन स्मित यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉलवर संवाद साधला. यावेळी स्मित यांनी पंतप्रधानांशी बोलताना सांगितले की, विमानात असताना ते पूर्णवेळ हनुमान चालीसा वाचत होते. तेव्हा त्यांचे ध्येय एकच होते की मी कोणाचाच जीव जाऊ देऊ शकत नाही. या संवादावेळी कॅप्टन माच्छर भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांनी असंही म्हटलं की, पंतप्रधान मोदी त्यांच्यासाठी आदर्श आहेत.
कॅप्टन मच्छार यांनी म्हटलं की, या कठिण प्रसंगात मला हनुमान चालिसामुळं हिंमत मिळाली. मी दररोज हनुमान चालिसा वाचतो त्यामुळं मला हिंमत मिळते. मी त्यावेळीही हनुमान चालिसा वाचत होतो. मला विश्वास होता की ते माझं रक्षण करतील. म्हणूनच या कठिण प्रसंगातही मी हिंमत हारलो नाही. मला असं वाटलं की भगवान हनुमानानेच माझे व विमानाचे रक्षण केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅप्टन स्मित यांना म्हटलं की, संपूर्ण देश तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. तुमच्या आरोग्यासाठी महामृत्यूंजय जाप केला जातोय. तुम्ही दाखवलेले साहस आणि संयमामुळं अनेकांचा जीव वाचला. देश आता अभिमानाने सर्व जगाला सांगेल की, भारतीय दुसऱ्यांचा जीव घेत नाहीत तर दुसऱ्यांचा जीव वाचवतात व आपला जीव धोक्यात टाकतात.
पंतप्रधान मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी संवाद— DD Sahyadri News | सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) October 2, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधत संकटाच्या प्रसंगी त्यांनी दाखवलेल्या धैर्य, प्रसंगावधान आणि संयमाचं कौतुक केलं.
संपूर्ण देश स्मित यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करत… pic.twitter.com/vF97SFajgd
दरम्यान, गुरुवारी पंतप्रधान मोदींनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या पत्नी व पालकांशीही संवाद साधला होता. कॅप्टन स्मित यांच्या ज्या धैर्यामुळे शेकडो लोकांचे प्राण वाचले, असं म्हणत त्यांचे कौतुक केले होते. भारत सरकारकडून त्यांना सर्वतोपरी मदत पुरवली जात असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
विमान 35 हजार फूट उंचीवर असताना, ओमानच्या सह-वैमानिकाने (को-पायलटने) विमानासह स्वतःला संपवण्याच्या हेतूने स्मित मच्छार यांच्यावर धारदार शस्त्राने अचानक जीवघेणा हल्ला केला होता. मात्र स्मित मच्छार यांनी प्रसंगावधान राखत हल्लेखोराशी लढत विमानावर नियंत्रण मिळवले. गंभीर जखमी आणि रक्तस्राव होत असतानाही स्मित यांनी हार मानली नाही. त्यांच्यामुळं 27 मुलांसह तब्बल 174 ते 180 प्रवाशांचे प्राण वाचले.