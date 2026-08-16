/एकाचवेळी 100 वकिलांवर गुन्हा दाखल; कारण धक्कादायक! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे खळबळ

अलाहाबाद : एकाचवेळी 100 वकिलांवर गुन्हा दाखल झाले आले आहेत. उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलने आतापर्यंत 1000 वकिलांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत. सर्व गुन्हे प्रयागराजमधील सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. वकिलांच्या पदव्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलचे सचिव आर. के. शुक्ला यांनी या कारवाईबाबत माहिती दिली. 8 ऑगस्टपासून 100 वेगवेगळ्या वकिलांविरुद्ध 100 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोद झाली. 404 पर्यंत गुन्हे नोद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या वकिलांच्या शैक्षणिक पदव्या पडताळणीदरम्यान बनावट असल्याचे आढळले, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
एफआयआरमध्ये राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांतील वकिलांना टार्गेट करण्यात आले आहे. यामध्ये सहारनपूर, लखनौ, गाझियाबाद, मथुरा, प्रतापगड, गोरखपूर, कानपूर, नोएडा, हरदोई, झाशी, फतेहपूर, हाथरस, शाहजहानपूर, लखीमपूर खेरी, बलिया, भदोही, मिर्झापूर, कौशांबी, मुझफ्फरनगर आणि आग्रा येथील वकिलांचा समावेश आहे. त्यापैकी एक वकील पीपी म्हणून काम करत आहे.
अलाहाबादमध्ये बनावट पदव्या बाळगल्याचा आरोप असलेल्या वकिलांविरुद्ध सर्वाधिक 45 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. बार कौन्सिल वकिलांच्या पदव्यांची पडताळणी करत आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसांत आणखी वकिलांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या आधारे न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्यांना वकिलांविरोधात ही धडक मोहिम राबवली जात आहे.