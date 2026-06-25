/40 फूट उंच हवेत कारचा स्फोट; मोहरमच्या मिरवणुकीतील धक्कादायक घटना, तपासात समोर आलं हादरवणारं सत्य

मोहरमच्या मिरवणुकीत कार 40 फूट उंच उचलल्यानंतर तिचा स्फोट केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे, स्फोट करण्याआधी क्रेनच्या सहाय्याने ही कार वरती उचलण्यात आली होती. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. मध्य प्रदेशातील उज्जैन जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे.
उज्जैनच्या बडनगर भागात 24 जून रोजी घडलेल्या या घटनेची पोलिसांनी दखल घेतली आहे. पोलिसांनी याप्रकऱणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गर्दी आकर्षित करण्यासाठी आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी स्थानिक आखाड्यांमधील स्पर्धेचा एक भाग म्हणून हे धोकादायक कृत्य मुद्दाम घडवून आणण्यात आले होते.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बडनगरच्या अडान परिसरातून मोहरमची मिरवणूक काढण्यात आली होती, त्यावेळी जमलेल्या लोकांसमोर स्टंटबाजी करण्यात आली. "ले फिर आ गये" असे शब्द गाडीवर लिहिण्यात आले होते. तसंच तिला क्रेनच्या सहाय्याने उचलण्यात आलं होतं. यादरम्यान दोन तरुण गाडीच्या वर लाल झेंडे फडकावत होते. गाडीतून धूर, ठिणग्या आणि तुटलेल्या काचेने नाट्यमय स्फोटाचे स्वरूप निर्माण केले होते. ‘शेरे अडाण आखाड्या’चे पोस्टर्सही ठिकठिकाणी दिसत होते.
क्या कोई बता सकता है...???— Himanshu Neema (@HimanshuNeema2) June 25, 2026
यह मोहर्रम का मातम है या किसी और चीज की तैयारी...
वीडियो उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील का है#moharam pic.twitter.com/i3mY3Lm4ir
सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि आयोजक शोएब खान, तालीम खान व जाहिद खान यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हे दोघे कारवर झेंडे फडकावत होते. तसंच क्रेनचा मालक गोपाल माली याच्याविरुद्धही एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. हा गुन्हा 'भारतीय न्याय संहिते'च्या कलम 125, 285, 286 आणि 287 अन्वये नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, नावे असलेल्या या चार आरोपींव्यतिरिक्त इतरांचाही या प्रकरणात समावेश करण्यात आला आहे.
सहाय्यक पोलीस अधीक्षक (ASP) करण दीप सिंग यांनी सांगितलं आहे की, प्राथमिक तपासावरून गाडीच्या आत फटाके ठेवण्यात आले होते असं दिसत आहे. "वाहनाच्या आत रॉकेटसारखे फटाके वेगाने सोडण्यात आले. वायू साचल्यामुळे काच फुटली आणि त्यामुळे स्फोटासारखा परिणाम झाला. वाहनाच्या आत केवळ फटाकेच होते," असं ते म्हणाले.
सिंग यांनी सांगितले की, आयोजकांना स्फोटके न वापरण्याच्या किंवा अशा प्रकारचे कृत्य न करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसंच केवळ मिरवणुकीसाठी परवानगी देण्यात आली होती, अशा प्रकारच्या कोणत्याही स्टंटसाठी नाही.
हा स्टंट स्थानिक आखाड्यांमध्ये वाढत्या प्रवृत्तीचा एक भाग आहे. हे आखाडे लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि व्हायरल होईल असा कंटेंट तयार करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत असतात असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. ज्या 'Parvez Edits_2.0' या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला, त्यावर धोकादायक स्टंट्स आणि स्फोटांचे आणखीही अनेक व्हिडिओ असल्याचे समजते. या घटनेत कोणी जखमी किंवा मृत झालेलं नसली तरी यामुळे चिंता व्यक्त होत आहे.