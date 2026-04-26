Unknown Fact: भारताचा असा रहस्यमय रस्ता, जिथे गुरुत्वाकर्षणही शमते; जिथे गाडी स्वतःच वर चढताना दिसते!

Unknown Fact of India: भारतात एक ठिकाणी एक अशी जागा आहे जिथे गुरुत्वाकर्षणही काम करत नाही आणि तिथे गाडी स्वतःच वर चढताना दिसते. नेमकी ही जागा कुठे आहे आणि यामागचं रहस्य काय आहे हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 26, 2026, 04:59 PM IST
Photo Created by AI

Magnetic Hill of India: भारतात अशा अनेक जागा आहे ज्यांच्याविषयी आपल्याला आजही माहिती नाही. काही जागा तर अशा आहेत ज्यांच्याविषयी आपण ऐकून आश्यर्चकीत होऊ.  भारताच्या उत्तरेकडील थंड, उंच आणि निसर्गरम्य प्रदेशात असलेल्या लडाखमध्ये अनेक अद्भुत ठिकाणं आहेत. पण त्यापैकी एक जागा अशी आहे जी केवळ सुंदरच नाही, तर लोकांच्या कुतूहलाला आणि कल्पनाशक्तीलाही चालना देते. ‘मॅग्नेटिक हिल’ हे असंच एक ठिकाण आहे, जिथे निसर्गाचा यांच्यातील कल्पनेपलीकडचा खेळ प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळतो.

एक विचित्र अनुभव तुमची वाट पाहत असतो

पहिल्या नजरेत ही एक साधा डोंगराळ रस्ता वाटते. पण जसा तुम्ही त्या ठिकाणी पोहोचता, तसा एक विचित्र अनुभव तुमची वाट पाहत असतो. या ठिकाणी एक विशिष्ट पॉइंट चिन्हांकित केलेला आहे. तिथे गाडी उभी करून इंजिन बंद करा आणि गिअर न्यूट्रलमध्ये ठेवा आणि मग जे घडतं ते पाहून कुणालाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

स्वतःहून सरते गाडी 

इंजिन बंद करून गिअर न्यूट्रलमध्ये ठेवले की, गाडी हळूहळू स्वतःच पुढे सरकू लागते… आणि सगळ्यात आश्चर्यकारक म्हणजे ती खाली न जाता जणू वरच्या दिशेने जात आहे असं दिसतं! पहिल्यांदा हा अनुभव घेणाऱ्यांना असं वाटतं की इथे काहीतरी गूढ शक्ती कार्यरत आहे. काहींना तर हे पूर्णपणे 'जादू' असल्यासारखं वाटतं.

लोककथा आणि विश्वास काय सांगतो?

या ठिकाणाबद्दल स्थानिकांमध्ये अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात. काहीजण सांगतात की इथे जमिनीखाली प्रचंड चुंबकीय शक्ती आहे, जी वाहनांना आपल्याकडे ओढते. तर काहीजण या घटनेला दैवी किंवा अलौकिक शक्तींशी जोडतात. पर्यटकांमध्येही याबद्दल मोठी उत्सुकता असते. अनेकजण या अनुभवासाठी खास थांबतात, व्हिडिओ शूट करतात आणि हा 'मॅजिक' प्रत्यक्ष पाहतात.

विज्ञान काय सांगतं?

या सगळ्या गूढ कथांमागे प्रत्यक्षात एक अगदी साधं वैज्ञानिक कारण आहे. हा प्रकार म्हणजे Optical Illusion अर्थात डोळ्यांची फसवणूक. आजूबाजूच्या पर्वतरांगांची रचना, जमिनीचा उतार आणि क्षितिजाची दिशा अशा प्रकारे जुळून येतात की आपल्याला रस्ता वर चढत असल्यासारखा भासतो. पण प्रत्यक्षात तो थोडासा खाली उतरत असतो.

म्हणूनच, गाडी न्यूट्रलमध्ये ठेवल्यावर ती गुरुत्वाकर्षणामुळे खाली सरकते. मात्र, आपल्याला ती वर चढते आहे असं वाटतंआणि इथेच या ठिकाणाचं 'मॅजिक' दडलेलं आहे.

अनुभव का खास आहे?

जरी यामागचं कारण वैज्ञानिकदृष्ट्या स्पष्ट असलं, तरी प्रत्यक्ष अनुभव घेताना तो तितकाच रोमांचक आणि विश्वास न वाटणारा आहे. हे ठिकाण तुम्हाला एक वेगळीच जाणीव करून देतं की आपले डोळे आणि मेंदू नेहमीच वास्तव अचूक दाखवतात असं नाही. लेह ते कारगिल मार्गावर प्रवास करणारे बहुतेक पर्यटक इथे थांबून हा अनुभव घेतात. काही वेळ थांबून गाडी न्यूट्रलमध्ये सोडणे, ती हळूहळू वरती जाताना पाहणे हा अनुभव खरोखरच लक्षात राहणारा असतो.

तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्टमध्ये असायलाच हवं

लडाखला भेट देताना ‘मॅग्नेटिक हिल’ हा केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून, तो एक अनुभव आहे. जर तुम्हीही या प्रदेशात जाण्याचा विचार करत असाल, तर या 'जादुई' रस्त्यावर थोडा वेळ जरूर थांबा. गाडी न्यूट्रलमध्ये ठेवा, आजूबाजूचा निसर्ग अनुभव करा आणि या अनोख्या दृश्याचा आनंद घ्या.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

