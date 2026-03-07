Career After 10th: एस्ट्रोनॉट बनण्यासाठी दहावीनंतर कोणत शिक्षण घ्यायचं? किती मिळेल पगार? जाणून घ्या!

Career After 10th: अंतराळाची दुनिया प्रत्येकाला आकर्षित करते. चंद्र किंवा मंगळावर जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी हे शक्य आहे. देशाचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी एस्ट्रोनॉट होणे हा एक मोठा प्रवास आहे. यासाठी शिक्षण, परीक्षा आणि वैयक्तिक गुण आवश्यक आहेत. जर तुमचा पाल्य लहानपणापासून अंतराळाबद्दल उत्सुक असेल तर योग्य दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दहावीनंतर मजबूत इराद्याने आणि योग्य मार्गदर्शनाने तुम्ही त्यांचे स्वप्न पूर्ण करु शकता. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
दहावी नंतर एस्ट्रोनॉट होण्याचा ध्यास असेल तर सायन्स स्ट्रीम निवडून मेहनतीने अभ्यास करा. फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथेमॅटिक्स हे विषय मजबूत करा. हे बेसिक्स मजबूत असतील तर पुढील शिक्षण सोपे होईल. योग्य कॉलेज आणि अभ्यासक्रम निवडणे महत्वाचे आहे. या स्टेजवर सायन्स प्रोजेक्ट्स आणि ओलिंपियाडमध्ये भाग घ्या. यामुळे तुमचे प्रोफाइल मजबूत होऊन अंतराळ क्षेत्रातील करियरसाठी आधार मिळेल.
बारावीनंतर इंजिनियरिंग किंवा सायन्समध्ये बॅचलर डिग्री घ्या. एरोस्पेस, मेकॅनिकल किंवा फिजिक्ससारखे विषय निवडा. भारतात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (IIST) सारख्या संस्था आहेत, ज्या ISROशी जोडलेल्या आहेत. मास्टर्स किंवा PhD करणे फायद्याचे ठरते. NASA किंवा ISRO मध्ये प्रवेशासाठी STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग, मॅथ) पार्श्वभूमी आवश्यक आहे. या शिक्षणात रिसर्च आणि इंटर्नशिप करा.
एस्ट्रोनॉट होण्यासाठी शरीर आणि मन दोन्ही मजबूत हवेत. सुरुवातीपासून फिटनेसवर लक्ष द्या. व्यायाम, योग आणि डाएट ठेवा. उंची किमान 5 फूट 2 इंच आणि वजन उचित हवे. मानसिक मजबूतीसाठी धैर्य, अनुशासन आणि तणाव सहन करण्याची क्षमता विकसित करा. अंतराळात दीर्घकाळ राहण्यासाठी हे गुण महत्वाचे आहेत. नियमित व्यायाम आणि ध्यानाने हे साध्य करा.
कम्युनिकेशन स्किल्स, टीमवर्क आणि धैर्य हे अंतराळ क्षेत्रात गरजेचे आहेत. सायन्स प्रोजेक्ट्स, रिसर्च इंटर्नशिप आणि टेक्निकल स्किल्स विकसित करा. ओलिंपियाड आणि स्पर्धांमध्ये भाग घ्या. हे तुमचे प्रोफाइल मजबूत करेल. अंतराळात काम करताना सहकाऱ्यांसोबत समन्वय आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता हवी. या गुणांवर सुरुवातीपासून काम करा.
ISRO किंवा NASA मध्ये एस्ट्रोनॉट होण्यासाठी परीक्षा द्या. ISRO च्या ह्युमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्रामसाठी इंजिनियरिंग पार्श्वभूमी आणि अनुभव हवा. पायलट किंवा इंजिनियर म्हणून 3 वर्षांचा अनुभव फायद्याचा. मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आणि इंटरव्ह्यू पास करा. निवड झाल्यास ट्रेनिंग सुरू होते. हे प्रक्रिया कठीण आहे, पण तयारीने यश मिळते.
निवड झाल्यावर कठीण ट्रेनिंग होते, ज्यात स्पेस सिम्युलेशन, सर्व्हायव्हल ट्रेनिंग आणि मिशन ट्रेनिंग असते. यानंतर तुम्ही अंतराळ मिशनमध्ये भाग घेऊ शकता. भारतात ISRO मध्ये करियर, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर NASA सारख्या एजन्सीज. पगार सुरुवातीला 10 लाखांपासून सुरू होतो. मेहनत आणि समर्पणाने हे स्वप्न साकार होऊ शकेल.