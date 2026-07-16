/E20 पेट्रोलमुळे कारचं इंजिन खराब! ग्राहकाला दिलासा, नवी कार किंवा 20 लाख रुपये...; ग्राहक न्यायालयाने कंपनीला दिले 2 पर्याय

Raipur Consumer Court On E20: देशभरात E20 इंधनाबाबत चर्चा सुरू असताना, छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने (अतिरिक्त खंडपीठ) एक ठाम भूमिका घेत ग्राहकाच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. E20 पेट्रोलमुळे इंजिन निकामी झाल्याच्या तक्रारीवर हा निर्णय देण्यात आला.
E20 पेट्रोल आणि त्यामुळे इंजिन निकामी होण्याच्या प्रकरणात, ग्राहकाला झालेला त्रास आणि मिळालेली निकृष्ट सेवा यासाठी न्यायालयाने कंपनी आणि डीलर या दोघांनाही जबाबदार धरले. ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष प्रशांत कुंडू आणि सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले की, संबंधित डॉक्टरला त्याच मॉडेलची नवीन कार देण्यात यावी जी E20 पेट्रोलला सपोर्ट करते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर कंपनी आणि डीलरने ४५ दिवसांच्या आत ग्राहकाला नवीन कार दिली नाही, तर त्यांना एकूण २०,५०,४९४ रुपये (२० लाख ५० हजार ४९४ रुपये) द्यावे लागतील. या रकमेमध्ये वाहनाची पूर्ण किंमत तसेच आरटीओ (RTO) आणि विम्याचा खर्च समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, आदेशाच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष पेमेंटच्या तारखेपर्यंत या रकमेवर वार्षिक ७ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. तसेच, ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर खर्चापोटी स्वतंत्रपणे १०,००० रुपये देण्याचे आदेशही देण्यात आले.
हे प्रकरण एका डॉक्टरच्या मालकीच्या कारशी संबंधित आहे. एका नामांकित कार उत्पादकाच्या शोरूममधून ही महागडी (हाय-एंड) कार खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, कारची डिलिव्हरी घेतल्यानंतर लगेचच त्यात सतत समस्या येऊ लागल्या आणि इंजिन वारंवार बंद पडू लागले. जेव्हा डॉक्टरने कार सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेली, तेव्हा कंपनी आणि डीलर या दोघांनीही ती मोफत दुरुस्त करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्याऐवजी, सर्व्हिस सेंटर आणि कंपनीच्या अभियंत्यांनी त्यांना ५.३० लाख रुपयांचा दुरुस्तीचा मोठा खर्च सांगितला. कंपनीने असा दावा केला की, पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथेनॉलमुळे इंजिन निकामी झाले होते आणि त्यामुळे ते वॉरंटीच्या कक्षेत येत नाही.
तक्रारीवरील सुनावणीदरम्यान, रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कारचे इंजिन E20 पेट्रोलसाठी अनुकूल नव्हते. तसेच, ग्राहकाला पूर्णपणे नवीन कारच्या किमतीत जवळपास पावणेदोन वर्षे जुनी कार विकताना ही बाब लपवून ठेवण्यात आली होती. या निष्कर्षांच्या आधारे, कंपनी आणि डीलर या दोघांनाही जबाबदार धरण्यात आले. न्यायालयाने आदेश दिला की, संबंधित ग्राहकाला त्याच मॉडेलची नवीन आणि E20-अनुकूल कार देण्यात यावी. E20 इंधन आणि वाहनांची सुसंगतता या मुद्द्यांबाबत देशभरातील ग्राहकांसाठी हा निकाल एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरेल अशी अपेक्षा आहे.