Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /बजरंगबलीने मला आणि विमानाला वाचवलं, त्यावेळी मी हनुमान...; PM मोदी कॅप्टन मच्छार यांचा व्हिडिओ कॉल, घटनाक्रम सांगताना अश्रू अनावर

'बजरंगबलीने मला आणि विमानाला वाचवलं, त्यावेळी मी हनुमान...'; PM मोदी कॅप्टन मच्छार यांचा व्हिडिओ कॉल, घटनाक्रम सांगताना अश्रू अनावर

पंतप्रधान मोदींनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. कॅप्टन स्मित यांनी आपल्या अनुभवाबद्दल आणि त्या घटनेदरम्यान त्यांना कशातून धैर्य मिळाले, याबद्दल माहिती दिली

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 02, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 01:05 PM IST
'बजरंगबलीने मला आणि विमानाला वाचवलं, त्यावेळी मी हनुमान...'; PM मोदी कॅप्टन मच्छार यांचा व्हिडिओ कॉल, घटनाक्रम सांगताना अश्रू अनावर
Image Credit: Captain Smit Machchhar Tells PM Modi How Hanuman Chalisa give him strength

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
परतीच्या पावसाला सुरुवात, ऑक्टोबर हिट तरीही 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज!
2
3
4
5